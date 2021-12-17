Что изменится в использовании семейного капитала с 1 января 2022 года

Многодетность в Беларуси набирает популярность, возвращая к семейным традициям предков. Сегодня трое детей в семье уже не воспринимаются как что-то исключительное. Положительные примеры таких семей становятся образцом, а меры поддержки многодетных служат дополнительным аргументом к осознанному решению будущих родителей. Одна из таких долговременных мер поддержки - программа "Семейный капитал", которая настолько доказала свою эффективность, что получила продолжение на новую пятилетку и претерпела ряд изменений - в соответствии с веяниями времени.

В развитие недавнего указа Президента №389 "Об использовании семейного капитала", которым расширены направления и упорядочены вопросы досрочного использования средств семейного капитала, принято постановление Совета Министров от 14 декабря 2021 года №720. Оно вступает в силу с 1 января 2022 года и распространяет свое действие на семейный капитал, назначенный по программам 2015-2019 и 2020-2024 годов. Причем в Министерстве труда и социальной защиты в ходе беседы с корреспондентом БЕЛТА обратили внимание, что нормы указа №389 и постановления №720 применяются при рассмотрении заявлений о назначении и досрочном распоряжении средствами семейного капитала, поступивших с 1 января 2022 года. Если такие заявления поступили до этого срока, то они рассматриваются в соответствии с пока еще действующими нормами законодательства.

Состав семьи при назначении семейного капитала

С 1 января 2022 года при обращении за назначением семейного капитала в составе семьи могут учитываться также усыновленные (удочеренные) дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами усыновителя (то есть внутри одной семьи). Но это возможно только при некоторых условиях.

Эти дети не должны быть учтены при назначении семейного капитала в составе другой семьи (т.е. если ранее на них семейный капитал не назначался).

Они не могут быть именно третьими или последующими детьми, в связи с усыновлением (удочерением) которых предоставляется право на назначение семейного капитала (т.е. право на назначение семейного капитала не возникнет по причине их усыновления).

"В иных случаях усыновленные или удочеренные дети учитываются в составе семьи в общем порядке и независимо от того, что они были учтены в составе другой семьи при назначении семейного капитала до их усыновления или удочерения", - добавили в Минтруда.

При определении права на назначение семейного капитала в случае расторжения брака дети учитываются в составе семьи родителя, на воспитании которого они находятся. Постановлением №720 определены подтверждающие документы, сведения.

Этим же документом конкретизируется, что при определении права на назначение семейного капитала дети, рожденные вне брака, учитываются в составе семьи матери, если по решению суда, определению о судебном приказе не установлено иное (о месте проживания детей, взыскании алиментов на их содержание и другие основания).

Состав семьи при досрочном распоряжении и использовании средств

С нового года также расширены возможности досрочного использования средств семейного капитала.

Такое право получили супруг или супруга, которые не учитывались при назначении семейного капитала, но состоят в браке с родителем (усыновителем, удочерителем) на момент обращения за досрочным распоряжением средствами семейного капитала и имеют с этим родителем совместного ребенка или детей.

Изменяются подходы к критерию исключения из состава семьи члена семьи, совершившего умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление против человека. Такие граждане исключаются из состава семьи при определении права на досрочное распоряжение и использование средств семейного капитала, если они имеют не снятую или непогашенную судимость.

С 1 января 2022 года начнут действовать еще некоторые исключения. Так, родитель (усыновитель, удочеритель) будет учитываться в составе семьи и в отношении него можно досрочно использовать средства семейного капитала, даже если он не проживает в семье в связи с расторжением брака до достижения младшим ребенком возраста 18 лет. Но хотя бы один из детей, учтенных в составе семьи при назначении семейного капитала, должен воспитываться в семье этого разведенного супруга.

Также претендует на получение финансов родитель или усыновитель, который был лишен родительских прав или у него был отобран ребенок по решению суда, либо было отменено усыновление, но на дату обращения за досрочным распоряжением средствами восстановлен в родительских правах, ребенок возвращен ему по решению суда.

Изменения в сроках разморозки капитала

Важное новшество - увеличен период для досрочного использования средств семейного капитала при получении членами семьи платных медицинских услуг. С 1 января 2022 года их можно расходовать в течение двух лет со дня подачи в местный исполнительный и распорядительный орган заявления о разморозке средств.

Вместе с тем заключить в организации здравоохранения договор на получение платных медицинских услуг необходимо до истечения срока действия заключения врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости в получении таких услуг.

