Чтобы печь не стала причиной ЧП, учимся на ошибках погорельцев

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 30 октября 2021
Минск Ясно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:14 Сотрудники Минэкономики благоустроили территорию детского дома-интерната в Минске Регионы
14:55 ФОТОФАКТ: Премьера балета "Конек-Горбунок" пройдет в Большом театре Афиша
14:49 В России обновился суточный максимум: выявлен 40 251 случай заражения COVID-19 В мире
14:32 День открытых дверей прошел онлайн в университете МЧС Общество
14:14 Телепремьера оперы "Фауст" состоится сегодня на "Беларусь 3" Афиша
13:56 Чтобы печь не стала причиной ЧП, учимся на ошибках погорельцев Общество
13:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1992 пациента с COVID-19, выписаны 2158 Общество
13:34 Алина Горносько выиграла серебро ЧМ по художественной гимнастике в Японии Спорт
13:32 ФОТОФАКТ: Торжественную клятву лицеиста принесли 60 первокурсников Лицея МЧС Регионы
13:29 Молдова будет импортировать российский газ в ноябре по $450 за 1 тыс. куб.м В мире
13:20 Автотракторный факультет БНТУ отмечает 70-летие Общество
13:04 Прекратилась прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа В мире
12:53 Минздрав: беременным следует привиться от COVID-19, чтобы обезопасить себя и ребенка Общество
12:31 Лукашенко: результаты предприятий зависят не от формы собственности, а от порядка и дисциплины Президент
12:28 Гигин: ответственность журналиста в современном мире вырастает стократно Общество
12:13 Новую партию китайской вакцины от COVID-19 в Бресте ожидают в начале ноября Регионы
12:03 Реконструкция набережной Мухавца в Бресте продвигается в сторону крепости Регионы
11:49 До +17°С и без осадков ожидается в Беларуси 31 октября Общество
11:40 Брестчане вышли на городскую экологическую акцию Регионы
11:31 Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз из России в Беларусь 23 т репчатого лука Происшествия
11:04 Умер советский диктор Игорь Кириллов В мире
11:00 Здание компрессорной Витебского комбината шелковых тканей продано с превышением цены в 7 раз Регионы
10:45 Следователи устанавливают обстоятельства смерти гражданина Ирака Происшествия
10:41 Труп иракца обнаружен на белорусско-польской границе Происшествия
10:36 Пять человек погибли за сутки на пожарах в Беларуси Происшествия
10:29 В России начинаются нерабочие дни из-за роста заболеваемости COVID-19 В мире
10:19 Белорусские ученые восстановили бывшее убыточное предприятие, а теперь выводят уникальных коров Регионы
10:14 "Образец для Беларуси". Лукашенко посетил инновационное хозяйство в Оршанском районе Президент
10:07 В Грузии начался второй тур выборов в местные органы власти В мире
09:50 Мобильные датчики будут контролировать скорость на 12 участках в Минске Регионы
Все новости
Все новости
Общество
30 октября 2021, 13:56

Чтобы печь не стала причиной ЧП, учимся на ошибках погорельцев

Говорят, нас ждет небывало холодная зима, которая начнется совсем скоро. Значит, самое время привести в порядок печи и вспомнить правила их использования. Опыт спасателей МЧС показывает: даже в домах, которые десятилетиями отапливаются именно так, случаются пожары из-за беспечности хозяев. Вспоминаем самые типичные случаи, когда печка стала причиной ЧП, и учимся на ошибках погорельцев.

"Сердце дома" в огне

Наши предки считали печь "сердцем дома" и называли не иначе как кормилицей. И сейчас без нее невозможно представить уютную дачу или дом в деревне. Часто там именно печка помогает согреться в долгие дождливые вечера и не замерзнуть ночью. Но порой горящий в ней огонь вырывается наружу и приносит в дом беду. В прошлом году из-за неправильного использования печей произошло 1092 пожара, за 9 месяцев 2021-го - уже 916.

21 января в деревне Эйсмонты Гродненского района в доме 59-летней хозяйки случилось ЧП. Около полудня женщина затопила печь и ушла заниматься домашними делами. Через три часа хозяйка открыла дверь в комнату и обомлела: помещение было в дыму. Кровать возле печи тлела. Женщина не растерялась: вылила на нее ведро воды и побежала к колодцу за следующим. Затем разбила окно, чтобы было удобнее заливать пожар прямо с улицы. И это было большой ошибкой: приток кислорода помог огню разгуляться по всему дому. Тогда хозяйка побежала к соседке, которая и вызвала спасателей. Работники МЧС быстро справились с пламенем, но, к сожалению, к тому времени дом серьезно пострадал: повреждены кровля, перекрытие, стены, имущество. Причиной пожара стало размещение рядом с печью сгораемых материалов, в частности кровати.

24 января в дачный дом родственников в агрогородке Рудковщина Горецкого района приехала 52-летняя жительница Орши. Она часто наведывалась туда, чтобы покормить кошку. В доме было холодно, поэтому женщина протопила печь и под мирное потрескивание дров задремала. Разбудил ее подозрительный шум - огонь уже хозяйничал на кровле. Женщина поначалу сама попыталась сбить пламя, только после неудачной попытки позвонила в МЧС. Огонь практически дотла испепелил жилье.

