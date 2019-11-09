Что нового в стратегиях работы ПРООН в Беларуси

Переход к зеленой экономике, развитие малых городов, рост предпринимательской инициативы в регионах, сохранение биоразнообразия - все эти направления так или иначе поддерживаются Программой развития ООН в Беларуси. То, как наше государство работает над улучшением условий для каждого своего жителя и достигает успехов, вдохновляет первого после произошедшей в ООН реформы постоянного представителя ПРООН в Беларуси - Александру Соловьеву. После того, как она заняла этот пост (а Иоанна Казана-Вишневецкий осталась в должности постоянного координатора ООН в Беларуси), прошло почти полгода, и корреспондент БЕЛТА поинтересовалась у руководителя Программы развития Организации Объединенных Наций в Беларуси, как складывается работа на новом месте.

- В отличие от предыдущих постоянных представителей ПРООН в Беларуси вы как гражданка России, наверняка, больше знали о нашей стране, приступая к миссии. Насколько совпали ваши представления с реальностью?

- Я работаю больше 23 лет и впервые оказалась так близко к России. Как востоковед прежде служила в основном в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на глобальных позициях. Впервые в своей карьере работаю на русском языке. Это помогает мне в глубинном изучении вопросов развития, а также достичь взаимопонимания с национальными партнерами. Мне близка и понятна история и культура Беларуси, люди этой страны, которые прошли через столько войн и испытаний, но сумели добиться высокого уровня развития (по индексу человеческого развития страна занимает 53-е место из 189, а также 23-е место по глобальному индексу Целей устойчивого развития). Это важные достижения, которыми Беларусь может гордиться, которые мы уважаем, и готовы помочь делиться опытом.

Если сравнивать реальность с представлениями, то она, конечно, намного более многогранна. Даже несмотря на близость наших стран и культур, я каждый день делаю открытия и вижу массу отличий, которые характеризуют именно Беларусь. В этом плане с большим интересом и ожиданием смотрю на мою предстоящую службу здесь. Ставлю весьма амбициозные задачи для Программы развития ООН в Беларуси, представляя интересы и принципы деятельности Организации Объединенных Наций.

- За полгода, что вы уже находитесь здесь, успели ознакомиться с ситуацией в регионах, либо все встречи пока проходили в Минске?

- Я уже побывала во всех областях Беларуси. Наверное, это была самая интересная часть моей работы за это время. Одна из приоритетных поездок - в районы, возрождающиеся после трагедии на Чернобыльской АЭС. Проходили встречи с местными администрациями, депутатским корпусом, представителями бизнеса, сельскими жителями, которые отобразили реальную картину того, как работают наши проекты, какие есть нужды на местах.

- Как изменится страновая стратегия ПРООН в Беларуси после 2020 года? Какие направления станут приоритетными?

- Я приехала в важный момент как в развитии ПРООН, так и в жизни Беларуси. Новая страновая программа (на 2021-2025 годы) полностью синхронизирована с национальными программами и стратегиями государства на предстоящую пятилетку. Это нам позволяет соотнести свою работу и по датам, и, по сути, взять за основу национальные приоритеты. Неслучайно я начала свою миссию со встреч с партнерами в правительстве и нашими донорами. А поездки по регионам стали для меня источником вдохновения, новых идей, понимания нужд и возможностей на местах.

Главные приоритеты помогали определять и наши национальные партнеры: по приезде состоялись встречи с замминистра иностранных дел Беларуси Андреем Дапкюнасом, национальным координатором по ЦУР Марианной Щеткиной, министром экономики Дмитрием Крутым, министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком, главами других министерств и ведомств, исследовательских и учебных институтов, общественных организаций. Во главе угла - развитие человеческого потенциала и, несомненно, Повестка-2030 по Целям устойчивого развития. А именно - акселераторы, которые были определены для Беларуси (и общие для всех агентств ООН, которые здесь работают): зеленая экономика, будущие поколения, цифровые технологии и социальные инновации, общество равных возможностей. Это стратегии и инициативы, которые влияют на ускоренное достижение одновременно максимального количества Целей. В нашей работе мы будем ориентироваться на укрепление и развитие национального потенциала и принцип национальной ответственности за результаты проектов и программ. Наша основная модель: проекты исполняются национальными партнерами - министерствами, укрепляя их потенциал и позволяя достичь устойчивых результатов.

