"Чудеса случаются!" Бобруйчанка переедет из общежития в квартиру благодаря выигрышу в 100 000 рублей

Каждые две недели список победителей игры
Более 12 000 призов 127-го тура были разыграны 27 августа в прямом эфире
Внушительную денежную сумму - 100 000 рублей - вручили сотруднику кожевенного комбината Оксане Юрковец из Бобруйска. А богаче на 40 000 рублей стали инженер Денис Лопатин из Минска, пенсионерка Вера Войтюк из города Дятлово и контролер Наталья Аверчук из Кобрина. Выигранные суммы победителям перечислили на
"Главная цель - свое жилье!"
Выигрыш 100 000 рублей заставил Оксану Юрковец из Бобруйска в Могилевской области поверить в чудо. Женщина работает на кожевенном комбинате аппретурщиком, занимается окраской кожи.
- Мы с мужем живем в семейном общежитии, и, сами понимаете, главная цель нашей жизни - это свое жилье. Если бы не выигрыш, пришлось бы собирать еще очень долго. А сейчас сможем приобрести собственную квартиру! - не скрывает радости победительница.
Квартиру семейная пара будет присматривать в родном Бобруйске, поближе к детям и внуку.
- В игре мы участвуем уже несколько лет. Конечно, не думала, что смогу выиграть главный приз, всегда казалось, что мне никогда так не повезет, но "товары удачи" по возможности покупала, в глубине души все равно надеялась. Никогда не считала себя удачливым человеком, а оказалось - чудеса случаются! - улыбается Оксана Юрковец.
"Как только узнала о выигрыше - уволилась с работы!"
Сколько денег нужно, чтобы позволить себе не работать? 40 000 рублей вполне достаточно, уверена Вера Войтюк из города Дятлово, что в Гродненской области.
- Я уже пенсионерка, но пришлось пойти на работу - не хватало денег, чтобы закончить ремонт дома. Расфасовывала замороженные мясопродукты, работа, конечно, тяжелая, приходилось трудиться в разные смены: и в день, и в ночь. Так что, как только узнала про приз, сразу написала заявление на увольнение, - делится своей историей победительница. - Теперь на ремонт точно хватит!
Кстати, отыскать Веру Васильевну организаторам игры удалось не сразу. Женщина сменила номер телефона, а вот сообщить об этом в личном кабинете на сайте
- Первым мне позвонил сосед: "Вы выиграли 40 000!". Это мой бывший подопечный, я же до пенсии соцработником трудилась. Признаюсь, не поверила, думала, шутит, а он: "Включайте телевизор!". У меня "Зала", так что включила повтор просмотра. И, наверное, раз 20 смотрела, как я выигрываю, все мне не верилось! - смеется Вера Войтюк.
"У нас с женой "диспут": расширять квартиру или купить машину"
Денис Лопатин, инженер из Минска, за несколько лет участия в игре больше 5 рублей не выигрывал, но 127-й тур переменил все - 40 000 рублей!
- Рядом с домом появился большой магазин "Хит!", и я стал постоянно брать там "товары удачи" - то шоколадки, то печенье детям. Так что это стопроцентно покупка в "Хит!" мне выигрыш принесла, - уверен победитель.
Как рассказывает Денис Лопатин, в день выигрыша буквально за пару часов его поздравили все друзья, родные и близкие.
- Многие сказали, что теперь наконец-то поверили, что выигрывают не подставные люди. Кстати, недавно у нас даже на работе был спор на эту тему: одна из коллег утверждала, что простому человеку выиграть невозможно, и выигрывает кто-то "свой". И вот такой сюрприз! - улыбается он. - Жена просто прыгала от радости, была в диком восторге!
Кстати, что делать с выигранными деньгами, семья еще не решила.
- У нас возник "диспут" по этому поводу. Мы вместе с двумя сыновьями живем в двухкомнатной квартире, так что супруга хочет расширяться, а мне больше хочется машину, - смеется Денис Лопатин.
"Платим большой кредит, да и машину пора менять"
А вот Наталья Аверчук из Кобрина, что в Брестской области, точно знает, как распорядиться выигранной суммой в 40 000 рублей.
- Мы решили, что купим папе наконец-то машину, которую он хочет, а то у нашей возраст уже солидный, пора менять, да и что-то более вместительное хочется. Можно будет теперь не копить. А еще у нас большой кредит за квартиру, будет полегче его выплачивать, - радуется победительница, которая трудится контролером на предприятии.
Новость о выигрыше эта большая семья, в которой трое детей, встретила очень эмоционально.
- Сразу не поверили, начали пересматривать розыгрыш, а когда дошло, что это правда, кричали "ура!". Мы же играем практически с начала, мелкие выигрыши были, но чтобы 40 000! Покупала детям хлопья постоянно, они их очень любят, и вафельки. И вот как вышло!
Следующий розыгрыш - 10 сентября! Теперь в игре и "Е-доставка"!
Призы 128-го тура игры
Правила остаются неизменными: один игровой код будет начислен при покупке "товаров удачи" на 2 рубля. Не забудьте использовать при расчете дисконтную карту
В 128-м туре будут разыграны тысячи различных призов, среди которых - внушительная сумма в 100 000 рублей, а также три крупных выигрыша по 40 000 рублей. Розыгрыш пройдет в столичном гипермаркете "Евроопт" по ул. Казимировской, 6, а наблюдать за ним можно будет в прямом телевизионном эфире канала
И еще одна хорошая новость! С 29 августа по 25 декабря в гипермаркетах "Евроопт" проходит новая акция -
Одна фишка начисляется за каждые 15 рублей в чеке с использованием дисконтной карты
Начните осень с удачи! Покупайте выгодно, не забывайте про "товары удачи". И пускай следующая история победы будет вашей!
ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731
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