Чтобы никого не оставить позади" - Беларусь призвала страны ООН к активизации чернобыльского сотрудничества

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь призывает заинтересованных партнеров к активизации международного чернобыльского сотрудничества. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел Владимира Макея по случаю 35-й годовщины чернобыльской катастрофы, которое Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков зачитал на специальном памятном заседании Генеральной ассамблеи, сообщает БЕЛТА.

Владимир Макей напомнил, что авария на Чернобыльской АЭС, приведшая к значительному выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду, обернулась для Беларуси тысячами квадратных километров загрязненных земель, изменила жизни сотен тысяч людей и нанесла многомиллиардный ущерб экономике нашей страны. Около 35% чернобыльских выпадений радиоцезия на европейском континенте находится на территории республики, поэтому последствия Чернобыля для Беларуси определены как национальное экологическое бедствие.

"За период существования суверенного государства много сделано для преодоления последствий Чернобыля. К 2021 году в стране реализовано пять государственных программ с общим объемом финансирования $19,3 млрд. Сегодня приоритетом государственной политики является дальнейшее снижение риска неблагоприятных последствий для здоровья населения, проживающего на пострадавших территориях, в особенности детей; поддержание на достигнутом уровне защитных мероприятий в сельском, лесном и водном хозяйствах; содействие восстановлению и устойчивому социально-экономическому развитию регионов при безусловном обеспечении требований радиационной безопасности", - говорится в обращении министра.

Инициированная Беларусью резолюция "Долгосрочные последствия чернобыльской катастрофы", единогласно принятая на 74-й сессии Генассамблеи ООН, признает необходимость продолжения международного сотрудничества по Чернобылю под эгидой организации.

"Рассчитываем на дальнейшую лидирующую роль ООН в объединении международного сообщества и учреждений системы ООН, укреплении стратегических партнерств, привлечении инноваций и инвестиций для устойчивого социально-экономического развития пострадавших территорий", - подчеркнул глава белорусского МИД.

За 35 постчернобыльских лет в Беларуси накоплены уникальные знания и опыт преодоления медицинских, социальных и экономических последствий Чернобыля. Республика делится этими знаниями и опытом с партнерами и намерена активно поддерживать международное чернобыльское сотрудничество, отметил Владимир Макей.

20 апреля в Минске состоялась международная конференция по чернобыльской проблематике. На ней обсуждались в том числе вопросы создания инвестиционной платформы для регионов Беларуси, пострадавших от аварии. Эта платформа призвана объединить инвесторов и обеспечить достижение Целей устойчивого развития в наиболее уязвимых регионах.

"Призываем всех заинтересованных партнеров к активизации международного чернобыльского сотрудничества в целях содействия реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в пострадавших регионах, а также преодолению долговременных последствий пандемии COVID-19, что дополнит национальные усилия и положительные результаты по экологическому, социальному и экономическому восстановлению территорий, чтобы "никого не оставить позади", - подчеркнул Владимир Макей.-0-