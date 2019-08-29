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29 августа 2019, 15:50

"Чудеса случаются!" Бобруйчанка переедет из общежития в квартиру благодаря выигрышу в 100 000 рублей

Наконец-то Оксана Юрковец сможет исполнить мечту о собственной квартире!
Наконец-то Оксана Юрковец сможет исполнить мечту о собственной квартире!

Каждые две недели список победителей игры "Удача в придачу!" становится больше. За 127 туров своих обладателей нашли уже около 3 миллионов различных призов на общую сумму в эквиваленте - более 30 миллионов долларов. В том числе - 81 квартира в Минске, 75 крупных денежных призов - от 40 000 до 120 000 рублей, 400 автомобилей, а также 320 поездок на лучшие курорты мира.

Более 12 000 призов 127-го тура были разыграны 27 августа в прямом эфире ОНТ. А уже 29 августа в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6, где проходят розыгрыши, наградили покупателей, для которых август стал особенно удачным.

Призы главным победителям 127-го тура вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6
Призы главным победителям 127-го тура вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6

Внушительную денежную сумму - 100 000 рублей - вручили сотруднику кожевенного комбината Оксане Юрковец из Бобруйска. А богаче на 40 000 рублей стали инженер Денис Лопатин из Минска, пенсионерка Вера Войтюк из города Дятлово и контролер Наталья Аверчук из Кобрина. Выигранные суммы победителям перечислили на СТАТУСкарты от Статусбанка.

"Главная цель - свое жилье!"

Выигрыш 100 000 рублей заставил Оксану Юрковец из Бобруйска в Могилевской области поверить в чудо. Женщина работает на кожевенном комбинате аппретурщиком, занимается окраской кожи.

Бобруйчанка Оксана Юрковец была уверена, что удача это не про нее. Но "товары удачи" на всякий случай покупала…
Бобруйчанка Оксана Юрковец была уверена, что удача это не про нее. Но "товары удачи" на всякий случай покупала…

- Мы с мужем живем в семейном общежитии, и, сами понимаете, главная цель нашей жизни - это свое жилье. Если бы не выигрыш, пришлось бы собирать еще очень долго. А сейчас сможем приобрести собственную квартиру! - не скрывает радости победительница.

Квартиру семейная пара будет присматривать в родном Бобруйске, поближе к детям и внуку.

Скоро супруги смогут переехать из общежития - в собственную квартиру, поближе к детям и внуку! "Если бы не выигрыш, на жилье пришлось бы собирать еще очень долго"
Скоро супруги смогут переехать из общежития - в собственную квартиру, поближе к детям и внуку! "Если бы не выигрыш, на жилье пришлось бы собирать еще очень долго"

- В игре мы участвуем уже несколько лет. Конечно, не думала, что смогу выиграть главный приз, всегда казалось, что мне никогда так не повезет, но "товары удачи" по возможности покупала, в глубине души все равно надеялась. Никогда не считала себя удачливым человеком, а оказалось - чудеса случаются! - улыбается Оксана Юрковец.

"Как только узнала о выигрыше - уволилась с работы!"

Сколько денег нужно, чтобы позволить себе не работать? 40 000 рублей вполне достаточно, уверена Вера Войтюк из города Дятлово, что в Гродненской области.

Благодаря выигрышу Вере Войтюк из Дятлово больше не нужно тяжело работать на пенсии. Деньги на ремонт дома есть!
Благодаря выигрышу Вере Войтюк из Дятлово больше не нужно тяжело работать на пенсии. Деньги на ремонт дома есть!

- Я уже пенсионерка, но пришлось пойти на работу - не хватало денег, чтобы закончить ремонт дома. Расфасовывала замороженные мясопродукты, работа, конечно, тяжелая, приходилось трудиться в разные смены: и в день, и в ночь. Так что, как только узнала про приз, сразу написала заявление на увольнение, - делится своей историей победительница. - Теперь на ремонт точно хватит!

Кстати, отыскать Веру Васильевну организаторам игры удалось не сразу. Женщина сменила номер телефона, а вот сообщить об этом в личном кабинете на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" забыла.

- Первым мне позвонил сосед: "Вы выиграли 40 000!". Это мой бывший подопечный, я же до пенсии соцработником трудилась. Признаюсь, не поверила, думала, шутит, а он: "Включайте телевизор!". У меня "Зала", так что включила повтор просмотра. И, наверное, раз 20 смотрела, как я выигрываю, все мне не верилось! - смеется Вера Войтюк.

"У нас с женой "диспут": расширять квартиру или купить машину"

Денис Лопатин, инженер из Минска, за несколько лет участия в игре больше 5 рублей не выигрывал, но 127-й тур переменил все - 40 000 рублей!

Минчанин Денис Лопатин частенько закупается в магазине "Хит!" рядом с домом. Одна из таких покупок стала очень удачной!
Минчанин Денис Лопатин частенько закупается в магазине "Хит!" рядом с домом. Одна из таких покупок стала очень удачной!

