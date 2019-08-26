"Дана Холдингз": самый выгодный в стране кредит на квартиру – 5,49%

Времена гиперинфляции и сумасшедших процентов по банковским кредитным программам давно позади. Процентные ставки с тех пор ощутимо снизились, и кредиты вновь становятся популярным способом финансирования покупок, особенно крупных. А что может быть значительнее и важнее квартиры? Теперь у крупнейшего белорусского застройщика компании "Дана Холдингз" можно приобрести квартиру в кредит под самый выгодный в стране процент – 5,49%!

Этот кредит стал результатом партнерской программы компании-застройщика с крупнейшим в стране банковским учреждением – ОАО "АСБ Беларусбанк".

Кредит предоставляется физическим лицам на финансирование недвижимости, покупаемой у компании "Дана Холдингз", в размере до 90% стоимости жилья. Срок выдачи – до 20 лет.

В первый год процентная ставка по кредиту рассчитывается по формуле: ставка рефинансирования Национального банка минус 4,01 процентных пункта. Таким образом, процент по кредиту первые 12 месяцев составит 5,49%.

Начиная с 13-го месяца ставка по кредиту рассчитывается по формуле: ставка рефинансирования Национального банка плюс 4,5 процентных пункта. Это сегодня 14%.

Важный момент –процентная ставка в период погашения задолженности по кредиту подлежит перерасчету в случае изменения размера ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Это значит, что если инфляционные процессы в стране будут и впредь замедляться, а ставка рефинансирования снижаться, то и процент по партнерскому кредиту будет уменьшаться.

Как бы то ни было, "Дана Холдингз" в партнерстве с ОАО "АСБ Беларусбанк" представили программу кредитования недвижимости с наилучшими условиями – 5,49%. Это стало возможным благодаря целенаправленным переговорам с банком-партнером.

Новые жилые комплексы делают облик Минска современным и динамичным

По словам председателя совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибора Мулича, доступность нового жилья для самых широких кругов населения является стратегической целью компании.

Председатель совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич

– Мы считаем, что нужно стремиться к тому, чтобы каждый человек, имеющий постоянный доход в виде заработной платы или прибыли от предпринимательской деятельности, мог позволить себе решить свой квартирный вопрос. Если уровень доходов не позволяет приобрести квартиру сразу за собственные средства, значит, у людей должны быть дополнительные инструменты финансирования недвижимости. Например, кредитование, которое широко используется во всем мире. Но и кредиты должны быть доступными, а исполнение обязательств по ним – возможным. Именно поэтому вместе с "Беларусбанком" мы разработали партнерскую кредитную программу с самым низким в стране процентом годовых и первоначальным взносом от 10%. На наш взгляд, столь выгодные условия кредита откроют новые возможности по покупке квартиры для многих белорусских семей, – отметил Вибор Мулич.

А выбрать своей семье подходящую квартиру у "Дана Холдингз" легко. Ведь застройщик возводит самые современные жилые комплексы в лучших районах Минска!

Например, украшением города уже стал многофункциональный комплекс "Маяк Минска", строительство которого завершается рядом с Национальной библиотекой.

Комплекс "Маяк Минска" рядом с Национальной библиотекой

Дом "Микеланджело"

Этот комплекс расположен в одном из самых живописных районов города. Преимуществом "Маяка Минска" является его планировка по принципу "город в городе". Каждый житель комплекса найдет все необходимое рядом с домом. Приобретая квартиру в жилом комплексе "Маяк Минска", вы получаете не просто жилье, а образ жизни.

Расположение. Согласитесь, район города имеет огромное значение. Расположение рядом с Национальной библиотекой и лесопарковой зоной гарантируют чистый воздух и прекрасные виды.

Лесопарковая зона – место спокойных прогулок и активного отдыха

Транспортное обеспечение. В районе прекрасно развита транспортная инфраструктура. В пешей доступности – станция метро "Восток" и удобные маршруты наземного транспорта.

Инфраструктура. Объекты образования, здравоохранения, близость к магазинам и развлечениям – жизнь в районе со всем, что необходимо современным горожанам, есть несомненное преимущество. В шаговой доступности строится детский сад. Школа, магазины, кафе и объекты сферы услуг – все рядом. А еще – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall и бизнес-центр Dana Center с современными офисами.

Крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Dana Mall

Бизнес-центр класса "А" Dana Center, здесь расположен отдел продаж "Дана Холдингз"

Атмосфера. В "Маяке Минска" расположена и красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо! Это широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства. А еще бульвар Пикассо – это пространство активной городской жизни, в котором есть место для детских и районных праздников, городских форумов, ярмарок и фестивалей.

