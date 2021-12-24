Что может быть лучше, чем узнать, что ты лучший?

Именно с такой новостью мы приехали поздравлять победителей "Выбор года 2021"!
Дед Мороз дарит подарки, а проект "Выбор года" констатирует факты. Более 50 компаний получили в этом году золотую медаль конкурса. И если прошлый год был особенный, то этот стал еще более особенным, ведь конкурсу исполнилось целых 20 лет!
Уже 20 лет проект определяет лучшие компании и бренды по результатам профессиональных маркетинговых исследований. Методика, в основе которой лежит комплексная оценка, неизменна все эти годы. В конкурсе нет вторых и третьих мест. Есть только один лидер в каждой номинации. Факт победы не передается следующему в рейтинге. Если победивший бренд по каким-либо причинам не участвует – номинация закрывается и результаты не оглашаются.
Также каждый победитель, вошедший в ТОП-3 компаний по результатам опроса потребителей, получил сертификат призера рейтинга "Лига Лидеров Беларуси 2021".
А в начале следующего года выйдет первый выпуск глянцевого журнала "The WINNERS", который расскажет читателям про победителей проекта. Журнал можно будет найти в любимых местах города Минска.
Теперь самое главное! Кто же стал победителем фестиваля-конкурса "Выбор года" в этом году:
Продукты питания и напитки
Производитель мясных изделий — БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Замороженные полуфабрикаты в тесте — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ
Вареные колбасы — ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Шоколад белорусского производства — КОММУНАРКА
Печенье — СЛОДЫЧ
Производитель кондитерских глазурей — МОНТБРУК
Красота и здоровье
Сеть магазинов бытовой химии, косметики и товаров для дома — ОСТРОВ ЧИСТОТЫ И ВКУСА
Интернет-магазин профессиональной косметики — COSMICO.BY
Салон красоты премиум-класса — ИТЕЙРА
Тайский СПА салон — БЕЛЫЙ ЛОТОС
Центр лазерной косметологии — ЛЕСАНТЕ
Сеть аптек — ADEL
Средства женской гигиены из натуральных компонентов — NATURELLA
Влажные салфетки — SMILE
Программа для снижения и контроля веса — HERBALIFE NUTRITION
Программа сбалансированного питания — HERBALIFE NUTRITION
Тонометр — MICROLIFE
Глюкометр — BIONIME
Источник Омега-3 и витамина D — MOLLER'S
Лекарственный препарат при железодефиците — ТОТЕМА
Экстренная контрацепция — ПОСТИНОР
Батончики на основе альбумина — ЭКЗОН
Бытовая химия
Средства для стирки (премиум сегмент) — ARIEL
Товары/услуги для животных
Сеть магазинов по продаже товаров для животных — ДОКТОР ВЕТ
Сеть ветеринарных клиник — ДОКТОР ВЕТ
Одежда, обувь и аксессуары
Сеть магазинов джинсовой одежды №1 — COLIN'S
Техника и электроника
Телевизор QLED — SAMSUNG
Мобильный телефон — SAMSUNG
Интерьерная микроволновая печь — SAMSUNG
Беспроводной вертикальный пылесос — SAMSUNG
Импортный телевизор бюджетный ценовой сегмент — KIVI
Холодильник — LG Electronics
Телевизор с технологией SMART TV — LG Electronics
Монитор — LG Electronics
Стиральная машина — LG Electronics
Электрические зубные щетки — ORAL-B
Все для дома, строительства и ремонта
Напольные покрытия — TARKETT
Производитель входных дверей — СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Товары для уборки дома и приготовления пищи — ФРЕКЕН БОК
Авто, мото, вело
Сеть магазинов автозапчастей — ARMTEK
Услуги. Отдых и развлечения
Казино — SHANGRI LA
Онлайн-казино — PARIMATCH
Букмекер — PARIMATCH
Туроператор — TEZ TOUR
Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров — МТС
Образовательные курсы в сфере IT — IT-ACADEMY ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
IT образование для детей и подростков — ITEEN ACADEMY ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Пиротехническая компания — БЕЛЫЙ ТИГР
Компания по организации частных мероприятий — PERFECT
Товары/услуги для бизнеса
Офисная мебель по индивидуальному проекту — PRO-TRADE
Канцелярские и офисные товары — ОФИСТОН МАРКЕТ
Digital-агентство — ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP
Поставщик профессиональной химической продукции — CLEANTON
Профессиональная гигиеническая продукция — TORK
СМИ
Радиостанция — UNISTAR
Музыкальный телеканал — EUROPA PLUS TV
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"Выбор года" в Беларуси,
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