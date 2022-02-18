Чуприс: у ВНС большие полномочия, они исключительные и очень значимые

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У ВНС большие полномочия, они исключительные и очень значимые, заявила заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

Многие уверены, что в проекте Конституции содержится прививка от революционных потрясений. "Наверное, прививка была дана чуть раньше, когда она реализовалась в потребности, в понимании того, что надо принимать изменения в Конституцию. А вот сейчас накануне референдума это уже где-то ревакцинация. Я бы так сказала, - отметила Ольга Чуприс. - И на самом деле инструмент для того, чтобы стабилизировать ситуацию, закреплен в Конституции в части перераспределения полномочий. И такой важный орган, как ВНС, - тоже очень значим в этой части. В случае, если государственные органы между собой не договорятся вдруг. Если вдруг кто-то начнет нарушать свои конституционные полномочия, превышать их или же не будет исполнять. То для этих целей есть Всебелорусское народное собрание как народное вече".

Замглавы Администрации Президента подчеркнула: у ВНС большие полномочия. "Они исключительные, можно так сказать. Они очень значимые и будут применяться в тех случаях, когда есть вопросы в части безопасности, сохранения суверенитета. Для этих целей нам и нужны такие органы. Кроме того, есть и другие полномочия, связанные с избранием судей Конституционного, Верховного судов. Вот такое народное вече должно быть", - отметила она.

По словам Ольги Чуприс, в части народного представительства ВНС как орган власти стоит на вершине всей пирамиды. "Представительным органом или должностным лицом является также Президент, поскольку его напрямую избирает народ. Ну и этот орган - Всебелорусское народное собрание, если в системе самих коллегиальных органов брать, конечно, он на высшем уровне пирамиды", - констатировала она.-0-