Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издавна с колядами связано огромное количество традиций и обрядов. Ведь древний славянский праздник, который и по сей день для многих остается важным сакральным действом, символизирует начало нового года и нового земледельческого круга. Коляда - славянское народное название рождественского Сочельника, праздника Рождества Христова, а также Святок от Рождества до Крещения - занимает первое место в году и продолжается несколько дней.

Праздник Рождества с обрядом Коляд в поселке Мир Барановичского района, 1998 год

Участники народного ансамбля "Прыдняпроускія сяброукі". Могилев, 1989 год

Праздник “Рождественские святки”. Витебский район, 1990 год

Ряженые во время рождественских праздников, 1996 год

Празднование коляд начинается вечером 6 января обрядовой трапезой, которая называлась постной или первой кутьей. За стол садятся с появлением первой звезды. Согласно евангельскому преданию, именно первая на небе звезда (ее называют Рождественской или Вифлеемской) привела волхвов к месту Рождения Иисуса Христа.

Праздничная Божественная Литургия в день Рождества Христова. Минск, 1991 год

В день Рождества Христова впервые состоялся концерт колокольной музыки. Минск, 1994 год

Православные верующие сегодня отмечают великий праздник - Рождество Христово. Минск, 2021 год

В этот день принято собираться в кругу семьи, чтобы также дружно прожить и весь год. В ночь с 6 на 7 января в приходах служится рождественская литургия, после которой завершается пост и начинается время Святок. Второй день коляд уже сопровождается народными гуляньями и весельем – это время колядования.

Коляды в Строчицах (Минский район), 2008 год

"Рождественские святки" в поселке Руба, 1990 год

Колядные гуляния в деревне Закальное (Любаньский район, Минская область), 2009 год

На колядном представлении в парке имени Горького. Минск, 1995 год

Праздник “Рождественские святки”, 1990 год

Рождество Христово. Гулянья в парке Горького. Минск, 1997 год

Колядовщики, переодетые в тотемных животных и птиц, обходили дома и устраивали яркий праздник. Деда (символизирует умерших предков), Медведя (здоровье и сила), Бусла (посланник неба), Цыган и других персонажей, которые с песнями, поздравлениями и благопожеланиями заходили в гости, всегда встречали хлебосольно. Главным же героем колядных обрядов была Коза – символ плодородия и богатства. Зайдя в дом, обессилив от голода, она падала на пол и просила угощение. В ответ ей давали колбасу, сало, орехи и всевозможные вкусности. Увидев подарки, Коза "оживала".

Коза - один из главных персонажей коляд

Колядные гуляния в деревне Закальное (Любаньский район, Минская область), 2009 год

Любаньский район, 2009 год

Колядные гуляния в деревне Закальное, 2009 год

Щедро одаривать колядовщиков считается обязательным ритуалом коляд. Радушный прием ряженых - залог благополучия на весь год.-0-

Колядные гуляния. Любаньский район, 2009 год

Ганццевичский район, 2009 год

Колядные гуляния прошли в Строчицах, 2021 год

Колядные гуляния прошли в Строчицах, 2021 год

Праздник "Колядки" в деревне Борки Ганцевичского района Брестской области, 2009 год

Коляды в Минске, 1997 год