- Рядом с домом появился большой магазин "Хит!", и я стал постоянно брать там "товары удачи" - то шоколадки, то печенье детям. Так что это стопроцентно покупка в "Хит!" мне выигрыш принесла, - уверен победитель.

Как рассказывает Денис Лопатин, в день выигрыша буквально за пару часов его поздравили все друзья, родные и близкие.

- Многие сказали, что теперь наконец-то поверили, что выигрывают не подставные люди. Кстати, недавно у нас даже на работе был спор на эту тему: одна из коллег утверждала, что простому человеку выиграть невозможно, и выигрывает кто-то "свой". И вот такой сюрприз! - улыбается он. - Жена просто прыгала от радости, была в диком восторге!

Кстати, что делать с выигранными деньгами, семья еще не решила.

- У нас возник "диспут" по этому поводу. Мы вместе с двумя сыновьями живем в двухкомнатной квартире, так что супруга хочет расширяться, а мне больше хочется машину, - смеется Денис Лопатин.

"Платим большой кредит, да и машину пора менять"

А вот Наталья Аверчук из Кобрина, что в Брестской области, точно знает, как распорядиться выигранной суммой в 40 000 рублей.

Наталья Аверчук из Кобрина покупала хлопья для детей - и выиграла деньги на новую машину!
Наталья Аверчук из Кобрина покупала хлопья для детей - и выиграла деньги на новую машину!

- Мы решили, что купим папе наконец-то машину, которую он хочет, а то у нашей возраст уже солидный, пора менять, да и что-то более вместительное хочется. Можно будет теперь не копить. А еще у нас большой кредит за квартиру, будет полегче его выплачивать, - радуется победительница, которая трудится контролером на предприятии.

Новость о выигрыше эта большая семья, в которой трое детей, встретила очень эмоционально.

- Сразу не поверили, начали пересматривать розыгрыш, а когда дошло, что это правда, кричали "ура!". Мы же играем практически с начала, мелкие выигрыши были, но чтобы 40 000! Покупала детям хлопья постоянно, они их очень любят, и вафельки. И вот как вышло!

Следующий розыгрыш - 10 сентября! Теперь в игре и "Е-доставка"!

Призы 128-го тура игры "Удача в придачу!" будут разыграны 10 сентября. Участие в розыгрыше примут игровые коды, полученные с 26 августа по 8 сентября за покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка", который вернулся в игру со 128-го тура.

Правила остаются неизменными: один игровой код будет начислен при покупке "товаров удачи" на 2 рубля. Не забудьте использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс", а также один раз пройти регистрацию в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by (если ранее вы этого не делали).

В 128-м туре будут разыграны тысячи различных призов, среди которых - внушительная сумма в 100 000 рублей, а также три крупных выигрыша по 40 000 рублей. Розыгрыш пройдет в столичном гипермаркете "Евроопт" по ул. Казимировской, 6, а наблюдать за ним можно будет в прямом телевизионном эфире канала ОНТ, на сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало в 18:20.

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также на сайте онлайн-гипермаркета "Е-доставка" - и участвуйте в розыгрыше призов 10 сентября!
Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также на сайте онлайн-гипермаркета "Е-доставка" - и участвуйте в розыгрыше призов 10 сентября!

И еще одна хорошая новость! С 29 августа по 25 декабря в гипермаркетах "Евроопт" проходит новая акция - "Заточены на кулинарные шедевры!". Собрав 20 электронных фишек за покупки, можно приобрести любой нож или ножницы из набора от известного немецкого бренда Berndes с внушительной скидкой - до 77%. Фишки будут начисляться за покупки, совершенные с 29 августа до 11 декабря. А использовать их, купив ножи и ножницы из коллекции Berndes со скидкой, можно вплоть до 25 декабря.

В гипермаркетах "Евроопт" новая акция! Кухонные ножи от немецкого бренда Berndes можно купить со скидкой до 77%
В гипермаркетах "Евроопт" новая акция! Кухонные ножи от немецкого бренда Berndes можно купить со скидкой до 77%

Одна фишка начисляется за каждые 15 рублей в чеке с использованием дисконтной карты "Е-плюс". Получить дополнительные фишки можно за покупку товаров-партнеров. Электронные фишки будут автоматически зачисляться на карту "Е-плюс", которую покупатель применяет при покупке, и храниться на ней до конца акции. Проверить, сколько фишек накопилось, можно в личном кабинете на сайте e-plus.by. Также их количество будет указано на полученном при покупке чеке.

Начните осень с удачи! Покупайте выгодно, не забывайте про "товары удачи". И пускай следующая история победы будет вашей!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 127". Срок проведения: 12.08.2019 г. - 31.10.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3609 от 01.08.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 128". Срок проведения: 26.08.2019 г. - 14.11.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3616 от 14.08.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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