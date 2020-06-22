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22 июня 2020, 08:53

Чтобы помнили. Ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны - архивные фото БЕЛТА

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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА /. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно нарушила пакт о ненападении, начав войну против Советского Союза.

На Беларусь наступала самая мощная группировка немецких войск - группа армий "Центр" в составе 4-й и 9-й полевых армий, 2-й и 3-й танковых групп, всего 50 дивизий. Их поддерживали 1600 боевых самолетов.

"Русский должен умереть, чтобы мы жили" - с таким девизм гитлеровцы начали войну против советского народа, 1941 год
"Русский должен умереть, чтобы мы жили" - с таким девизм гитлеровцы начали войну против советского народа, 1941 год

Врагу не сдобровать, 1941 год
Врагу не сдобровать, 1941 год

Долгие три года изнывала под фашистским игом белорусская земля. Главным средством насаждения здесь "нового порядка" нацисты избрали политику геноцида и массового кровавого террора. Гитлеровцы чинили неслыханные зверства, не щадя ни женщин, ни детей.

Гитлеровцы врываются в квартиру мирных жителей, 1942 год
Гитлеровцы врываются в квартиру мирных жителей, 1942 год

Война - горе народное, 1944 год
Война - горе народное, 1944 год

Перед отступлением фашисты расстреляли сотни ни в чем не повинных людей, 1944 год
Перед отступлением фашисты расстреляли сотни ни в чем не повинных людей, 1944 год

Разрушения на улице Ленина в Минске, оставленные фашистами, 1944 год
Разрушения на улице Ленина в Минске, оставленные фашистами, 1944 год

Дома в Жлобине, подожженные гитлеровцами при отступлении, 1944 год
Дома в Жлобине, подожженные гитлеровцами при отступлении, 1944 год

Центр города Полоцка, разрушенный гитлеровцами при отступлении, 1944 год
Центр города Полоцка, разрушенный гитлеровцами при отступлении, 1944 год

Концлагеря, тюрьмы, гетто действовали практически в каждом районе Беларуси. Всего в пределах республики было создано 260 лагерей смерти и 70 гетто. Только в одном из них, Тростенецком, погибло 206,5 тыс. человек.

Шестилетняя Вера Курьян из деревни Подвидки бывшего Паричского района - узница концлагеря для мирных жителей в Озаричах, 1944 год
Шестилетняя Вера Курьян из деревни Подвидки бывшего Паричского района - узница концлагеря для мирных жителей в Озаричах, 1944 год

Пленные семьи военнослужащих Брестской крепости, 1941 год
Пленные семьи военнослужащих Брестской крепости, 1941 год

Малолетний узник концлагеря в Озаричах, 1944 год
Малолетний узник концлагеря в Озаричах, 1944 год

Расправа над мирными жителями, 1942 год
Расправа над мирными жителями, 1942 год

Виселицы на Советской площади г. Могилева, 1942 год
Виселицы на Советской площади г. Могилева, 1942 год

Триптих "Горе народное", 1973 год
Триптих "Горе народное", 1973 год

Советские граждане, освобожденные из фашистского лагеря смерти, 1944 год
Советские граждане, освобожденные из фашистского лагеря смерти, 1944 год

Справка об уничтожении гражданского мирного населения и военнопленных по Белоруссии, 1945 год
Справка об уничтожении гражданского мирного населения и военнопленных по Белоруссии, 1945 год

На фронтах Великой Отечественной сражались более 1,3 млн. белорусов и уроженцев Беларуси. В этой войне республика потеряла каждого третьего жителя. Память о них будет жить вечно.

Мемориальный комплекс на месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Ола в Светлогорском районе
Мемориальный комплекс на месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Ола в Светлогорском районе

Мемориальный комплекс на месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Ола в Светлогорском районе
Мемориальный комплекс на месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Ола в Светлогорском районе

Трагедия Хатыни - не случайный эпизод войны, а один из тысячи фактов, свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида гитлеровской Германии по отношению к населению Беларуси. Страшную судьбу уничтожения вместе с Хатынью разделили 9200 из 100 тысяч сел и деревень Беларуси. Некоторые из них, сожженные вместе с людьми, как и Хатынь, после войны уже не возродились.-0-

Открытие мемориального комплекса "Хатынь", 1969 год
Открытие мемориального комплекса "Хатынь", 1969 год

Свидетели хатынской трагедии, 1994 год
Свидетели хатынской трагедии, 1994 год

Хатынский мемориал, 1969 год
Хатынский мемориал, 1969 год

Хатынский мемориал, 1970 год
Хатынский мемориал, 1970 год

В Хатыни, 1977 год
В Хатыни, 1977 год

Мемориальный комплекс "Хатынь", 2011 год
Мемориальный комплекс "Хатынь", 2011 год

Мемориальный комплекс "Хатынь", 2011 год
Мемориальный комплекс "Хатынь", 2011 год

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