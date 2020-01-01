Что изменится в системе оплаты труда

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2020 года зарплаты работникам бюджетных организаций и приравненных к ним (а таких в стране около 856 тыс. человек) начинают рассчитывать по новой схеме. Также увеличен размер минимальной зарплаты. Подробнее о нюансах изменений корреспонденту БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Новая схема оплаты труда заключается в том, что доля оклада в составе зарплаты станет выше и поменяется структура стимулирующих (надбавки и премия) и компенсирующих (доплаты) выплат, которые будут унифицированы. Благодаря этому механизм формирования зарплаты станет понятнее и прозрачнее.

Оклад вырастет за счет того, что раньше при его исчислении использовалась тарифная ставка первого разряда, которую теперь заменят на базовую ставку. С 1 января она установлена в сумме Br185. И вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную, на основе которой определяется база для расчета размера оплаты труда работников бюджетных организаций. Между разрядами будет дифференциация около 6%, что даст больший стимул работнику двигаться вверх по тарифной сетке.

Часть выплат устанавливается централизованно, например, надбавка за стаж, премия, единовременная выплата на оздоровление, материальная помощь, а также надбавки и доплаты, которые установлены законодательными актами и постановлениями Совета Министров (надбавка за работу на условиях контрактной формы найма, надбавки за ученую степень и ученое звание, доплаты за работу в сверхурочное время, праздничные и выходные дни, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в ночное время, при совмещении профессий (должностей) и т.д.).

Одновременно расширяются права руководителей бюджетных организаций по установлению доплат и надбавок так, чтобы учитывалась специфика труда и вклад каждого сотрудника.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович ранее в интервью БЕЛТА акцентировал внимание, что руководители бюджетных организаций обязаны не допустить снижения уровня заработной платы работников на момент перехода на новую систему оплаты труда. С оговоркой: январские заработки традиционно ниже декабрьских, поэтому при сравнении зарплат за декабрь и январь не учитываются выплаты, имеющие непостоянный характер, которые некоторые работники получили в последний месяц года. Но с учетом усредненной премии снижения суммы начисленной зарплаты быть не должно.

Что касается роста зарплат, то для этого в бюджете на 2020 год заложены средства, позволяющие обеспечить рост среднемесячной зарплаты бюджетников по отношению к ее размеру в 2019 году не менее чем на 10%. В первую очередь ускоренными темпами власти будут поднимать зарплаты медиков, учителей и низкооплачиваемых работников.

С 1 января минимальная зарплата увеличивается c Br330 до Br375 - так, чтобы приблизить этот показатель к минимальному потребительскому бюджету (МПБ на одного члена семьи из четырех человек с 1 ноября 2019 по 31 января 2020 года в расчете на месяц составляет Br372,06. - Прим. БЕЛТА). Минимальная заработная плата - это самый низкий допустимый размер оплаты труда для всех без исключения сфер деятельности.-0-