Что предлагается изменить в земельном законодательстве? Снопков рассказал подробности

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вице-премьер Николай Снопков на совещании у Президента по вопросам совершенствования земельных отношений подробно рассказал о предложенных корректировках законодательства, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил Николай Снопков, подготовка соответствующего проекта указа главы государства велась с ноября 2020 года: "Он не так просто рождался и на данный момент является осмысленным, реализующим две цели: первая - это решение типовых проблем граждан, вторая цель предлагаемых норм - развитие сельских территорий". По его словам, предложенные новации долго и подробно обсуждались с участием представителей местных органов власти.

Первый вице-премьер пояснил, что в проекте указа четко разделены понятия "самовольное занятие земельного участка" (то есть его захват), "несоблюдение границ предоставленного земельного участка" и "несоблюдение целевого назначения земельного участка".

"То, что касается самовольного занятия земельного участка, то есть его захвата, - в любом случае решение остается за Президентом", - уточнил он.

В этой связи Александр Лукашенко подчеркнул: "Этого быть не должно, за это надо отвечать по закону. Но в крайнем каком-то случае (это единицы) вы выходите на Президента, и он согласовывает (подобные решения. - Прим. БЕЛТА)".

Николай Снопков также рассказал, что в проекте указа полномочия местных органов власти направлены на развитие сельских территорий и вовлечение в оборот неиспользуемых земель населенных пунктов и объектов промышленного назначения, не используемых в границах населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях. "В целом нормы распространяются на территорию районов, районных центров и сельских населенных пунктов площадью 1,2 млн га, или 5,8% всех земель страны", - отметил первый вице-премьер.

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