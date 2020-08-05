Чуприс: в основе корректировки уголовного законодательства - справедливость и сбалансированность

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основным направлением корректировки законодательства об уголовной ответственности должно стать обеспечение справедливости, сбалансированности уголовно-правовых норм, единообразия их применения на практике. Об этом заявила сегодня заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс во время рабочей встречи по вопросу системного совершенствования кодексов об уголовной ответственности, сообщает БЕЛТА.

"Основным направлением корректировки законодательства об уголовной ответственности должно стать обеспечение справедливости, сбалансированности уголовно-правовых норм, единообразия их применения на практике", - отметила Ольга Чуприс. Одновременно необходимо добиваться стабильности правового регулирования (неизменности обновленных кодексов на протяжении ряда лет). В этой связи компетентные органы и организации были ориентированы на выработку предлагаемых изменений на основе тщательного анализа правоприменительной практики и с учетом зарубежного опыта, предложений парламентариев, ученых и иных специалистов, адвокатского сообщества, Белорусского республиканского союза юристов. При этом подготовленный экспертами проект нормативного акта в обязательном порядке будет вынесен на общественное обсуждение.

Следует отметить, что вопросы совершенствования работы правоохранителей, а также законодательства, регулирующего различные аспекты их деятельности, поднимались Президентом неоднократно. Основное внимание при этом глава государства неизменно акцентировал на двух ключевых требованиях - безусловном обеспечении безопасности и общественного порядка и соблюдении прав и законных интересов граждан. Широкий ряд мер, направленных на выполнение данных требований, был реализован после состоявшихся у Президента в 2019 году совещаний по вопросам совершенствования деятельности судов и правоохранительных органов. На решение этой же задачи нацелена и подготовка проектов двух новых кодексов об административной ответственности - КоАП и ПИКоАП, которые в июне были внесены в парламент.

Системное совершенствование норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства - еще одно актуальное направление повышения эффективности работы белорусской правоохранительной системы. Главой государства поручено соответствующий законопроект внести на его рассмотрение до 1 мая 2021 года.

В мероприятии приняли участие руководители Государственного секретариата Совета безопасности, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, КГК, КГБ, министерств юстиции и внутренних дел, Белорусской республиканской коллегии адвокатов. Также присутствовали представители научных организаций - НЦЗПИ и Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры.-0-