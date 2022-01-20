Что волнует женщин? Лугина рассказала об обсуждении проекта Конституции на отраслевом форуме БСЖ

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум "ЗА Беларусь!" объединенной организации БСЖ "Беллегпрома" проходит сегодня в Минске. Мероприятие посвящено Году исторической памяти и является площадкой для обсуждения вопросов внесения изменений и дополнений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы проводим собрание с участием приглашенных спикеров, чтобы еще раз обсудить проект Конституции. Как руководитель, я постаралась пригласить в качестве спикеров людей разных профессий и уровней. И благодарна, что откликнулась и принимает участие непосредственный разработчик новой редакции Основного закона заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс, которая пояснит, ответит на вопросы, где-то расширит уже сложившееся мнение", - сказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

По ее словам, данный вопрос не впервые обсуждается в разных женских коллективах. "Часто участницы встреч задают вопрос о роли Всебелорусского народного собрания: какими функциями и правами будет обладать этот орган. Поэтому хочется, чтобы наши женщины получили ответы на волнующие их вопросы. Учитывая, что они приехали из разных уголков страны - областных, районных центров и небольших населенных пунктов, важно, чтобы услышанное здесь они донесли в своих коллективах, поделились мнениями во время житейских разговоров, могли грамотно рассуждать на тему обновленного Основного закона. Особенно это важно на фоне того, что население обсуждает эту тему, но, возможно, не совсем правильно понимает некоторые аспекты с юридической точки зрения", - отметила руководитель концерна.

"Конституция сбалансирована, в ней сохранены и усилены все ценности нашей страны. Мы были, остаемся и будем продолжать быть государством с особым путем развития, где первоочередная роль и место отводится человеку, где государство в первую очередь заботится о людях. Социальной ориентированностью Беларуси мы всегда гордились и будем гордиться", - добавила Татьяна Лугина.-0-