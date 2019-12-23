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23 декабря 2019, 12:42

Что изменится в Беларуси со вступлением в силу обновленного Жилищного кодекса

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси с 1 января 2020 года будет действовать обновленный Жилищный кодекс. Документ призван урегулировать сложные вопросы в жилищных отношениях, упростить управление совместным имуществом. О самых важных изменениях в коммунальной сфере корреспонденту БЕЛТА рассказали специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Онлайн-голосование для жильцов

В частности, упрощен механизм управления совместными домовладениями, деятельностью товариществ собственников и организаций застройщиков. Снижена доля голосов, необходимых для принятия решений по всем вопросам, входящим в компетенцию общего собрания. В частности, уменьшен порог с 100% до двух третей голосов по вопросам реорганизации, ликвидации и отчуждения общего имущества. Ранее необходимость достижения стопроцентного результата фактически становилась непреодолимым препятствием, например для объединений, созданных на базе нескольких многоквартирных жилых домов.

Станет легче проводить и заочное голосование. Членам товарищества собственников, организации застройщиков предоставляется право выбора варианта направления бюллетеня - заказным письмом с уведомлением или иным способом. "Никаких ограничений нет, тем более что в настоящее время получили широкое распространение программные продукты, предполагающие голосование в электронном виде. Это позволит минимизировать затраты, привлечет к участию большее количество человек", - отметили в Минжилкомхозе.

Товарищества в таунхаусах

Создавать товарищества собственников смогут жильцы блокированных жилых домов при условии нахождения зданий на смежных земельных участках. Нормами действующего законодательства такая возможность не предусмотрена. "Исходя из практики строительства подобных кварталов и определенных особенностей, присущих объектам этих застроек, в новой редакции ЖК с учетом мнения заинтересованных государственных органов соответствующие дополнения внесены", - пояснили специалисты.

Обсуждение капремонта на предпроектной стадии

Нововведения коснулись также ремонта жилищного фонда. Одно из них - организация и проведение собраний на предпроектной стадии. "Потребители вовлекаются в процессы планирования, что поспособствует диалогу задолго до развертывания строительного городка. Предоставляется возможность реализации энергоэффективных мероприятий", - рассказали в министерстве.

В документе определен порядок и условия проведения работ в жилых домах товариществ собственников и организаций застройщиков за счет средств, предусмотренных на капремонт. Непосредственно перед их началом (за 10 дней) заказчик должен встретиться с гражданами: представить ответственного со стороны подрядчика, проинформировать о видах работ, заключить договор на оказание услуг.

Кроме того, урегулированы особенности функционирования счетов, на которых аккумулируется плата за капитальный ремонт. Для них вводятся ограничения бесспорного взыскания. "Это придаст денежным средствам, которые используются для возмещения затрат на работы, большую защищенность. Нельзя будет наложить на них арест, списать, приостановить операции", - пояснили в министерстве.

Компенсация за непригодное для проживания жилье и новшества для очередников

Кодекс дополнительно прописывает права тех, кто является участником долевой собственности. Им будет выплачиваться денежная компенсация за жилые помещения (соразмерно их доле в праве собственности) в случае признания по решениям исполкомов многоквартирных и блокированных жилых домов несоответствующими санитарным и техническим требованиям, непригодными для проживания.

Основания нуждаемости в улучшении жилищных условий остались прежними. Новым является то, что при постановке на очередь в Минском районе и Минске будет оцениваться наличие в собственности другого жилья, расположенного как в городе, так и в районе. "Однако этот вопрос носит индивидуальный характер. Как и ранее, он рассматривается с учетом конкретных обстоятельств, способствовавших появлению нуждаемости в улучшении жилищных условий", - проинформировали в министерстве.

Скорректированы также случаи ухудшения жилищных условий со стороны граждан.

Перспективы рынка социального жилья

Социальные гарантии для жителей сохраняются. Право на получение социальных квартир имеют 17 категорий граждан. В их числе многодетные семьи, те, кто взял на воспитание троих и более детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, ветераны боевых действий на территории других государств. В перечень включены инвалиды I и II групп, граждане, имеющие заболевания, при которых признается невозможным их совместное проживание с другими лицами в одной комнате или однокомнатной квартире.

