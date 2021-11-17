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17 ноября 2021, 15:57

Чуприс: нотариусам следует расширять участие в правовом просвещении и продолжать цифровизацию

Фото Министерства юстиции Республики Беларусь
Фото Министерства юстиции Республики Беларусь

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусам следует расширять участие в правовом просвещении и продолжать цифровизацию, заявила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс на собрании уполномоченных Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

В своем выступлении перед нотариусами Ольга Чуприс подчеркнула, что проведенная реформа нотариата обеспечила преемственность действовавшего порядка организации нотариальной деятельности, оказания нотариальных услуг и их доступность.

"Потенциал нотариата с учетом развивающихся информационных ресурсов Белорусской нотариальной палаты должен быть использован для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и организаций, государственных интересов. Следует расширять формы и методы участия нотариусов в правовом просвещении, сохранять социальную направленность института нотариата, а также продолжать работу по цифровизации", - отметила заместитель главы Администрации Президента.

Министр юстиции Сергей Хоменко отметил значимый вклад нотариата в обеспечение правовой безопасности и стабильности гражданско-правовых отношений. Также он обратил внимание на необходимость особого подхода для каждого гражданина.

Обращаясь к нотариусам, министр юстиции подчеркнул: "От каждого из вас зависит благо нашего государства и нашего народа. Сегодня мы должны предложить решения, позволяющие обеспечить доступность и высокое качество нотариальных услуг для населения в любой точке страны", - сказал он.

Участниками мероприятия стали более 230 нотариусов страны.

Ключевыми направлениями деятельности нотариата страны на предстоящие четыре года обозначены организация нотариальной деятельности на всей территории страны, повышение профессионального уровня нотариусов, а также участие в правовом просвещении граждан, в разработке проектов нормативных правовых актов, информатизация нотариата.-0-

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