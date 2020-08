Что нам стоит дом разрушить - комментарий

О событиях в послевыборной Беларуси рассуждает доктор экономических наук Валерий Бельский.

Головы тех, кто хотел разрушить спокойствие в стране ночными дебошами, немного поостыли. Опрокинуть белорусскую милицию и внутренние войска, захватить правительственные здания и сооружения, а с ними и власть не удалось. Протестный потенциал направлен в мирное русло. Стало возможным говорить, убеждать, появилась надежда быть услышанными. Взаимно. Воззвание Президента на площади Независимости, уверен, затронуло сердца белорусов. Общество просто обязано стать на путь мира и согласия, возвращения к нормальной жизни.

К сожалению, необузданную силу сдержать можно только силой. Никакими увещеваниями, посулами человека с заточенной арматурой (Пинск), с камнем и коктейлем Молотова (Минск), да еще и "под кайфом" не остановить. Только сомкнув щиты, плечом к плечу. Кадры хроники тех событий - скептикам в подтверждение. И, конечно, это не игровое кино с людьми Икс или всепобеждающим Человеком-пауком. Зрелище, как говорят, не для слабонервных. Но это наша история, и наш народ с обеих сторон.

Под каток правоохранителей, изрядно озлобленных из-за информационной атаки, которая началась на них и членов их семей в Telegram-каналах задолго до протестных акций, попали зеваки и вовсе непричастные. Плохо, неправильно. Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане - томик Евангелия или заточка.

Иных послушать, так на "Пушкинской" были сплошь невиновные, вышедшие за хлебом, покурить беззащитные подростки. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону.

И если бы ребята из ОМОНа дали слабину, они были бы избиты и искалечены. На этом остановились бы? Нет. Пошли бы по учителям, членам избирательных комиссий, чиновникам, не успевшим "перекраситься" на ходу.

К счастью, правоохранительная система сохранена. Но где бы она была, если бы бесчинствующая толпа прорубила себе дорогу? Ответа попросите у наших соседей-украинцев, которые до сих пор не могут достоверно установить, кто же расстрелял так называемую Небесную сотню.

Закордонные кукловоды, поняв, что не удастся раскачать страну силой, перестроились на марше. Теперь главная причина, по которой Лукашенко "должен уйти", - силовое противодействие: "за наши налоги покупают пули, которыми стреляют в наших детей". И уже иной не задумывается над тем, почему раньше все было нормально, спокойно, мирно и вот осечка. А надо.

Среди задержанных оказались чьи-то дети, друзья детей, друзья друзей. Многим отрикошетило. На всеобщее обозрение выставлены рассказы о крайне плохих условиях их содержания и немотивированном применении силы. Конечно, это недопустимо. Но прежде чем огулом обвинять правоохранительную систему и государственную власть, нужно тщательно во всем разобраться. И помнить, что ранения и увечья получили более 150 правоохранителей. И, извините, ЦИП - не пятизвездочный отель (для современной молодежи день без интернета - уже трагедия). У нас не Норвегия, где осужденный за расстрел 77 человек (в большинстве - молодежь) живет в трехкомнатном тюремном номере с телевизором и компьютером.

Наконец-то в череде обвинений начала появляться и не ангажированная информация позитивного содержания: постельное белье выдавали, кормили, оперативно выпустили после дознания.

Многие сейчас говорят: "Посмотрите, на митинги за перемены выходит столько людей, их большинство". Не стоит переоценивать масштаб. Когда акции стали носить мирный характер и, соответственно, никто им не противодействовал, они собирали, по подсчетам протестующих, около двух сотен тысяч человек. Это пресловутые 3%. По подсчетам правоохранителей, которые должны оценивать реальную угрозу правопорядку и не склонны ее занижать, - 40 тыс. Противопоставляющая себя обществу или утверждающая в обществе свои ценности группа людей всегда более активна. Попадается на глаза. Вне зависимости от того, как она выделяется - по цвету кожи, нетрадиционной сексуальной ориентации (извините), особым религиозным или политическим взглядам. Пишут в сетях, бросаются с цветами и шариками под машины, сигналят.

