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"Дана Холдингс": в новый год - в ритме "Вальса"!

Общество 18.12.2018 | 09:00

Сегодня стартовали продажи квартир в новом доме "Вальс" многофункционального комплекса "Минск Мир". Этот "город в городе" строит неподалеку от бывшего аэропорта "Минск-1" компания "Дана Холдингс" - крупнейший застройщик в стране. "Вальс" стал первым домом нового квартала "Мировых танцев" и вызвал огромный интерес у покупателей! Квартиры улетают из списка свободных со скоростью пируэтов этого волшебного танца!

ПЛАНИРОВКИ И ЦЕНЫ

Новый дом "Вальс"
Новый дом "Вальс"

"Минск Мир" - это современная инновационная концепция организации жизни. "Минск Мир" объединяет в себе жилой комплекс, бизнес-центр, развлекательные и оздоровительные учреждения. И, конечно, самое главное - международный финансовый центр - будущую гордость Беларуси.

Международный финансовый центр
Международный финансовый центр

Квартиры в двух предыдущих кварталах раскупаются как горячие пирожки: квартал "Чемпионов" и квартал "Эмиратс Люкс", теперь пришла очередь нового квартала с не менее интересной тематикой. И первые часы продаж показали - первый дом вызвал огромный интерес!

Квартал "Эмиратс Люкс"
Квартал "Эмиратс Люкс"

Квартал "Чемпионов"
Квартал "Чемпионов"

Чем же обусловлено такое внимание покупателей?

В каждом доме многофункционального комплекса "Минск Мир" вместо обычных подъездов спроектированы и обустроены просторные дизайнерские лобби, напоминающие мировые гостиницы с местом для консьержа и красивым санузлом. Вместо входной металлической двери во всех подъездах красивые стеклянные и современные двери и окна.

Лобби дома “Жемчужина”
Лобби дома “Жемчужина”

Лобби дома “Сидней Люкс”
Лобби дома “Сидней Люкс”

Лобби дома “Эмиратс Волна”
Лобби дома “Эмиратс Волна”

Квартал "Мировых танцев" находится в непосредственной близости к историческому центру города. Недалеко от квартала находятся такие достопримечательности, как костел Симона и Елены, "Ворота Минска".

Квартал "Мировых танцев"
Квартал "Мировых танцев"

* Транспортное сообщение:

* В пешей доступности находятся железнодорожный и автовокзалы, так что путешествия не станут для вас трудностью;

Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал

Автовокзал Центральный
Автовокзал Центральный

* В пешей доступности будут находиться станции двух линий метрополитена, одна из линий уже строится.

* Детские площадки отличаются принципом раннего развития. Каждый объект на площадке продуман таким образом, чтобы он влиял на определенную часть тела или группу мышц ребенка. Есть и развивающие тренажеры, которые сформируют черты характера ребенка, улучшат его эмоциональный интеллект.

Детские площадки в комплексе "Minsk World"
Детские площадки в комплексе "Minsk World"

* Запроектированы велодорожки, которые будут связывать между собой кварталы многофункционального комплекса. Для удобства пользованием велосипедами предусмотрены специальные помещения для хранения велосипедов в домах или оборудованные велостоянки на территории кварталов "Минск Мир".

* Помимо велодорожек у жильцов квартала будут и другие возможности заниматься спортом:

* Стадион БГПУ станет Вашим любимым местом для пробежек;

Стадион БГПУ
Стадион БГПУ

* Культурно-спортивный центр УП "Железнодорожников" - комплекс, в котором занятие себе найдут не только любители активного спорта (настольный теннис, командные игры, бассейн, тренажерный зал), так и интеллектуального спорта - шахматы, также в комплексе можно посетить сауну.

Культурно-спортивный центр УП Железнодорожников
Культурно-спортивный центр УП Железнодорожников

* Зеленая зона: в каждом квартале предусмотрены собственный парк и зеленая зона. Но все жители многофункционального комплекса также могут наслаждаться городскими парками и зонами отдыха, находящимися рядом с жилым комплексом:

* Лошицкий парк с рекой Лошицей;

* Парки "Белая Дача" и Курасовщина с Лошицким водохранилищем;

* Центральный городской парк имени Максима Горького с аттракционами для детей и взрослых.

