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24 декабря 2021, 15:40

Что может быть лучше, чем узнать, что ты лучший?

Именно с такой новостью мы приехали поздравлять победителей "Выбор года 2021"!

Дед Мороз дарит подарки, а проект "Выбор года" констатирует факты. Более 50 компаний получили в этом году золотую медаль конкурса. И если прошлый год был особенный, то этот стал еще более особенным, ведь конкурсу исполнилось целых 20 лет!

Уже 20 лет проект определяет лучшие компании и бренды по результатам профессиональных маркетинговых исследований. Методика, в основе которой лежит комплексная оценка, неизменна все эти годы. В конкурсе нет вторых и третьих мест. Есть только один лидер в каждой номинации. Факт победы не передается следующему в рейтинге. Если победивший бренд по каким-либо причинам не участвует – номинация закрывается и результаты не оглашаются.

Также каждый победитель, вошедший в ТОП-3 компаний по результатам опроса потребителей, получил сертификат призера рейтинга "Лига Лидеров Беларуси 2021".

А в начале следующего года выйдет первый выпуск глянцевого журнала "The WINNERS", который расскажет читателям про победителей проекта. Журнал можно будет найти в любимых местах города Минска.

Теперь самое главное! Кто же стал победителем фестиваля-конкурса "Выбор года" в этом году:

Продукты питания и напитки

Производитель мясных изделий — БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Замороженные полуфабрикаты в тесте — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Вареные колбасы — ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Шоколад белорусского производства — КОММУНАРКА

Печенье — СЛОДЫЧ

Производитель кондитерских глазурей — МОНТБРУК

Красота и здоровье

Сеть магазинов бытовой химии, косметики и товаров для дома — ОСТРОВ ЧИСТОТЫ И ВКУСА

Интернет-магазин профессиональной косметики — COSMICO.BY

Салон красоты премиум-класса — ИТЕЙРА

Тайский СПА салон — БЕЛЫЙ ЛОТОС

Центр лазерной косметологии — ЛЕСАНТЕ

Сеть аптек — ADEL

Средства женской гигиены из натуральных компонентов — NATURELLA

Влажные салфетки — SMILE

Программа для снижения и контроля веса — HERBALIFE NUTRITION

Программа сбалансированного питания — HERBALIFE NUTRITION

Тонометр — MICROLIFE

Глюкометр — BIONIME

Источник Омега-3 и витамина D — MOLLER'S

Лекарственный препарат при железодефиците — ТОТЕМА

Экстренная контрацепция — ПОСТИНОР

Батончики на основе альбумина — ЭКЗОН

Бытовая химия

Средства для стирки (премиум сегмент) — ARIEL

Товары/услуги для животных

Сеть магазинов по продаже товаров для животных — ДОКТОР ВЕТ

Сеть ветеринарных клиник — ДОКТОР ВЕТ

Одежда, обувь и аксессуары

Сеть магазинов джинсовой одежды №1 — COLIN'S

Техника и электроника

Телевизор QLED — SAMSUNG

Мобильный телефон — SAMSUNG

Интерьерная микроволновая печь — SAMSUNG

Беспроводной вертикальный пылесос — SAMSUNG

Импортный телевизор бюджетный ценовой сегмент — KIVI

Холодильник — LG Electronics

Телевизор с технологией SMART TV — LG Electronics

Монитор — LG Electronics

Стиральная машина — LG Electronics

Электрические зубные щетки — ORAL-B

Все для дома, строительства и ремонта

Напольные покрытия — TARKETT

Производитель входных дверей — СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Товары для уборки дома и приготовления пищи — ФРЕКЕН БОК

Авто, мото, вело

Сеть магазинов автозапчастей — ARMTEK

Услуги. Отдых и развлечения

Казино — SHANGRI LA

Онлайн-казино — PARIMATCH

Букмекер — PARIMATCH

Туроператор — TEZ TOUR

Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров — МТС

Образовательные курсы в сфере IT — IT-ACADEMY ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

IT образование для детей и подростков — ITEEN ACADEMY ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Пиротехническая компания — БЕЛЫЙ ТИГР

Компания по организации частных мероприятий — PERFECT

Товары/услуги для бизнеса

Офисная мебель по индивидуальному проекту — PRO-TRADE

Канцелярские и офисные товары — ОФИСТОН МАРКЕТ

Digital-агентство — ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP

Поставщик профессиональной химической продукции — CLEANTON

Профессиональная гигиеническая продукция — TORK

СМИ

Радиостанция — UNISTAR

Музыкальный телеканал — EUROPA PLUS TV

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"Выбор года" в Беларуси,

choice-of-the-year.com

+375 29 169 92 61

Информационный партнер Белорусское телеграфное агентство

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