До 1 января 2022 года срок распоряжения средствами на эти нужды был ограничен одним годом со дня выдачи заключения ВКК о нуждаемости в услугах. После истечения этого срока гражданин утрачивал право на обращение в банк за перечислением средств семейного капитала.

Кроме того, с нового года установлен срок, в течение которого можно разморозить средства при приобретении членом семьи товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество, - до истечения срока установления инвалидности.

Для прозрачности использования средств на улучшение жилищных условий

Для местных исполнительных и распорядительных органов вводится обязанность в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения о разморозке направлять в госорганы и организации по месту постановки граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий копии заявлений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала на строительство (реконструкцию), приобретение жилых помещений, приобретение доли в праве собственности на них.

"Копии указанных заявлений направляются для снятия с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан и членов их семей после госрегистрации права собственности на жилое помещение или долю", - пояснили в Минтруда.

Также в течение 7 дней местные органы власти должны направить в территориальные организации по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним копии решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала на приобретение жилых помещений, доли в праве собственности на них, погашение задолженности по кредитам, займам организаций, предоставленным на указанные цели (в том числе на основании договоров о переводе долга, о приеме задолженности по кредиту), и выплату процентов за пользование этими кредитами, займами.

"Это необходимо для государственной регистрации запрета на отчуждение (куплю-продажу, мену, дарение, иные сделки по отчуждению) жилого помещения, доли в праве на собственности на него в течение 5 лет со дня госрегистрации права собственности", - уточнили специалисты.

Минтруда обратило внимание, что нормы указа №389 о запрете на отчуждение жилых помещений и их долей в течение 5 лет со дня государственной регистрации права собственности на них распространяются в том числе на решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, принятые до 1 января 2022 года, если право собственности на это жилье зарегистрировано после указанной даты.

Уточнения и конкретизация норм законодательства

Постановлением №720 уточняется несколько нюансов.

Гражданам возвращаются подлинники документов, предоставленные ими для назначения, распоряжения и использования средств семейного капитала. В личные дела приобщаются только копии, которые сверяются с подлинниками и заверяются в установленном законодательством порядке.

При пропуске шестимесячного срока, установленного для открытия гражданами банковского счета по учету вклада (депозита) "Семейный капитал", он может быть восстановлен. Для этого необходимо обращаться в местный исполнительный и распорядительный орган по месту назначения семейного капитала.

Уточняется и то, какие условия действуют при досрочном использовании средств семейного капитала на улучшение жилищных условий в зависимости от того, на что они расходуются: на строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир, доли в праве собственности на них, или на погашение задолженности по кредитам, займам организаций, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими.

Закрепляется, что возврат средств, перечисленных ОАО "АСБ Беларусбанк" по заявлениям граждан с депозита "Семейный капитал" в счет погашения задолженности по кредитам (в том числе на основании договоров о переводе долга, о приеме задолженности по кредиту) и выплаты процентов за пользование этими кредитами, не производится.

Дополняется перечень документов, сведений, которые запрашиваются местными органами для принятия решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Утверждены в новой редакции формы заявления и решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Закрепляется, что местные исполнительные и распорядительные органы разъясняют гражданам вопросы по программе "Семейный капитал".

Больше возможностей "одного окна"

Перечень административных процедур, прием заявлений и выдача решений по которым осуществляются через службу "одно окно", дополнен двумя новыми позициями.

Во-первых, это принятие решения о разрешении отчуждения жилого помещения, доли в праве собственности на него, приобретенных с использованием средств семейного капитала, до истечения 5 лет со дня госрегистрации права собственности на них.

Во-вторых, принятие решения о досрочном распоряжении (отказе в досрочном распоряжении) средствами семейного капитала на приобретение товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

Больше документальных запросов

Дополнен и перечень документов, запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными органами для досрочного распоряжения средствами семейного капитала.

Необходимо будет предоставлять сведения о направлении на строительство (реконструкцию) - при строительстве (реконструкции) жилого помещения в составе организации застройщиков либо на основании договора создания объекта долевого строительства, погашении задолженности по кредитам, займам организаций, предоставленным на указанные цели, и выплату процентов за пользование ими.

При строительстве одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах затребуют теперь и сведения о том, что одноквартирный (блокированный) дом не введен в эксплуатацию и не начата процедура изъятия земельного участка.

Также понадобятся сведения об отсутствии в реестрах ветхих и пустующих домов (с 1 января 2023 года - в Едином реестре пустующих домов) одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах - при приобретении таких домов, квартир, доли в праве собственности на них.

БЕЛТА.-0-