Чуприс посетила "Калинку": хочется одеть всех девочек в эту красоту

26 января, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс посетила ЗАО "Калинка", передает корреспондент БЕЛТА.

"Калинка" - одно из крупнейших предприятий швейной отрасли легкой промышленности страны, входящее в состав концерна "Беллегпром". В настоящее время здесь трудятся около 750 человек. Предприятие освоило производство практически всех видов верхней одежды для взрослых и детей: пальто, куртки, плащи, блузки, юбки, брюки, жакеты, жилеты и многое другое. Дизайнеры ежегодно разрабатывают свыше 1 тыс. моделей одежды. Для изготовления изделий применяют разнообразные ткани: натуральные (хлопок, лен), смесовые ткани, ткани, содержащие эластан, а также искусственный мех и кожу. Для художественной отделки моделей используются разнообразные печати и вышивки. Предприятие имеет более 20 магазинов собственной торговой сети по всей республике, активно ведет сотрудничество с фирмами ближнего и дальнего зарубежья.

Ольга Чуприс пообщалась с работниками предприятия. Звучали вопросы по изменениям и дополнениям в Конституцию, социально-экономическому развитию страны, улучшению транспортного сообщения между Беларусью и Россией для увеличения количества покупателей. "Я сама была инициатором таких встреч, прежде всего с женским коллективом. Интересно было встретиться и поговорить с женщинами, задать вопросы, понять, удовлетворены ли они своими рабочими местами, какие у них есть проблемы, - отметила она. - В целом чувствуешь обстановку и видно, что люди увлечены работой, заинтересованы в том, чтобы создавать что-то для народа, чтобы заработать самим деньги, они готовы трудиться и развиваться. Что интересно, даже пенсионерки готовы работать и учить дальше учеников, понимая, что производство должно жить. Было интересно узнать об их семьях, где и на каких условиях работают их дети и мужья. На сегодня, по моим ощущениям, есть удовлетворенность от руководства и производства, есть перспективы у этого предприятия, и народ готов вместе с руководителем идти дальше - это самое главное", - констатировала она.

Замглавы Администрации Президента по итогам знакомства с технологическим процессом и общения с коллективом порекомендовала женщинам приезжать на шоппинг в Солигорск за продукцией "Калинки". "Когда в Минске заходишь в магазин и рассматриваешь ассортимент, видишь ограниченную часть продукции. Когда же приходишь сначала на предприятие, видишь, как это все компануется, с какой любовью все создается, а потом приходишь в фирменный магазин и видишь представленный ассортимент, на мой взгляд, здесь все очень хорошо сделано. Для себя я пожалела, во-первых, что не являюсь бабушкой, потому что мне хочется одеть всех девочек в эту красоту, во-вторых, мне захотелось что-нибудь купить. С удовольствием приеду именно сюда в фирменный магазин. Здесь можно собрать комплекты, чтобы полностью одеться на все сезоны и чувствовать себя уверенно", - поделилась впечатлениями Ольга Чуприс.-0-

Фото Оксаны Манчук