То, что Беларусь является страной со средним уровнем доходов, говорит о значительном прогрессе, но не означает меньше внимания и работы для ПРООН. Скорее наоборот. В такой ситуации от ПРООН требуется более своевременная и инновационная помощь. Особенно в таких сферах, как создание рабочих мест (включая рабочие места в регионах и зеленые рабочие места), диверсификация и трансформация экономики с доступом на международные рынки, смягчение последствий изменения климата, достижение гендерного равенства. ПРООН готова оказывать поддержку Беларуси после присоединения страны ко Всемирной торговой организации. Членство в ВТО потребует серьезного повышения потенциала страны, адаптации правительства и бизнеса к работе в новых условиях, разработке новых логистических схем по выходу предприятий на глобальные рынки.

Все больше мы говорим не только о международной технической помощи, но и о сотрудничестве. Я уверена, что Беларусь сама может делиться своими успехами и достижениями на международных площадках посредством ПРООН. Ее лучшие практики в области развития и достижения ЦУР были бы полезны и востребованы. Страна достигла значительного прогресса в обеспечении равенства и социальной справедливости, стремительном росте информационных технологий, услуг и инновационных решений, мерах в области защиты окружающей среды. Ратифицировала и реализует Конвенцию о правах инвалидов.

Я внесла предложение национальным партнерам о создании в Беларуси лаборатории по экспериментированию и поиску инновационных решений по ускорению достижения ЦУР, где решения могли бы разрабатываться, тестироваться, оцениваться с привлечением молодежи. В мире уже работают 60 таких объектов, и вполне закономерно, что Беларусь может стать частью этой глобальной сети. Тогда как другие лаборатории действуют непосредственно в страновых офисах ПРООН, мы хотели бы сделать шаг вперед и создать ее на базе национального партнера, такого, например, как Парк высоких технологий.

В новой программе будет сделан акцент на чернобыльских районах, причем с фокусом на поддержку их интеграции в современную экономику, содействию новым партнерствам, поиску инвестиций и привлечению новых знаний и технологий. На наших недавних национальных консультациях мы уже предложили концепцию такой интегрированной, системной программы сотрудничества, важной частью которой могли бы стать местные инвестиционные платформы.

В целом делаем ставку на дальнейшее развитие партнерств. Сейчас основными партнерами являются Евросоюз, Глобальный экологический фонд и страны-партнеры, такие как Россия, Германия, Польша. Стараемся привлечь больше стран к сотрудничеству с ПРООН. Дополнительно к этим донорам хотим привлекать частный сектор, партнеров в области инвестирования, финансирования, задействовать не только международную техническую помощь, но уже экономические, рыночные инструменты, которые, надеюсь, позволят привлечь более широкий круг ресурсов в Беларусь.

- Извне? Или речь также о поиске инвесторов внутри страны?

- Извне. Но и на месте тоже. Речь о том, чтобы привлекать ресурсы не только в программы и проекты ПРООН, но и, скажем, в чернобыльские районы, районы с отстающим развитием, чтобы эти средства способствовали росту торговли и экспорта и направлялись туда, где они необходимы. ПРООН играет стимулирующую роль, помогает увеличению числа зеленых, социально ориентированных инвестиций. Это новые направления для нас - работа с частным сектором, привлечение финансирования и кредитования в области развития, создание рентабельных проектов. Инструменты сотрудничества позволяют ПРООН работать и с государственными, бюджетными, и с фондовыми средствами через наши программы, оказывать услуги в области развития.

- На какой стадии находится формирование страновой программы?

- В стадии активной разработки. Национальные консультации получились весьма открытыми и продуктивными. Поделившись с национальными партнерами на 4 группы по основным приоритетам (это устойчивая зеленая экономика, вопросы климата и экологии, цифровизация, международное сотрудничество и ЦУР), мы поработали в дискуссионном формате и сформулировали совместно идеи, которые напрямую отражают запросы наших национальных партнеров. Повторюсь, мы хотим основывать нашу работу на идеях, нуждах Беларуси. Теперь все эти идеи будем перерабатывать, обсуждать совместно с донорами-партнерами. Утверждение страновой программы ПРООН состоится в следующем году в Нью-Йорке вместе со страновыми программами других агентств.

