"Чудеса случаются!" Бобруйчанка переедет из общежития в квартиру благодаря выигрышу в 100 000 рублей

Каждые две недели список победителей игры "Удача в придачу!" становится больше. За 127 туров своих обладателей нашли уже около 3 миллионов различных призов на общую сумму в эквиваленте - более 30 миллионов долларов. В том числе - 81 квартира в Минске, 75 крупных денежных призов - от 40 000 до 120 000 рублей, 400 автомобилей, а также 320 поездок на лучшие курорты мира.

Более 12 000 призов 127-го тура были разыграны 27 августа в прямом эфире ОНТ . А уже 29 августа в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6, где проходят розыгрыши, наградили покупателей, для которых август стал особенно удачным.

Призы главным победителям 127-го тура вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6

Внушительную денежную сумму - 100 000 рублей - вручили сотруднику кожевенного комбината Оксане Юрковец из Бобруйска. А богаче на 40 000 рублей стали инженер Денис Лопатин из Минска, пенсионерка Вера Войтюк из города Дятлово и контролер Наталья Аверчук из Кобрина. Выигранные суммы победителям перечислили на СТАТУСкарты от Статусбанка .

"Главная цель - свое жилье!"

Выигрыш 100 000 рублей заставил Оксану Юрковец из Бобруйска в Могилевской области поверить в чудо. Женщина работает на кожевенном комбинате аппретурщиком, занимается окраской кожи.

Бобруйчанка Оксана Юрковец была уверена, что удача это не про нее. Но "товары удачи" на всякий случай покупала…

- Мы с мужем живем в семейном общежитии, и, сами понимаете, главная цель нашей жизни - это свое жилье. Если бы не выигрыш, пришлось бы собирать еще очень долго. А сейчас сможем приобрести собственную квартиру! - не скрывает радости победительница.

Квартиру семейная пара будет присматривать в родном Бобруйске, поближе к детям и внуку.

Скоро супруги смогут переехать из общежития - в собственную квартиру, поближе к детям и внуку! "Если бы не выигрыш, на жилье пришлось бы собирать еще очень долго"

- В игре мы участвуем уже несколько лет. Конечно, не думала, что смогу выиграть главный приз, всегда казалось, что мне никогда так не повезет, но "товары удачи" по возможности покупала, в глубине души все равно надеялась. Никогда не считала себя удачливым человеком, а оказалось - чудеса случаются! - улыбается Оксана Юрковец.

"Как только узнала о выигрыше - уволилась с работы!"

Сколько денег нужно, чтобы позволить себе не работать? 40 000 рублей вполне достаточно, уверена Вера Войтюк из города Дятлово, что в Гродненской области.

Благодаря выигрышу Вере Войтюк из Дятлово больше не нужно тяжело работать на пенсии. Деньги на ремонт дома есть!

- Я уже пенсионерка, но пришлось пойти на работу - не хватало денег, чтобы закончить ремонт дома. Расфасовывала замороженные мясопродукты, работа, конечно, тяжелая, приходилось трудиться в разные смены: и в день, и в ночь. Так что, как только узнала про приз, сразу написала заявление на увольнение, - делится своей историей победительница. - Теперь на ремонт точно хватит!

Кстати, отыскать Веру Васильевну организаторам игры удалось не сразу. Женщина сменила номер телефона, а вот сообщить об этом в личном кабинете на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" забыла.

- Первым мне позвонил сосед: "Вы выиграли 40 000!". Это мой бывший подопечный, я же до пенсии соцработником трудилась. Признаюсь, не поверила, думала, шутит, а он: "Включайте телевизор!". У меня "Зала", так что включила повтор просмотра. И, наверное, раз 20 смотрела, как я выигрываю, все мне не верилось! - смеется Вера Войтюк.

"У нас с женой "диспут": расширять квартиру или купить машину"

Денис Лопатин, инженер из Минска, за несколько лет участия в игре больше 5 рублей не выигрывал, но 127-й тур переменил все - 40 000 рублей!

Минчанин Денис Лопатин частенько закупается в магазине "Хит!" рядом с домом. Одна из таких покупок стала очень удачной!

- Рядом с домом появился большой магазин "Хит!", и я стал постоянно брать там "товары удачи" - то шоколадки, то печенье детям. Так что это стопроцентно покупка в "Хит!" мне выигрыш принесла, - уверен победитель.