Проплаченные информационные ресурсы усиливают эффект присутствия несогласных. Из-за них многое не такое, как кажется, и не так, как должно быть. Человек, не имеющий работы, хозяйственного и политического бэкграунда, располагает возможностью объявить себя "национальным лидером". Ему рукоплещут и поддерживают, отдали свои голоса. Много голосов. Больше, чем можно мечтать домохозяйке, о которой еще вчера слышали единицы.

В то же время человек, набравший большинство голосов на выборах, вытащивший страну из нищеты, обеспечивший формирование институтов государственности, подвергается нападкам, унизительному клеймению. Со стороны тех, кто должен быть благодарен за мирное небо, безопасные улицы, сытую жизнь, отличное образование и охрану здоровья. Человек, который сам является инициатором реформ, вплоть до конституционной реформы, необходимой для созревшего общества (заметьте, об изменении Конституции речь шла до выборов, никакого популизма). Который так радеет за свою страну и за свой народ.

Сюрреализм какой-то. Если бы только впечатлительная творческая интеллигенция поддалась эмоциям или заряженная духом нигилизма и революционной романтики молодежь, у которой за спиной есть родительская страховка от потери дохода, то можно было бы как-то понять. Но рабочий класс… Не вяжется со здравым смыслом. Ведь остановка производства экспортеров - это непропорциональный по силе удар по нынешним и будущим доходам. На страничках предприятий в Википедии уже висит информация о забастовках. Это сигнал покупателям, что контракты могут быть сорваны и лучше поискать более надежного поставщика. Без всякого преувеличения. Ситуация хорошо описывается поговоркой "назло бабушке уши отморожу".

Потери от протестных акций - это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции.

Кому война, а кому мать родна. У Telegram-каналов, выросших на публикации материалов провокационного, антигосударственного содержания, сейчас отличный гешефт. Ничего, что новостная строка содержит тенденциозные комментарии, что в эфир дается откровенная ложь. Доходы растут вместе с аудиторией, поэтому the show must go on (шоу должно продолжаться). Это если без шпионских мотивов. А они, как признано многими, играют не последнюю роль.

Забастовку как форму политического протеста выбрали работники государственных (!) предприятий. Лучших. Которым по решению главы государства оказывалась поддержка. С достойной заработной платой, социальным пакетом. Например, за июль средняя заработная плата составила на БМЗ 1643 рубля, МЗКТ - 1640 рублей, в производственном секторе "Беларуськалия" - 3458 рублей.

Большинство частных же продолжает работать, закрепляясь на новых рынках, которые потеряли конкуренты в ковидный период. "Амкодор", например, нарастил производство за полугодие почти в полтора раза. И ставит задачу дать до конца года 200%.

Попытки "побастовать" и здесь были. По имеющейся информации, на предприятии "Савушкин продукт" несколько сотрудников попытались собраться на митинг. Кадровик в образе матроса Железняка вышел и сказал примерно следующее: "У нас на рассмотрении 200 резюме желающих трудоустроиться. Кто хочет митинговать, мы не держим, но, пожалуйста, за воротами вашего бывшего предприятия". И акция быстро сдулась.

Практически полная занятость, которая всегда была целью экономической политики Президента, сформировала у части наших сограждан мнение, что работа будет всегда. Хорошая, плохая, но будет. Утрачено чувство опасности остаться без средств к существованию. Это, пожалуй, единственная неоднозначная сторона проекта социального государства, демотивирующая "шевелиться", "крутиться", дорожить рабочим местом.

Показателен пример шахтеров. Тяжелейший труд, но и оплата, государственные гарантии - беспрецедентные. Сокращенная 35-часовая рабочая неделя с шестичасовым рабочим днем. Помимо основного отпуска в 24 дня предоставляется дополнительный - 42 дня (кстати, кто-то помнит, когда в отпуске был глава государства?). Законодательно закреплено право на досрочную пенсию после 20 лет работы. Частично покрываются затраты на питание, предприятие из своих средств уплачивает взносы на формирование дополнительной пенсии.