13 февраля в МЧС поступило сообщение о пожаре в гараже на территории ГПК "Степянка-16" в Минске. В одном из боксов горел легковой автомобиль. В смотровой яме был обнаружен без сознания 37-летний мужчина - сын хозяйки гаража. Сотрудники МЧС передали его бригаде скорой помощи, но спасти пострадавшего не удалось.

В результате пожара повреждено имущество еще в двух гаражах и кровля в трех. Как выяснилось позже, причиной возгорания послужила самодельная печь.

18 февраля в службу 112 от жительницы деревни Подболотье Зельвенского района поступило сообщение о пожаре на соседском подворье. Когда спасатели прибыли на место, огонь полностью охватил дом. Как позже выяснилось, поздно вечером 47-летний мужчина проснулся от того, что его кошки бегали по дому и тревожно мяукали. Когда он открыл двери сеней, его обдало пламенем. Пришлось вернуться в комнату и через окно бежать к соседям, чтобы вызвать спасателей. Затем мужчина вернулся - в доме все еще находилась его мать. Он выбил окно в ее спальню, но из-за клубов дыма не смог влезть внутрь. С ожогами пострадавшего госпитализировали в больницу. На полу в коридоре работники МЧС обнаружили погибшую 82-летнюю хозяйку. Огонь уничтожил имущество, повреждены перекрытие и кровля дома. Причина произошедшего - неисправность печного отопления.

И это лишь несколько печальных историй, где люди лишились недвижимости из-за невнимательности и халатности. Таких случаев могло бы не произойти, если бы они вовремя принимали меры безопасности.

Как правильно пользоваться печью:

- визуально осмотрите печь и дымоход - при наличии трещин обязательно оштукатурьте их;

- на полу возле топочной дверцы обязательно должен быть металлический лист размером 50х70 см, он поможет предотвратить возгорание из-за выпадения горящих углей;

- очистите дымоход от сажи - это усилит тягу и предотвратит возгорание сажевых отложений;

- категорически запрещается разжигать печь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также сушить вещи и дрова у открытого огня;

- запрещается закрывать задвижку дымохода печи до полного сгорания топлива либо удаления углей (золы) из топливника: это чревато отравлением угарным газом;

- топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа, что позволит избежать ее перекала. Топку прекращайте не менее чем за 2 часа до сна. За это время дрова успеют перегореть, и можно будет закрыть дымоход.

МЧС идет к вам

С 18 по 29 октября по всей стране проходят мероприятия по предупреждению пожаров в жилье и гибели людей от них как часть республиканской акции "За безопасность вместе!".

Работники МЧС будут информировать население о пожарной безопасности, разъяснять последствия ее несоблюдения, оставления детей без присмотра и злоупотребления спиртными напитками. Спасатели помогут республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам и иным организациям в обучении мерам пожарной безопасности в быту и на производстве, а также внештатным пожарным формированиям в организации пожарно-профилактической работы.

Во время акции каждый белорус может обратиться в территориальный орган по чрезвычайным ситуациям для обследования противопожарного состояния жилища. Для этого достаточно позвонить на номер МЧС 101 или 112.

Запомните!

Оставлять без присмотра топящуюся печь, а также поручать надзор за ней малолетним детям строго запрещено.

Установите автономный пожарный извещатель в каждой жилой комнате.

Совместный проект газеты "7 Дней" и центра исследований в области безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
зима МЧС пожар
Новости рубрики Общество
Фото из архива День открытых дверей прошел онлайн в университете МЧС
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1992 пациента с COVID-19, выписаны 2158
Фото из архива Автотракторный факультет БНТУ отмечает 70-летие
Фото из архива Минздрав: беременным следует привиться от COVID-19, чтобы обезопасить себя и ребенка
Фото из архива Гигин: ответственность журналиста в современном мире вырастает стократно
Фото из архива До +17°С и без осадков ожидается в Беларуси 31 октября
Главное
"Образец для Беларуси". Лукашенко посетил инновационное хозяйство в Оршанском районе
Лукашенко: вклад БГУ в развитие Беларуси будет и впредь приумножаться
РЕПОРТАЖ: Помощь нельзя остановить: как в могилевской областной больнице деток лечат
Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся с 1 ноября
Топ-новости
Лукашенко: результаты предприятий зависят не от формы собственности, а от порядка и дисциплины
Алина Горносько выиграла серебро ЧМ по художественной гимнастике в Японии
ДОСЬЕ: К 100-летнему юбилею БГУ
Минздрав: беременным следует привиться от COVID-19, чтобы обезопасить себя и ребенка
ФОТОФАКТ: Торжественную клятву лицеиста принесли 60 первокурсников Лицея МЧС
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1992 пациента с COVID-19, выписаны 2158
Чтобы печь не стала причиной ЧП, учимся на ошибках погорельцев
Гигин: ответственность журналиста в современном мире вырастает стократно
Жук: сближение Беларуси и России бесит оппонентов на Западе
Чеботарь: от действий предприятий и местной власти зависит решение многих социальных проблем
Более 2,17 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
История съемок в космосе от человека, опередившего Пересильд и Шипенко
Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по отмене роуминга в ЕАЭС
Эксперты МАГАТЭ завершили работу на БелАЭС
Авхукова: разница в розничной стоимости одного и того же лекарства может составлять до 30%
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.