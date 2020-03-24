Coca-Cola в Беларуси приняла решение передать запас питьевой воды Республиканскому клиническому госпиталю

Более 1350 литров питьевой воды было передано пациентам Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова.

Сложившаяся в мире неблагоприятная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 влияет на физическое и эмоциональное состояние людей, поэтому сейчас особенно важно соблюдать спокойствие, оставаться осведомленными, принимать необходимые меры профилактики вируса, заботиться о семьях, коллегах и близких.

Coca-Cola в Беларуси не остается в стороне. На днях унитарное предприятие "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия", член группы компаний Coca-Cola Hellenic Bottling Company, передало более 2700 бутылок (по0,5 л) Bonaqua пациентам, находящимся в Государственном учреждении "Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова". На базе госпиталя создано отделение обсервации для контактов 1-го уровня, которых необходимо обеспечить питьевой водой на ближайшие 10 суток.

"Мы сопереживаем всем людям, которые пострадали от пандемии, и благодарим медицинских работников за их самоотверженный труд. Мы верим, что совместными усилиями государства, общества и бизнеса, проявляя заботу друг о друге, мы сможем успешно преодолеть это испытание", —отметил Александр Денисов, генеральный директор унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия".

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