Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издавна с колядами связано огромное количество традиций и обрядов. Ведь древний славянский праздник, который и по сей день для многих остается важным сакральным действом, символизирует начало нового года и нового земледельческого круга. Коляда - славянское народное название рождественского Сочельника, праздника Рождества Христова, а также Святок от Рождества до Крещения - занимает первое место в году и продолжается несколько дней.
Празднование коляд начинается вечером 6 января обрядовой трапезой, которая называлась постной или первой кутьей. За стол садятся с появлением первой звезды. Согласно евангельскому преданию, именно первая на небе звезда (ее называют Рождественской или Вифлеемской) привела волхвов к месту Рождения Иисуса Христа.
В этот день принято собираться в кругу семьи, чтобы также дружно прожить и весь год. В ночь с 6 на 7 января в приходах служится рождественская литургия, после которой завершается пост и начинается время Святок. Второй день коляд уже сопровождается народными гуляньями и весельем – это время колядования.
Колядовщики, переодетые в тотемных животных и птиц, обходили дома и устраивали яркий праздник. Деда (символизирует умерших предков), Медведя (здоровье и сила), Бусла (посланник неба), Цыган и других персонажей, которые с песнями, поздравлениями и благопожеланиями заходили в гости, всегда встречали хлебосольно. Главным же героем колядных обрядов была Коза – символ плодородия и богатства. Зайдя в дом, обессилив от голода, она падала на пол и просила угощение. В ответ ей давали колбасу, сало, орехи и всевозможные вкусности. Увидев подарки, Коза "оживала".
Щедро одаривать колядовщиков считается обязательным ритуалом коляд. Радушный прием ряженых - залог благополучия на весь год.-0-