"Что касается инвалидов I и II групп, то они не исключаются из отдельного списка нуждающихся в улучшении жилищных условий, если их среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи составляет не более 150% утвержденного бюджета прожиточного минимума, исчисленного за 12 месяцев, предшествующих дате уточнения данных, являющихся основанием для сохранения права на получение жилья социального пользования (и на день его предоставления)", - отметили в ведомстве.

Одна из новых норм: в качестве социального жилья в Беларуси будут предоставляться только квартиры, а не комнаты с общей кухней. Нововведение направлено на создание более благоприятных условий для проживания.

Безбарьерная среда

На законодательном уровне прописывается обязанность исполкомов предоставлять жилые помещения с безбарьерной средой людям с инвалидностью, которые пользуются госжилфондом. Действует заявительный принцип. Если человек стал инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата и под его нужды технически невозможно приспособить выделенное жилье госжилфонда и (или) вспомогательные помещения, входы и выходы многоэтажки, то кодекс предусматривает предоставление обустроенного жилья на условиях ранее заключенного договора найма. Этим будут заниматься местные исполнительные и распорядительные органы.

Арендный фонд

В новой редакции Жилищного кодекса в отношении жилых помещений коммерческого использования применяется термин "арендное жилье". Оно может быть предоставлено как на период трудовых, служебных отношений, так и на общих основаниях. По данным на 1 октября 2019 года, в стране насчитывается 147 тыс. 629 таких помещений. Их количество постоянно увеличивается за счет построенного, освобожденного жилья. Спрос на такие квартиры достаточно велик. За девять месяцев текущего года заселено около 92,4% общего количества помещений. Арендное жилье наиболее востребовано в больших городах, в основном в областных центрах. "Вопрос изменений в оплате аренды или порядке выделения жилья на сегодняшний день не рассматривается", - рассказали в Минжилкомхозе.

Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются граждане, которым арендное жилье предоставлено на период трудовых (служебных) отношений. Остальные жильцы, к примеру, проживающие в однокомнатной арендной квартире с другими лицами, кроме супругов, либо проживающие в помещениях общей площадью менее 15 кв.м (в Минске менее 10 кв.м) на одного человека, вправе подать документы о постановке их на учет нуждающихся. "Принцип одноразовости законодательство не содержит, вместе с тем исполкомы при рассмотрении документов оценивают, имелось ли ухудшение жилищных условий со стороны граждан", - пояснили специалисты.

Что касается перспектив семьи, где умер или уехал в другой город человек, которому предоставлено арендное жилье на период трудовых (служебных) отношений, то при выбытии основного нанимателя договор найма прекращает действие. Исключение - случаи, когда здесь остались проживать совершеннолетние члены его семьи, имеющие первоочередное право на предоставление такого жилья. В обычном арендном фонде родственникам с согласия других проживающих предоставляется право на изменение договора найма с оформлением его на свое имя при соблюдении требований законодательства об административных процедурах.

В кодексе прописаны категории жильцов, которые не могут быть выселены из арендного жилья, до 1 апреля 2014 года относившегося к категории служебного. В предыдущей редакции они перечислялись в статье 221, в новой - в пункте 4 статьи 188.

Для проживающих в общежитиях концептуальных изменений нет. Порядок предоставления комнат, определенный постановлением Совета Министров от 5 апреля 2013 года №269, остается в силе. Вопросы по общежитиям частного жилищного фонда регулируются локальными правовыми актами (в том числе коллективными договорами) негосударственных организаций.

Перевод арендного жилья в социальное

Те, кто по законодательству имеет право на получение жилья социального пользования, могут перевести арендные квартиры государственного жилищного фонда в категорию социальных. Речь идет о многодетных семьях, инвалидах I и II групп, ветеранах боевых действий на территории других государств, детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, пенсионерах. В отдельных случаях учитывается доход граждан. Исключение составляют жилые помещения в домах-новостройках: их перевод в арендное возможен не ранее, чем через три года с даты приемки зданий в эксплуатацию. Арендное жилье включается в состав социального по решению местных исполнительных и распорядительных органов.

В ближайшее время законодательная база будет приводиться в соответствие с новой редакцией кодекса. Подлежат корректировке примерно 140 нормативных правовых актов. Кроме того, в стране завершился процесс приватизации, что требует изменения нормативных правовых актов, принятых по этим вопросам.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

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