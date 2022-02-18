Чуприс: белорусы воспринимают изменения в Конституцию как социальную повестку, а не политическую

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы воспринимают изменения в Конституцию как социальную повестку, а не политическую. Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Люди воспринимают изменения в Конституцию как часть обычной социальной повестки, даже уже не политической", - сказала Ольга Чуприс.

По ее словам, в большинстве своем белорусы понимают, что нужно прийти и проголосовать. "Как мне на одной диалоговой площадке сказали: это же наше будущее. На что я им ответила: знаете, может быть, даже уже и настоящее, - подчеркнула замглавы Администрации Президента. - Мы уже на самом деле восприняли эту Конституцию как определенную данность и осталось только технический шаг сделать - прийти и отдать свой голос".

Ольга Чуприс добавила: "Следующее, что мне бросилось в глаза, - некоторые готовы это сделать как можно скорее. То есть хочется уже сделать свой выбор".-0-