- Вы уже упоминали, что Беларусь многое сделала для организационной и практической реализации Повестки-2030. Будучи специалистом в области регионального развития, как вы оцениваете эту работу, какие сильные и слабые стороны отметили бы?

- Была впечатлена тем, как Беларусь с самого принятия этих Целей двинулась вперед, занялась конкретным исполнением. Положительно отмечаю и то, что сделано в создании архитектуры ЦУР, системы национального координатора, и то, что эти вопросы стоят на прямом контроле у Президента. Платформы, которые были созданы для объединения парламентариев, министерств, местных властей и общественности, - все эти важные процессы говорят о том, что Беларусь воспринимает Повестку-2030 серьезно и готова работать над достижением Целей. Заметна и работа с молодежью. Как пример можно привести форум в национальном центре "Зубренок", где были объявлены молодежные послы ЦУР в Беларуси и проведены конкурсы идей. Мне также вспоминается визит в Могилев, который стал первым регионом, где была разработана областная стратегия достижения Целей. И региональный форум по ЦУР был проведен вместе с инвестиционным форумом, то есть на местах власти тоже работают по выполнению Повестки. Происходит локализация Целей. Статистическая платформа, разработанная Белстатом, позволяет увидеть успехи Беларуси по тому или иному индикатору. Все это я бы отнесла к сильным практикам.

- Для меня стало приятным открытием, что Беларусь на международной арене уже успела поделиться своими наработками по использованию космических технологий при оценке достижения ЦУР…

- Неудивительно. Кто еще, как не Беларусь, может задействовать потенциал новых технологий и систем! Первый региональный форум по ЦУР, а также национальный (все они прошли еще до моего приезда в Беларусь, но я о них наслышана) дали большой толчок к пониманию того, что и как нужно делать. В следующем году в Минске будет уже первый Евразийский форум по ЦУР, и я уверена, что все наработки стран-участниц будут поданы на мировой уровень.

Среди моментов, по которым нам нужно приложить еще больше усилий, я бы отметила необходимость мобилизации внутренних ресурсов и инвестиций для достижения ЦУР (например внедрение инноваций в систему налогообложения), более активное вовлечение частного бизнеса. Хорошей отправной точкой для работы в этом направлении стал проведенный в марте этого года первый в Беларуси форум по импакт-инвестированию (инвестициям социального воздействия). Очевидно, что Беларусь делает серьезную ставку на частный сектор в решении социальных вопросов, предоставляя для этого больше возможностей. Это говорит о перспективности инструментов импакт-инвестирования для финансирования ЦУР в стране. Нужно повышать осведомленность общественности о Целях устойчивого развития - чтобы люди понимали, для чего это нужно, что делает государство и как каждый человек может внести свой вклад. Чтобы информационная работа была более адресной и структурированной, совместно с другими агентствами ООН и в партнерстве с институтом Национального координатора мы проводим исследование.

- По итогам вашей встречи в Минэкономики Дмитрий Крутой выразил надежду на перезагрузку отношений между Беларусью и ПРООН в условиях реформы ООН. Расскажите, как изменения в организации отражаются на деятельности ПРООН в Беларуси, какие внедряются механизмы работы с государственным и частным сектором, общественностью?

- Перезагрузка идет очень активно. Первые мои встречи в стране - это время, когда я слушаю, впитываю информацию, узнаю оценку национальных партнеров работы ПРООН в предыдущие годы, какие ожидания у них есть на будущее, над чем готовы совместно поработать. В новой страновой программе все это будет применяться уже на практике.

Касательно проведенной реформы ООН поясню: с начала этого года координационная функция отделилась от ПРООН, теперь у нас существует отдельный офис резидента-координатора ООН, который представляет Иоанна Казана-Вишневецкий. А ПРООН вернулась к своей изначальной, традиционной роли профессионального агентства по развитию. Агентства, играющего важную интеграционную роль. Что это значит? Мы одновременно объединяем в своей деятельности экономическую, социальную и экологическую сферы. Полагаю, теперь меньше будет секторальной работы, а больше той, которую объединяет в себе, скажем, инклюзивная зеленая экономика. Ведь в мире все взаимосвязано, посмотрите на те же ЦУР. Все цели взаимосвязаны. Традиционные линейные модели развития, когда сначала растем, потом распределяем продукт, а потом занимаемся очисткой окружающей среды, больше не работают.