Участники митинга шахтеров заявили, что хотят сохранить эти гарантии, которых их никто не собирался лишать. Но при отсутствии у предприятия денег это будет невозможно. Средства идут от продаж. Продажи - от производства. Нет производства - нет продаж - нет средств - нет социальных гарантий.

А ведь и Президента тоже можно считать в какой-то мере шахтером. Многие контракты "Беларуськалия" при изобилии предложения на рынке появились "под Лукашенко". Тот же индикативный китайский, за который боролись основные поставщики. Хочется надеяться, что у солигорчан не утрачено понимание роли главы государства в своем коммерческом успехе и благосостоянии. Просто не верю, что может быть по-другому. Люди, спускающиеся на километровую глубину, каждый день рискуют жизнью. У них обостренное понимание справедливости и взаимопомощи, чувства локтя. Это большая сила. Помощь усилиям главы государства именно от шахтеров может обеспечить консолидацию общества. Друг познается в беде. На протяжении всего периода нахождения на своем посту Президент первостепенное внимание уделял поддержке "Беларуськалия" и вправе ждать взаимности.

Среди политических требований затесались и весьма интересные экономические, в частности, чтобы банки не взимали проценты по кредитам. Проценты в некоторых случаях могут не взиматься. В перспективе. Когда Беларусь станет богатым государством и сможет себе это позволить. Прецеденты есть. Так работают банки в странах арабского мира (правда, там еще и заветы пророка Мухаммеда запрещают давать в долг под проценты, но есть тысяча относительно честных способов обойти запрет). Но чтобы так было, нужно работать, а не останавливать производства.

Что происходит сейчас. Некоторые товарищи, раскачивающие политическую ситуацию, понимая, чем это грозит экономике, прямо с митингов направляются в обменники. Застраховать свои сбережения и приработок нужно же. Можно понять.

Удивляет позиция работников "культурной" сферы, в частности Купаловского театра и его бывшего теперь уже руководителя. Вывешены флаги с "Погоней", громкие заявления, совсем некультурные выкрики из толпы поддерживающих. Однако и в доковидное время, и особенно теперь коллектив театра в основной мере на содержании государства (за бюджет, как видим, не только пули для ОМОНа). В рыночных условиях, которые обещали альтернативные кандидаты, придется зарабатывать самим. Готовы? Уверен, не многие. Для сравнения поставьте рядом работу российских коллег, гастролирующих не переставая.

У протестов нет весомых причин, но есть весомые последствия. Республика Беларусь - отлаженный механизм работы экономики и социальной сферы. Сбалансированный за годы государственного строительства. Сбои в его работе не сулят ничего хорошего белорусскому народу в целом, а не представителям какой-то социальной группы. К чему ведет "разрушение старого мира", всем понятно из истории. Некоторые заводаторы уличного протеста уже на той стадии политической эволюции, что используют лозунги 100-летней давности: отберем имущество у чиновников и отдадим пострадавшим от "репрессий".

Но это еще цветочки. Похудевшие расчетные листы быстро приведут в чувства тех, кто выбрал радикальный путь.

Однако, предположим, что в стране начнут реализовываться те посылы, которые сформулировала С.Тихановская. Например: "Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государство". Предсказуемый итог - утрата позиций на российском рынке, одномоментный переход на мировые цены на нефть и газ. Учитывая, что кооперация с Россией формирует более 50% ВВП, примерно половину от этой величины сразу стоит списать с нашего баланса. Благосостояние просядет в той же пропорции, как минимум. Может, Запад нам поможет? Ответ на этот вопрос следует искать в опыте взаимоотношений ЕС и Украины, коллективного Запада и Грузии. Граждане этих государств, кстати, настойчиво призывали: "Белорусы, не совершайте ошибок".

Уверен, что, не встав на путь нормализации внутриполитической обстановки, мы получим тот же эффект, что и после распада СССР: потерю уверенности в завтрашнем дне, утрату ощущения защищенности, социальную дезориентацию, а с ней, как известно, снижение рождаемости, рост суицидальных настроений, процветание пьянства и наркомании, социальную апатию как общественное явление. Слишком много для одного, даже закаленного, поколения. И тогда нам, как нации, место на свалке истории. Под белым саваном. Символично даже.-0-