Красивейшая пешеходная улица Минска – бульвар Пикассо

И, конечно же, здесь же расположен удивительный фонтан "Дана Танец" – новая достопримечательность Минска и любимое место вечерних прогулок. Яркое лазерно-светового шоу в струях воды, танцующей под великолепную музыку – это незабываемое зрелище. И прекрасный релакс перед сном для тех, кто живет в этом комплексе!

Неповторимое шоу фонтана "Дана Танец"

Не может никого оставить равнодушным и "Парк Челюскинцев" – это элитный жилой комплекс, который строится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка. Это самый центр города – единственный в городе комплекс, который возводится с видом на главный проспект Минска и рядом с одним из красивейших парков Европы.

Так будет выглядеть комплекс "Парк Челюскинцев"

Преимущества элитного комплекса "Парк Челюскинцев" очевидны.

Это любимое место отдых минчан и гостей столицы. Независимо от времени года, парк Челюскинцев и Ботанический сад, которые занимают площадь более 175 гектаров, привлекают тысячи минчан и гостей столицы каждый день, а по выходным это вообще одно из самых популярных мест развлечений и отдыха.

Парк Челюскинцев и Ботанический сад – любимое место отдыха минчан

Здесь есть все для отдыха и поддержания здоровья. Если вы приверженцы здорового образа жизни, то комплекс "Парк Челюскинцев" – это ваше место для жизни! И не только благодаря парку, в котором так удобно совершать утренние пробежки. Ведь буквально в шаговой доступности расположены водно-спортивный комплекс с дорожками 50-метрового бассейна, прыжковым и детским бассейном, аквапарк "Фристайл", футбольные поля, теннисные корты… В общем, для занятий физкультурой и спортом здесь есть все возможности, и даже больше!

Здоровье и спорт – стиль жизни в комплексе "Парк Челюскинцев"

Прекрасное транспортное сообщение. Множество маршрутов общественного транспорта на проспекте Независимости и сразу две станции метро – "Парк Челюскинцев" и "Московская" – делают этот район по-настоящему близким для каждого жителя – ведь благодаря метро добраться сюда даже из противоположного конца города можно всего за 15-20 минут!

Безопасность и спокойствие. Для безопасности жильцов и их гостей комплекс оснастят новейшей системой видеонаблюдения, а территорию огородят забором высотой 2 метра.

Современная городская среда – это "Парк Челюскинцев"

Удобный паркинг. Для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места на территории комплекса и гостевые места для парковки вдоль парка, а также теплый подземный паркинг в самом жилом комплексе на 190 мест, в который можно спуститься на лифте прямо от двери квартиры. Для жильцов дома, владельцев и арендаторов недвижимости не возникнет проблем где оставить машину.

Автостоянка и подземный паркинг будут к услугам автовладельцев

Уникальный встроенный детский сад. Для семей с маленьким детьми в комплексе "Парк Челюскинцев" предлагается встроенный детский сад. Двухэтажный детский сад на 90 мест вписан в архитектурное решение дома, а безопасная прогулочная зона на улице имеет собственное надежное ограждение и отличное игровое оборудование.

Детский сад – прямо в доме!

Важно, что все квартиры, которые строит "Дана Холдингз" в Минске, вне зависимости от того, в каком комплексе возводятся, обладают характерными общими чертами, которые и определяют качественно новый уровень городской жизни.

Светлые дизайнерские лобби с местами для консьержа и санитарными комнатами с пеленальными столиками стали уже непременным атрибутом жилых домов, которые возводит застройщик.

Дизайнерские лобби – отличительная черта зданий "Дана Холдингз"

Плюс скоростные бесшумные лифты ведущего европейского производителя – компании OTIS.

Современные бесшумные лифты

Как правило, во всех домах применяется панорамное остекление квартир и лоджий.

Придомовая территория – это ландшафтный дизайн, аккуратные газоны и специальное озеленение, детские и спортивные площадки.

Детские площадки – для активного развития и безопасности ребенка

Квартиры свободной планировки – это возможность создать именно то пространство, которое будет в максимальной степени отвечать потребностям владельца.

Жить в таких комплексах, где все вокруг новенькое, отвечающее самым современным стандартам и требованиям, и где заранее спланирована каждая мелочь для уюта, комфорта и радости, – действительно одно удовольствие! И те, кто успел оценить преимущества предложений "Дана Холдингз", не скрывают – это здорово!

Заинтересовались? Есть желание стать обладателем собственной квартиры на выгодных условиях? Обращайтесь в отдела продаж "Дана Холдингз" – специалисты компании помогут и выбрать нужную квартиру, и подобрать подходящий вариант финансирования покупки.

Все подробности по условиям покупки квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж на улице Мстиславца, 9 (Dana Center, 1 этаж). Отдел работает без выходных, телефоны: +375 17 39-39-465, +375 17 39-39-465, короткий номер 7675.

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