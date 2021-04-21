Cрок подачи заявлений в военные учебные заведения продлен до 7 мая

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок приема заявлений от граждан, военнослужащих и резервистов, изъявивших желание поступать на обучение в качестве курсантов в военные учебные заведения, продлен до 7 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Для подачи заявления необходимо обратиться в военный комиссариат района (города) по месту жительства, к непосредственному начальнику - для военнослужащих (резервистов).

Окончательный профессиональный отбор этой категории кандидатов будет проводиться с 17 по 28 мая на базе Военной академии.-0-