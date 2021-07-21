COVID-19. Доктор биологических наук об особом имунном статусе - комментарий

Доктор биологических наук, член-корреспондент НАН Андрей Мойсеенок уверен: минимальный риск заболеть COVID-19 только у людей с особым имунным статусом. У кого он уже есть и может ли появиться у всех?

"Сколько существует вирус, вызвавший пандемию, столько ученые ищут методы борьбы с ним. До сих пор считалось, что главное - это санитария (ношение масок, мытье рук, полоскание горла, изоляция) и вакцинация. Однако не успели ученые разработать прививку от COVID-19, как штаммы стали мутировать. Некоторые люди почему-то еще больше укрепились в мысли, что вызвавший пандемию вирус был искусственно получен в лаборатории. Это, вероятнее всего, неправда. Вирус - живой организм, своим обменом веществ похожий на человеческий. Он просто борется за существование. Мы - его среда обитания. И это главная причина того, что не успеем мы сделать вакцину от одного вида, как он тут же меняет форму, чтобы выжить", - пояснил Андрей Мойсеенок.

Как его остановить? Английские ученые обратили внимание на следующий факт: качество вакцинации и ее эффективность, выработка антител зависят от витаминного статуса человека. По информации генерального директора Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова, академика Российской академии наук Евгения Шляхто, в организме 71% заболевших среднетяжелой и тяжелой формами COVID-19 низкий уровень витамина D. Поэтому его обязательно нужно применять в комплексной профилактике против коронавируса.

Витамин D - это не совсем витамин, а гормон, недостаток которого вызывает не только рахит, но и разные болезни с падением иммунитета, в том числе клеточного и гуморального. Из этого витамина вырабатывается особая его форма, которая действует на многие функции организма, в том числе и на кроветворную систему. Он стабилизирует иммунитет, мешает проникновению вируса внутрь клетки. Оказывает благотворное влияние на выработку антител и общую иммунную устойчивость организма.

Есть три пути получения данного витамина. Первый - на солнце. Но нужно знать, сколько загорать, где и когда, чтобы получить нужную дозу витамина D. "Чтобы он выработался в коже, требуется определенный угол падения ультрафиолетовых лучей. В нашей широте он появляется с 10 утра и до часа дня, - рекомендует Андрей Георгиевич. - В этот период идет максимальное образование витамина D. Его двухсуточной дозой обеспечивает человека всего 15-20 минут пребывания на солнце".

А если вам нельзя загорать? Чувствительная кожа, родинки, бородавки, новообразования... Тогда у вас есть еще два пути получения витамина D. Например, употреблять продукты, где он содержится. Витамин есть в рыбьем жире, а это не что иное, как жир печени трески. Одной банки консервов хватит на две недели. Годятся и другие жирные сорта рыб. Угорь, например, тунец, в котором, правда, в пять раз меньше витамина D, чем в печени трески.

И путь третий - в аптеку. Однако ученые до сих пор так и не сошлись во мнении, в какой дозе лучше принимать витамин - менее 1 тыс. МЕ или более.

Также ученые установили, что кроме витамина D для повышения устойчивости организма к вирусу COVID-19 обязательно необходимы микроэлементы, селен и цинк. Селен содержится в грибах и бразильском орехе: 2 мг на 100 г. Причем в сутки достаточно съедать всего пол-орешка! Цинк есть в говядине, ростках пшеницы, тыквенных семечках, кефире, йогурте. А качество вакцинации будет выше при полноценном пищевом статусе.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-