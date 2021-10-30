Чтобы печь не стала причиной ЧП, учимся на ошибках погорельцев

Говорят, нас ждет небывало холодная зима, которая начнется совсем скоро. Значит, самое время привести в порядок печи и вспомнить правила их использования. Опыт спасателей МЧС показывает: даже в домах, которые десятилетиями отапливаются именно так, случаются пожары из-за беспечности хозяев. Вспоминаем самые типичные случаи, когда печка стала причиной ЧП, и учимся на ошибках погорельцев.

"Сердце дома" в огне

Наши предки считали печь "сердцем дома" и называли не иначе как кормилицей. И сейчас без нее невозможно представить уютную дачу или дом в деревне. Часто там именно печка помогает согреться в долгие дождливые вечера и не замерзнуть ночью. Но порой горящий в ней огонь вырывается наружу и приносит в дом беду. В прошлом году из-за неправильного использования печей произошло 1092 пожара, за 9 месяцев 2021-го - уже 916.

21 января в деревне Эйсмонты Гродненского района в доме 59-летней хозяйки случилось ЧП. Около полудня женщина затопила печь и ушла заниматься домашними делами. Через три часа хозяйка открыла дверь в комнату и обомлела: помещение было в дыму. Кровать возле печи тлела. Женщина не растерялась: вылила на нее ведро воды и побежала к колодцу за следующим. Затем разбила окно, чтобы было удобнее заливать пожар прямо с улицы. И это было большой ошибкой: приток кислорода помог огню разгуляться по всему дому. Тогда хозяйка побежала к соседке, которая и вызвала спасателей. Работники МЧС быстро справились с пламенем, но, к сожалению, к тому времени дом серьезно пострадал: повреждены кровля, перекрытие, стены, имущество. Причиной пожара стало размещение рядом с печью сгораемых материалов, в частности кровати.

24 января в дачный дом родственников в агрогородке Рудковщина Горецкого района приехала 52-летняя жительница Орши. Она часто наведывалась туда, чтобы покормить кошку. В доме было холодно, поэтому женщина протопила печь и под мирное потрескивание дров задремала. Разбудил ее подозрительный шум - огонь уже хозяйничал на кровле. Женщина поначалу сама попыталась сбить пламя, только после неудачной попытки позвонила в МЧС. Огонь практически дотла испепелил жилье.

13 февраля в МЧС поступило сообщение о пожаре в гараже на территории ГПК "Степянка-16" в Минске. В одном из боксов горел легковой автомобиль. В смотровой яме был обнаружен без сознания 37-летний мужчина - сын хозяйки гаража. Сотрудники МЧС передали его бригаде скорой помощи, но спасти пострадавшего не удалось.

В результате пожара повреждено имущество еще в двух гаражах и кровля в трех. Как выяснилось позже, причиной возгорания послужила самодельная печь.

18 февраля в службу 112 от жительницы деревни Подболотье Зельвенского района поступило сообщение о пожаре на соседском подворье. Когда спасатели прибыли на место, огонь полностью охватил дом. Как позже выяснилось, поздно вечером 47-летний мужчина проснулся от того, что его кошки бегали по дому и тревожно мяукали. Когда он открыл двери сеней, его обдало пламенем. Пришлось вернуться в комнату и через окно бежать к соседям, чтобы вызвать спасателей. Затем мужчина вернулся - в доме все еще находилась его мать. Он выбил окно в ее спальню, но из-за клубов дыма не смог влезть внутрь. С ожогами пострадавшего госпитализировали в больницу. На полу в коридоре работники МЧС обнаружили погибшую 82-летнюю хозяйку. Огонь уничтожил имущество, повреждены перекрытие и кровля дома. Причина произошедшего - неисправность печного отопления.

И это лишь несколько печальных историй, где люди лишились недвижимости из-за невнимательности и халатности. Таких случаев могло бы не произойти, если бы они вовремя принимали меры безопасности.

Как правильно пользоваться печью:

- визуально осмотрите печь и дымоход - при наличии трещин обязательно оштукатурьте их;

- на полу возле топочной дверцы обязательно должен быть металлический лист размером 50х70 см, он поможет предотвратить возгорание из-за выпадения горящих углей;

- очистите дымоход от сажи - это усилит тягу и предотвратит возгорание сажевых отложений;

- категорически запрещается разжигать печь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также сушить вещи и дрова у открытого огня;

- запрещается закрывать задвижку дымохода печи до полного сгорания топлива либо удаления углей (золы) из топливника: это чревато отравлением угарным газом;

- топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа, что позволит избежать ее перекала. Топку прекращайте не менее чем за 2 часа до сна. За это время дрова успеют перегореть, и можно будет закрыть дымоход.

МЧС идет к вам

С 18 по 29 октября по всей стране проходят мероприятия по предупреждению пожаров в жилье и гибели людей от них как часть республиканской акции "За безопасность вместе!".

Работники МЧС будут информировать население о пожарной безопасности, разъяснять последствия ее несоблюдения, оставления детей без присмотра и злоупотребления спиртными напитками. Спасатели помогут республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам и иным организациям в обучении мерам пожарной безопасности в быту и на производстве, а также внештатным пожарным формированиям в организации пожарно-профилактической работы.

Во время акции каждый белорус может обратиться в территориальный орган по чрезвычайным ситуациям для обследования противопожарного состояния жилища. Для этого достаточно позвонить на номер МЧС 101 или 112.

Запомните!

Оставлять без присмотра топящуюся печь, а также поручать надзор за ней малолетним детям строго запрещено.

Установите автономный пожарный извещатель в каждой жилой комнате.

Совместный проект газеты "7 Дней" и центра исследований в области безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси.-0-