- Внедряется то, что называется комплексным подходом?

- Да, ПРООН и существует для того, чтобы обеспечить этот комплексный, системный подход. Недавно прошел форум по циркулярной экономике, которая служит примером использования ресурсов в экономической деятельности с минимальными потерями и уроном для окружающей среды. В экономической модели цепочка "сырье-продукт-отходы" из линейной превращается в замкнутый цикл. В этой сфере есть наработки, которые продолжим развивать.

- ПРООН - один из значимых партнеров Беларуси в сфере реализации проектов международной технической помощи. Сколько проектов сегодня насчитывает страновой портфель ПРООН в Беларуси, что это за проекты, каков их общий бюджет?

- Основным национальным партнером ПРООН в Беларуси, который координирует нашу деятельность, является Министерство экономики. С ним же работаем наиболее плотно по новой страновой программе. С Минэкономики реализуются важные, крупные проекты. В области местного экономического развития (при финансовой поддержке Евросоюза) в 12 районах работает проект по поддержке малого и среднего предпринимательства, бизнес-инкубаторов, местной инициативы, развития государственно-частного партнерства. Схожий по теме проект по развитию малых и средних городов реализуется при финансовой поддержке правительства России и помогает активизировать предпринимательские инициативы. Модели этих двух проектов отличаются, зато мы можем сравнить эффективность разных подходов.

- Уже сравнивали?

- Пока результаты оценивать рано: первый проект начался только в этом году и лишь набирает обороты. Но мне удалось поговорить с успешными предпринимателями, которые с помощью грантов смогли совершенствовать свой бизнес и верят в модель развития малых и средних городов, где мы работаем с привлечением банковских финансовых продуктов. Думаю, когда мы максимально приближаем условия для предпринимателей к рыночным, это позволяет им быстрее встать на ноги и работать на устойчивой основе. И еще, опыт показал ценность территориально-ориентированного подхода.

В рамках проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне" мы собрали 1,9 тыс. проектных предложений, которые имеют конкретный экономический, социальный и экологический вклад в местное развитие. Заинтересованы во внедрении и апробации лучших зарубежных практик местного развития.

В целом у нас обширный портфель в области экологии, энергоэффективности, зеленых городов, финансируемый ЕС, ГЭФ, - 9 проектов. Еще 6 проектов социально-экономического направления и 4 - в области госуправления и ЦУР. Общий бюджет этих 19 проектов - более $42 млн.

- За последнее десятилетие ПРООН с помощью международных партнеров реализовала в Беларуси более 10 проектов с бюджетом более $20 млн, которые помогают стране подготовиться к вызовам, связанным с изменением климата. Кажется, этой теме отведена львиная доля проектов, и не только в Беларуси. Неслучайно глава ООН недавно заявил о чрезвычайной климатической ситуации на планете. Есть ли какая-то общемировая программа мер, которая бы увязывала проекты в отдельных странах в комплекс?

- Климат меняется гораздо быстрее, чем предполагалось, и это связано прежде всего с деятельностью человека. Все мировое сообщество обеспокоено. Обязательства, которые взяли на себя государства, так называемые национально определяемые вклады по Парижскому соглашению 2016 года, к сожалению, недостаточны для того, чтобы сдержать рост температуры на планете в рамках 2 градусов по Цельсию в год (не говоря уже о 1,5 градуса). Тема климата будет играть возрастающую роль в нашей новой страновой программе.

