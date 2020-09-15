Чувствуем себя беженцами и благодарим Беларусь за поддержку - многодетная мать-паломница

15 сентября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Чувствуем себя беженцами и благодарим Беларусь за поддержку. Об этом сказала корреспонденту БЕЛТА паломница Одель Леви, которая вместе с детьми находится на нейтральной полосе между границами Беларуси и Украины.

Чета Леви с детьми отправилась в украинский город Умань, чтобы по древней национальной традиции 19 сентября отпраздновать Новый год по еврейскому календарю. Однако с 20.00 14 сентября полностью прекращен пропуск граждан и транспорта через пункт "Новые Яриловичи". Семья Леви с сотнями земляков пересекли белорусскую границу и остались на нейтральной территории, фактически у ворот в Украину.

Многодетная мама признается: "Чувствуем себя беженцами. Разместились прямо на земле. Этой ночью спали в одной палатке ввосьмером. Палатка, не рассчитанная на столько человек, сломалась. С наступлением сумерек похолодало, дети тряслись от холода, пока не прибыла помощь от Красного Креста. Волонтеры передали нам теплые одеяла, горячее питье. Сейчас не хватает элементарного - памперсов для детей. Нас слышат и понимают. Благодарим Беларусь за поддержку".

Одель Леви поделилась, что более 20 лет ездит в Умань. "Если бы знала, что будет такая ситуация, оставила бы детей дома", - говорит она. Самому младшему из шестерых ребят четыре месяца.

По словам женщины, единственная надежда - молитва. Одель Леви надеется, что все же их с земляками просьбы и мольбы будут услышаны, они не изменят своей традиции и Новый год по своему национальному календарю отпразднуют, как и планировали.-0-

Фото Сергея Холодилина