Чуприс: имидж БГУ формируют преподаватели и выпускники

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имидж Белорусского государственного университета формируют преподаватели и выпускники, заявила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс во время торжественного заседания Совета БГУ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уважаемые члены большой семьи, огромной корпорации - Белорусского государственного университета, позвольте от имени главы Администрации Президента, выпускника БГУ Игоря Сергеенко, и от себя, тоже выпускницы этого университета, поздравить вас всех с этим замечательным праздником. Вообще в университете есть две большие ценности - это преподаватели и выпускники. Вместе они формируют имидж университета", - сказала Ольга Чуприс.

По ее словам, объединяющим стержнем, основой существования этих двух элементов и их взаимодействия являются духовно-нравственные ценности, сформированные в белорусском государстве и обществе. "Это любовь к родине и, соответственно, любовь к своей alma mater. Это уважение к старшим поколениям и к нашим учителям, которые дали нам путевку в жизнь. Это прославление достижений страны, БГУ и их приумножение собственными усилиями. Это, конечно, корпоративность, которую я бы даже назвала семейственностью в хорошем смысле этого слова, как формирование и развитие династий. Ведь, если в университет приходят учиться дети бывшего студента, а потом - внуки, правнуки, соответственно, универстет живет и развивается. Если вслед за родителем в университет приходят работать его дети, корпорация крепнет, - отметила замглавы Администрации Президента. - Мне посчастливилось быть во всех ролях. Я вслед за своими предками училась в университете, здесь учился мой сын. Я работала в университете, мой сын подрабатывает здесь по призванию, можно так сказать".

Ольга Чуприс подчеркнула: ей бы очень хотелось, чтобы в университет захотели прийти ее внуки и правнуки. "Вот почему еще раз от имени главы Администрации Президента и себя лично я поздравляю БГУ, членов большой дружой семьи, трудолюбивый и мудрый коллектив БГУ, талантливых студентов и выпускников. Всем нам желаю здоровья, счастья, удачи и успехов, новых планов, задач и достижений, благополучия, а родному университету в целом желаю еще не одно столетие развития и процветания на благо Республики Беларусь", - добавила она.

Ольга Чуприс также вручила сотрудникам БГУ награды Администрации Президента.

Белорусский государственный университет 30 октября отметит 100-летие. Это событие внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что наделяет мероприятие международным статусом, подтверждает значимый вклад белорусского вуза в мировое образование и науку. Сегодня БГУ входит в 1% лучших университетов мира, согласно рейтингам. За почти сто лет в БГУ подготовлено свыше 185 тыс. специалистов, 4,7 тыс. кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. В числе выпускников известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.-0-

Фото Оксаны Манчук