В сентябре 2019 года Генеральный секретарь ООН провел Саммит по климату, на котором обсуждалось критическое положение в области изменения климата. Был озвучен призыв государствам пересмотреть свои национальные вклады в борьбу с изменением климата, быть более амбициозными, активными и готовыми инвестировать больше ресурсов в решение проблемы. Я рада, что многие страны отозвались на этот вызов, включая Беларусь, которая заявила о намерении взять на себя безусловное обязательство к 2030 году сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35% по сравнению с 1990 годом (с 28%), причем за счет собственных ресурсов. Но еще много нужно сделать в Беларуси по адаптации секторов экономики, в первую очередь сельского хозяйства, к новым условиям климата. Когда будут разрабатываться национальные программы развития на региональном, местном уровнях, несомненно, надо учитывать особенности климата на этих территориях, а также предусматривать уменьшение выбросов и пересмотр бизнес-практик предприятий.

Пока только 14 стран указали, что не планируют корректировать свои обязательства по определяемым на национальном уровне вкладам, но есть надежда, что они еще изменят свое решение. ПРООН в течение следующих 12-15 месяцев обязуется помочь 100 странам ускорить обновление национальных обязательств к 2020 году, согласовывая их с Повесткой-2030. ПРООН тоже несет ответственность за свой углеродный след и поставила для себя цель снизить выбросы на 50% к 2030 году наряду с экологическим оздоровлением нашей деятельности.

- Направления зеленой экономики в Беларуси получают много внимания от европейских партнеров. Получается ли здесь добиться главного эффекта - устойчивости развития?

- Вы правильно ставите вопрос: от пилотного проекта необходимо двигаться к системным изменениям. У нас очень успешный проект по зеленой экономике, который работает в течение последних нескольких лет при поддержке Евросоюза. Сегодня мы представляем массу интересных пилотных моделей, реализованных на предприятиях в разных районах, - по применению возобновляемых источников энергии, энергоэффективности в промпроизводстве и жилом секторе, органическому сельскому хозяйству, управлению отходами, модернизации действующих предприятий молочной и бумажной отрасли. Как сделать так, чтобы подобных островков успеха стало больше? Мне кажется, нужно движение вверх: работа с законодательством, нормативами, экономическими инструментами. Это совместная работа с Минприроды и Минэкономики. Какие инвестиции можно привлечь к зеленым проектам, какие банки готовы финансировать, как стимулировать сами производства и предприятия измерять свою успешность не только прибылью, но и экономией природных ресурсов, уменьшением негативного влияния на природу - вопросы, которые будем решать вместе.

На стратегическом уровне страна хорошо подготовлена к принятию модели зеленой экономики: имеется развитая система программ и планов по внедрению ее принципов в различных секторах национальной экономики (Национальная стратегия устойчивого развития, Национальный план действий по развитию зеленой экономики). Беларусь твердо привержена переходу к низкоуглеродной устойчивой экономике к 2050 году. Разрабатывается комплексная программа по замене общественного транспорта в крупных городах на электрический. Мы занимаемся подготовкой проекта, чтобы поддержать эту работу.

Показательным является и тот факт, что до конца 2022 года Беларусь планирует принять комплекс документов по адаптации разных отраслей народного хозяйства к изменениям климата. Решения будут построены на принципах зеленой экономики. Нам со своей стороны, хотелось бы, чтобы на этом пути соблюдался принцип "не оставляя никого позади": такие социальные моменты, как предоставление рабочих мест людям с инвалидностью, равные возможности для женщин. Всячески приветствуем и поддерживаем зеленые решения в местном развитии.

- Мне кажется, что самый мощный ресурс воздействия - это зеленое образование. На взрослых повлиять сложно, но, если продвигать экологичный взгляд в школе, ребенок и сам воспринимает это, и продолжает воспитательную работу дома, учит своих родителей. ПРООН изучало этот вопрос, есть примеры эффективных проектов?

- Вы выразили мои мысли. Как мать двоих детей от них я получаю зеленое образование каждый день, уроки сбережения ресурсов. Эти темы беспокоят не только молодежь, но и детей. Экологическое образование точно так же необходимо, как и экономическое. Еще важнее - увязать эти моменты воедино. Креативность юности, нестандартное мышление вместе с новыми технологиями могут многое. На днях мне удалось поучаствовать в мероприятии в БГПУ имени М.Танка как раз по вопросам ЦУР: студенты представляли свои идеи и разработки. Потом декан одного из факультетов поделился со мной опытом разработки методологических новаций по внедрению ЦУР в образование. Для меня это тоже стало открытием: разработки по зеленым устойчивым концепциям уже есть в образовании Беларуси. ПРООН в проекте зеленых школ "Экомониторинг" тоже решает этот вопрос. Сейчас идет разговор о том, как внедрить аналогичную работу в стандартную программу образования. Нужно учитывать, что в своем нынешнем виде Цели изложены до 2030 года, а надо думать и на дальнюю перспективу.