Лошицкий парк
Лошицкий парк

Парк имени Максима Горького
Парк имени Максима Горького

* Приватная территория - доступ посторонних машин без пропуска на территорию квартала будет ограничен.

* Энергоэффективные виды источников энергии используются для более экономного и экологического способа снабжения кварталов электроэнергией. За счет этого жильцы квартала "Мировых танцев" будут меньше платить за коммунальные услуги.

Жилой дом "Вальс" будет состоять из пяти десятиэтажных секций. Строится он по индивидуальному проекту монолитных зданий белорусских и зарубежных архитекторов. Красной нитью в оформлении дома, входных групп и лобби будет проходить танцевальная тематика квартала.

Жилой дом "Вальс"
Жилой дом "Вальс"

* Лобби дома "Вальс" будет выполнено с применением лучших натуральных материалов (дерево, гранит), с применение оригинальных дизайнерских решений. Предусмотрена зона отдыха с мягкой мебелью, в которой Вас может дождаться курьер с посылкой и Вы встретите гостей. Для молодых мам предусмотрена "комната матери и ребенка" с пеленальным столиком для переодевания малышей, а также большой и просторный санузел.

Лобби дома "Вальс" будет выполнено с применением лучших натуральных материалов с применением оригинальных дизайнерских решений.
Лобби дома "Вальс" будет выполнено с применением лучших натуральных материалов с применением оригинальных дизайнерских решений.

В лобби предусмотрена зона отдыха, в которой Вас может дождаться курьер с посылкой, и Вы встретите гостей.
В лобби предусмотрена зона отдыха, в которой Вас может дождаться курьер с посылкой, и Вы встретите гостей.

* Консьерж будет находиться здесь же, в лобби, круглые сутки. Для обеспечения безопасности жильцов дома в подъездах будет действовать система видеонаблюдения. 

* Специальная зеленая зона для выгула домашних питомцев, которая включает в себя и место для очистки лап.

* Свободная планировка всех квартир позволит жильцам жилого дома распоряжаться приобретенным пространством так, как вздумается владельцу, без привязки к чему-либо.

* Остекленная лоджия есть в каждой квартире. Как и французские окна, она станет дополнительным источником света, что особенно важно в зимнее время года, когда белорусам не хватает солнечного света.

* Жильцы первых этажей будут иметь выход на собственную террасу - достаточно большое пространство на улице принадлежащее только Вам, его Вы можете организовать как собственную детскую площадку или место, где в теплые летние вечера Вы с семьей или с друзьями сможете приятно провести вечер за чашкой чая или прохладительными напитками.

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКАХ

Как видите, жилье класса люкс имеет существенный ряд преимуществ, заставляющих подумать о том, что оно действительно стоит ту цену, которую заявляет на него продавец. Тем более, что Dana Holdings предлагает своим клиентам самые интересные и выгодные условия оплаты квартиры.

Благодаря сотрудничеству с крупнейшими банками страны застройщик предлагает покупателям невероятно выгодные условия по кредиту на приобретение жилья.

* АСБ Беларусбанк - осуществляет кредитование на срок до 20 лет,

* Приорбанк - срок выплат на 5, 10 или 15 лет.

Кредит покрывает до 80-90% стоимости недвижимости.

Ставка АСБ Беларусбанка самая низкая на рынке: всего 7,49% первые три года.

Для удобства покупателей в офисе продаж "Дана Холдингс" присутствует и предоставляет консультации клиентам по условиям партнерской программы представитель ипотечного офиса АСБ Беларусбанк.

Ставка Приорбанка - 7,99% первые 2 года.

"Вальс" не предполагает времени на раскачку - если есть желание получить квартиру в этом доме, нужно поторопиться! Сделать шаг навстречу своей мечте - и войти в новый год владельцем свое собственной квартиры в доме "Вальс"!

Более подробная информация на сайте BIR.BY и по номеру телефона 7675.

Отдел продаж компании расположен по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж.

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жилье, Минск
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