COVID-19 - тяжелая инфекция, но благодаря предпринимаемым мерам удается добиваться успехов - врач

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. COVID-19 - тяжелая инфекция, но благодаря предпринимаемым мерам удается добиваться успехов, заявила доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО Ольга Светлицкая во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Общество должно понимать: чтобы выработался коллективный иммунитет, должно переболеть 60-70% населения. Наша служба не испытывает иллюзий, этот процесс будет длиться до года и больше, люди должны это осознавать. Нельзя забывать, что это тяжелая инфекция, но благодаря предпринимаемым государством мерам, нашей сознательности мы добиваемся успехов", - сказала Ольга Светлицкая.

Как врач-реаниматолог, который работает непосредственно с тяжелым течением COVID-19, она и ее коллеги сталкиваются с различными исходами. Вместе с тем врачи добиваются того, чтобы в стране было гораздо больше легких случаев, чем тяжелых, чтобы вирусная нагрузка на граждан была меньше, а иммунитет сильнее.

"На сегодня стало очевидно, что респираторный дистресс-синдром - наиболее тяжелое осложнение COVID-19 - неоднороден. У 70-80% заболевших, имеющих повреждения легких, протекает нетипично. На самом деле нет тяжести картины в легких, которую мы ожидали видеть", - сказала она.

В 6-й городской клинической больнице Минска, которую одной из первых перепрофилировали под работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, на сегодня более 60 пациентов выписаны с выздоровлением. Это притом, что в стационаре концентрируются наиболее тяжелые пациенты, отметил главврач больницы Игорь Юркевич. Шесть человек сняты с аппарата искусственной вентиляции легких. Опыт по лечению таких пациентов накапливается, анализируются мировые подходы по интенсивной терапии.

Плановые визиты в поликлиники рекомендовано по возможности отложить на август-сентябрь. Рецепты на препараты, которые пациенты принимают постоянно, медперсонал или волонтеры приносят домой. В поликлиниках созданы медицинские бригады в составе врача, помощника врача и медсестры, в средствах индивидуальной защиты они посещают на дому пациентов, в том числе с легкими и бессимптомными формами течения коронавирусной инфекции, а также контактов. Их осматривают, берут биологический материал, назначают лечение и вручают требование о самоизоляции.

В Беларуси учитывается каждый случай заболеваемости и смертности. Имеется очень большое количество нетяжелых случаев, но максимально контролируются и они, добавил главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Игорь Карпов.

Говоря о ситуации в Италии, он отметил, что в этой стране хорошая школа инфекционистов и реаниматологов, хорошо оборудованы больницы. В ситуации с коронавирусом не сработала система здравоохранения, а не отдельные врачи. Возможно, было затянуто время, не оперативно использованы ресурсы. К тому же сыграл определенную роль менталитет итальянцев, которые активно контактируют друг с другом.-0-