Как рассказывает Денис Лопатин, в день выигрыша буквально за пару часов его поздравили все друзья, родные и близкие.

- Многие сказали, что теперь наконец-то поверили, что выигрывают не подставные люди. Кстати, недавно у нас даже на работе был спор на эту тему: одна из коллег утверждала, что простому человеку выиграть невозможно, и выигрывает кто-то "свой". И вот такой сюрприз! - улыбается он. - Жена просто прыгала от радости, была в диком восторге!

Кстати, что делать с выигранными деньгами, семья еще не решила.

- У нас возник "диспут" по этому поводу. Мы вместе с двумя сыновьями живем в двухкомнатной квартире, так что супруга хочет расширяться, а мне больше хочется машину, - смеется Денис Лопатин.

"Платим большой кредит, да и машину пора менять"

А вот Наталья Аверчук из Кобрина, что в Брестской области, точно знает, как распорядиться выигранной суммой в 40 000 рублей.

Наталья Аверчук из Кобрина покупала хлопья для детей - и выиграла деньги на новую машину!

- Мы решили, что купим папе наконец-то машину, которую он хочет, а то у нашей возраст уже солидный, пора менять, да и что-то более вместительное хочется. Можно будет теперь не копить. А еще у нас большой кредит за квартиру, будет полегче его выплачивать, - радуется победительница, которая трудится контролером на предприятии.

Новость о выигрыше эта большая семья, в которой трое детей, встретила очень эмоционально.

- Сразу не поверили, начали пересматривать розыгрыш, а когда дошло, что это правда, кричали "ура!". Мы же играем практически с начала, мелкие выигрыши были, но чтобы 40 000! Покупала детям хлопья постоянно, они их очень любят, и вафельки. И вот как вышло!

Следующий розыгрыш - 10 сентября! Теперь в игре и "Е-доставка"!

Призы 128-го тура игры "Удача в придачу!" будут разыграны 10 сентября. Участие в розыгрыше примут игровые коды, полученные с 26 августа по 8 сентября за покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка", который вернулся в игру со 128-го тура.

Правила остаются неизменными: один игровой код будет начислен при покупке "товаров удачи" на 2 рубля. Не забудьте использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" , а также один раз пройти регистрацию в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by (если ранее вы этого не делали).

В 128-м туре будут разыграны тысячи различных призов, среди которых - внушительная сумма в 100 000 рублей, а также три крупных выигрыша по 40 000 рублей. Розыгрыш пройдет в столичном гипермаркете "Евроопт" по ул. Казимировской, 6, а наблюдать за ним можно будет в прямом телевизионном эфире канала ОНТ , на сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало в 18:20.

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также на сайте онлайн-гипермаркета "Е-доставка" - и участвуйте в розыгрыше призов 10 сентября!

И еще одна хорошая новость! С 29 августа по 25 декабря в гипермаркетах "Евроопт" проходит новая акция - "Заточены на кулинарные шедевры!" . Собрав 20 электронных фишек за покупки, можно приобрести любой нож или ножницы из набора от известного немецкого бренда Berndes с внушительной скидкой - до 77%. Фишки будут начисляться за покупки, совершенные с 29 августа до 11 декабря. А использовать их, купив ножи и ножницы из коллекции Berndes со скидкой, можно вплоть до 25 декабря.

В гипермаркетах "Евроопт" новая акция! Кухонные ножи от немецкого бренда Berndes можно купить со скидкой до 77%

Одна фишка начисляется за каждые 15 рублей в чеке с использованием дисконтной карты "Е-плюс" . Получить дополнительные фишки можно за покупку товаров-партнеров. Электронные фишки будут автоматически зачисляться на карту "Е-плюс" , которую покупатель применяет при покупке, и храниться на ней до конца акции. Проверить, сколько фишек накопилось, можно в личном кабинете на сайте e-plus.by . Также их количество будет указано на полученном при покупке чеке.

Начните осень с удачи! Покупайте выгодно, не забывайте про "товары удачи". И пускай следующая история победы будет вашей!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731

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Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 128". Срок проведения: 26.08.2019 г. - 14.11.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3616 от 14.08.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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