- Оценкой достижения тех или иных показателей у нас на научной основе занимается Белстат. Расскажите о поддержке, которую, возможно, оказывает или будет оказывать ПРООН национальной статистической системе.

- Работа с Белстатом и национальной статистикой для нас чрезвычайно важна. ПРООН поддержала разработку онлайн-платформы отчетности по ЦУР, о которой я говорила ранее, и участие представителей Белстата в работе международных комиссий и рабочих групп по статистике. У меня была замечательная встреча с главой Белстата Инной Медведевой и ее командой - мы прониклись обоюдным желанием сотрудничать. Думаю, мы будем вместе укреплять платформу по ЦУР и совершенствовать индикаторы с привлечением исследователей, экспертов, гражданского общества, чтобы улучшить мониторинг. Есть большие возможности для того, чтобы спустить его на локальный уровень. Показать, например, на карте в реальном времени, как та или иная цель достигается в конкретном районе. Это было бы интересно, создало бы дух соревновательности у местных администраций в достижении этих целей. Итоги переписи населения уточнят данные и подадут новые идеи и возможности для статистического анализа.

- С какими результатами деятельности ПРООН в Беларуси рассчитываете завершить 2019 год?

- Для меня главное - укрепление и развитие отношений с национальными и международными партнерами, понимание общих задач. Это перезагрузка и ориентация программы действий на будущее с привлечением лучшего, что у нас есть на глобальном уровне ПРООН. На этой основе - разработка новой страновой программы и детальный анализ результатов завершающейся программы (2016-2020). В 2019 году набрал силу один из самых масштабных наших проектов - "Местное экономическое развитие" с акцентом на развитие малого и среднего бизнеса в 12 районах страны. Бизнеса, который создает рабочие места и обращает внимание на социальный эффект и экологию, учитывает гендерное равенство. В проекте есть хорошие возможности для поддержки и развития женского предпринимательства. Речь также идет об образовательной поддержке для начинающих бизнесменов и финансовой - для инновационных стартапов. Два конкурса бизнес-проектов прошли в Чаусах и Мстиславле, по итогам которых гранты для развития своего бизнеса получили шесть предпринимателей.

Значительные результаты достигнуты и в плане продвижения здорового образа жизни. При поддержке ЕС и в партнерстве с Минздравом Беларуси мы помогли приобщиться к ЗОЖ более 200 тыс. человек в районах. Этот результат, несомненно, поможет сократить статистику неинфекционных заболеваний. Хотела бы также отметить наш вклад в сохранение популяций и восстановление среды обитания глобально угрожаемого вида вертлявой камышевки, европейского зубра.

Городские администрации Полоцка, Новополоцка и Новогрудка при проектной поддержке приняли планы зеленого градостроительства. Новое энергоэффективное уличное освещение в Новогрудке помогает экономить электроэнергию на 30-40%, сократить выбросы СO2 на 13,3 тыс. т и сделать городские улицы светлее и безопаснее для жителей.

При поддержке ПРООН и Российской Федерации 30 национальных экспертов участвовали в переговорном процессе с ВТО, 10 преподавателей прошли переподготовку по вопросам ВТО в России, 400 человек повысили свои знания по этому вопросу.

В сентябре текущего года мы объявили о новом инвестиционном проекте на $40 млн на строительство в Витебской области крупнейшего в Беларуси ветроэнергетического парка. Инвестором выступила турецкая компания.

Год еще не завершился, и я уверена, что нас ждет еще больше интересных результатов, которыми охотно поделюсь в декабре.

В заключение добавлю, что укрепление взаимопонимания с национальными партнерами означает и то, что они видят в ПРООН не просто источник финансовых средств и международной технической помощи. Мы становимся доверенным партнером Беларуси в ее стремлениях, решении задач, требующих системного подхода и инновационных решений.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-