Чуприс: проект новой Конституции разработан под президентскую республику, но не под действующего Президента

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект новой Конституции Беларуси разработан под президентскую республику, но не под действующего Президента страны. Об этом рассказала заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Этот проект, который разработан, можно охарактеризовать так: он, безусловно, под президентскую республику, но совершенно очевидно, что не под действующего Президента. Действующему Президенту и так хорошо: много полномочий, он их уже реализует на практике. Точно это не под Александра Григорьевича Лукашенко", - подчеркнула Ольга Чуприс.

О том, что Беларусь должна остаться президентской республикой, но власть внутри страны должна быть сбалансированной, не раз заявлял и глава государства. В октябре на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции Александр Лукашенко обратил внимание на то, что беглая оппозиция пытается убедить всех, будто новая Конституция Беларуси разрабатывается под действующего Президента. Он развенчал этот миф: по его словам, как раз таки действующей Конституцией закрепляется сильная президентская власть.

"Если уже откровенно говорить, то нынешняя Конституция - это точно под Президента. И лучшей Конституции, как они мыслят, по их критериям, никакому президенту не надо. Эта Конституция действительно очень жесткая. Многие специалисты говорят, что авторитарного характера у нас власть в силу этой Конституции - это действительно так. И мы говорим, почему мы делали эту Конституцию таким образом и под Президента. Поэтому любая другая Конституция будет "слабее", читай, как они говорят, "демократичнее" нынешней", - отметил Александр Лукашенко.-0-