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Общество
26 февраля 2020, 08:50

Dana Holdings – официальный партнер Национального павильона Беларуси на ЭКСПО-2020

Официальным партнером Национального павильона Республики Беларусь на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 стала компания Dana Holdings – ведущая международная строительная компания, осуществляющая знаковые проекты в Минске. Об этом сообщил Национальный центр маркетинга МИД Беларуси.

Всемирная выставкаЭКСПО-2020 пройдет с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Участие в ЭКСПО-2020 уже подтвердили более 190 стран мира, и организаторы ожидают более 25 млн. посетителей.

На универсальных выставках ЭКСПО с 1851 года страны мира представляют свои достижения в сфере промышленности и технологий, а также свое видение решения актуальных глобальных вопросов, стоящих перед человечеством. В соответствии с этими вопросами каждый раз формулировалась актуальная тема современности, и очередная ЭСКПО получала новую тему, в соответствии с которой участники формировали свою экспозицию. Главная тема ЭКСПО 2020 – "Объединяя умы, создаем будущее". Тема выставки включает три связанные между собой подтемы: "Благоприятная возможность" (Opportunity), "Устойчивое развитие" (Sustainability), "Мобильность" (Mobility), которые составляют три важнейшие движущие силы современности.

Павильон нашей страны будет расположен в зоне "Благоприятная возможность" и займет площадь 1 200 кв. м. Экспозиция будет построена трех "И" – "Инновации. Инвестиции. Индивидуум". Соответственно будут продемонстрированы важнейшие отечественные разработки в сфере науки и технологий, крупные инвестиционные проекты, а также история, культурный и туристический потенциал Беларуси.

Павильон Республики Беларусь
Павильон Республики Беларусь

Национальные павильоны не только привлекут внимание миллионов посетителей из всех стран мира, но и примут в гости глав государств, правительственные делегации, крупных инвесторов, руководителей компаний международного уровня, представителей мировых СМИ.

Официальными партнерами национальных павильонов на выставках ЭКСПО по традиции становятся компании, олицетворяющие экономический потенциал своих стран.

Председатель Совета директоров Dana Holdings Вибор Мулич назвал предоставление компании статуса официального партнера Национального павильона огромной честью и ответственностью.

Председатель Совета директоров Dana Holdings Вибор Мулич
Председатель Совета директоров Dana Holdings Вибор Мулич

– В качестве официального партнёра наша компания продемонстрирует свои проекты, достижения и инвестиционный потенциал, покажет, что мы работаем в стремительно развивающейся по инновационному пути стране с ясными социально-ориентированными целями. Беларусь позиционируется на международной арене как перспективный и надежный партнер. Поэтому мы воспринимаем наш статус в Национальном павильоне на крупнейшем мировом выставочном форуме как огромную честь и высочайшую ответственность, – отметил Вибор Мулич.

Международная компания Dana Holdings несколько лет подряд входит в список World Finance TOP 100 и является ведущей компанией полного цикла, специализирующейся на инвестициях в строительство жилых, промышленных, коммерческих, образовательных и многофункциональных объектов недвижимости, а также инвестиционных проектах. В Беларуси Dana Holdings широко известна как застройщик современного и комфортного жилья. На данный момент в столице нашей страны компания возводит комплексы "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев", "Минск-Мир", а также бизнес-центр премиум-класса "БК Капитал Палас".

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"
Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев"
Жилой комплекс "Парк Челюскинцев"

Бизнес-центр премиум-класса "БК Капитал Палас"
Бизнес-центр премиум-класса "БК Капитал Палас"

В комплексе "Минск-Мир" будет возведено более 3 млн кв. метров жилой и коммерческой недвижимости – это крупнейший многофункциональный комплекс Европы.

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир"
Многофункциональный комплекс "Минск-Мир"

Здесь ведется строительство Международного финансового центра Minsk World, создание которого было поддержано на государственном уровне. По оценкам специалистов инвестиционного рынка, минский МФЦ позволит стране привлечь миллиарды долларов инвестиций и создать десятки тысяч прямых и косвенных рабочих мест.

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Международный финансовый центр Minsk World
Международный финансовый центр Minsk World

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