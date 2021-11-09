Дальнобойщики о закрытии "Кузницы Белостокской": теряем время и деньги, а пострадают владельцы грузов

9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. От закрытия движения в польском пункте пропуска пострадают простые водители и владельцы грузов. Такое мнение высказали корреспонденту БЕЛТА водители-дальнобойщики у пункта пропуска "Брузги" (с сопредельной стороны "Кузница Белостокская").

Вечером 8 ноября появилась информация, что автодорожный международный пункт пропуска "Кузница Белостокская" 9 ноября в одностороннем порядке останавливает оформление лиц и транспортных средств, следующих через государственную границу.

Для многих водителей грузовых автомобилей, традиционно использующих пункт пропуска как наиболее удобный в логистическом плане, эта новость стала неожиданной.

"Стоим с часа ночи. Что делать, пока не знаем. Теряем время и деньги", - объясняет водитель одного из большегрузов, стоящих перед въездом в пункт пропуска. У него груз в адрес польского получателя. Ехать в объезд, через соседнюю "Берестовицу", по его словам, уже не вариант. Там из-за закрытия "Кузницы" возникнут серьезные очереди.

Еще один водитель с грузом на Германию объясняет, что ему необходимо пересечь границу именно в "Брузгах" из-за таможенных особенностей. Пострадает, по его словам, не только перевозчик, но и получатель груза.

Еще один водитель грузовика объясняет, что закрытие пункта пропуска может сказаться и в целом на ситуации с движением на границе. "Я связывался с коллегами с той стороны. Уже утром сегодня очередь грузовиков перед "Кузницей" в сторону Беларуси растянулась на 16 км. Так они доведут ситуацию до того, что фуры будут стоять до самого Белостока", - резюмирует мужчина.

Ранее в Госпогранкомитете отмечали, объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит. "Стоит отметить, что при возобновлении работы польского пункта пропуска белорусские службы готовы обеспечить оформление в штатном режиме", - сказали в ведомстве.

ГПК просит учитывать данную информацию при планировании поездок в Польшу. Ближайший пункт пропуска на белорусско-польской границе - "Берестовица" (сопредельный польский - "Бобровники").-0-