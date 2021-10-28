Чуприс: в Беларуси уделяется пристальное внимание защите персональных данных

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси многое сделано для защиты персональных данных. Об этом заявила сегодня журналистам заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс на VII Международной научно-практической конференции "Информационные технологии и право (Правовая информатизация - 2021)" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Искусственный интеллект активно внедряется в нашу жизнь. Государственное управление обеспечивается правом, и стоит вопрос, где находятся пределы вмешательства искусственного интеллекта в область права. Например, сегодня очень часто в промышленности применяются роботы, и возникает вопрос об ответственности: кто ее будет нести за действия машин? Поэтому юристам в ближайшее время придется эти вопросы решать, в том числе закреплять на уровне права. Но все же, на мой взгляд, искусственный интеллект не может заменить человека при рассмотрении и принятии судебных решений, по крайней мере пока", - сказала Ольга Чуприс.

По ее словам, в Беларуси уделяется пристальное внимание защите персональных данных. Президент поддержал идею создать уполномоченный орган по защите персональных данных, за которым закрепят в том числе развитие законодательства в этой сфере, информирование граждан о важности защиты персональных данных.

"От этого органа мы будем ждать контрольных функций и предложений по изменению законодательства. Мы многое сделали, чтобы защитить персональные данные. В частности, установлена мера ответственности, благодаря чему многие стали осторожны при распространении персональных данных", - обратила внимание замглавы Администрации Президента.

Ольга Чуприс рассказала о решениях, которые были приняты в этом году для цифровизации правовой сферы. "Этот год, на мой взгляд, был особенным, потому что мы приняли ряд решений в связке права и информационных технологий. К примеру, была предусмотрена возможность получения биометрических документов, удостоверяющих личность. Одно из поручений Президента касалось того, чтобы сократить количество действий, связанных с осуществлением административных процедур в отношении юридических лиц, и одновременно провести их цифровизацию для упрощения государственного управления", - отметила она.

Кроме того, обсуждаются проекты нормативно-правовых актов с помощью интернет-технологий. "Так, еще на этапе разработке проекта новой Конституции страны было получено около 1 тыс. откликов, с которыми затем работала Конституционная комиссия. Еще одно интересное решение связано с тем, что по инициативе Администрации Президента разрабатывается автоматизированная система по работе с обращениями физических и юридических лиц. Гражданин будет иметь возможность отслеживать движение своего документа на каждом этапе. В личном кабинете будет размещаться информация о том, на какой стадии работа с административной процедурой. Система прошла опытную эксплуатацию, и должна быть внедрена в ближайшем будущем", - добавила Ольга Чуприс.

Национальный центр правовой информации совместно с Верховным судом, Белорусской республиканской коллегией адвокатов, Белорусской нотариальной палатой, Национальной библиотекой Беларуси и юридическим факультетом БГУ проводят VII Международную научно-практическую конференцию "Информационные технологии и право (Правовая информатизация - 2021)". Конференция проходит онлайн и офлайн. Участвуют свыше 250 человек, в том числе из России, Казахстана, Китая, Армении, Узбекистана и Азербайджана. Это представители государственных органов и организаций, ученые, профессорско-преподавательский состав учреждений образования, специалисты в информационных технологиях, судьи, нотариусы, адвокаты.

В повестке - теоретические и практические вопросы цифровизации отечественной и зарубежных правовых систем в условиях становления электронного государства. Участники обсудят состояние правовой информатизации и информатизации судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также обеспечение доступа граждан к правовой информации, развития информационных технологий в юридическом образовании. В программе конференции - пленарное, секционные заседания и презентации. По итогам запланирована публикация сборника тезисов докладов, индексируемого в международных научных базах данных.-0-