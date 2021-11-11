Чуприс рассказала, как будет организовано общественное обсуждение проекта новой Конституции

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ рассказала, как будет организовано общественное обсуждение проекта новой Конституции, сообщает БЕЛТА.

"Предполагается очень широкий алгоритм работы над Конституцией на этапе обсуждения. Мы его апробировали, когда разрабатывали проекты законов о внесении изменений в кодексы по вопросам административной ответственности. Предполагаем приблизительно такой же алгоритм", - рассказала Ольга Чуприс.

По ее словам, сейчас разрабатывается порядок обсуждения проекта новой Конституции. Курировать эту работу будет Национальный центр правовой информации, документ будет размещен на Национальном правовом интернет-портале. "Можно будет подать электронное обращение, предложение, можно будет отправить его по почте", - отметила заместитель главы Администрации Президента.

Специальный баннер, призывающий к обсуждению новой Конституции, будет размещен на сайтах всех государственных органов. "Конечно, будут задействованы площадки областных, Минского городского исполнительного комитета. Безусловно, учреждения образования, потому что там сконцентрирована молодежь, нам важно получить мнение. То есть предполагается очень большая работа и обширное обсуждение. Все предложения будут просмотрены, проанализированы и по возможности учтены", - заявила Ольга Чуприс.-0-

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