"Дана Холдингз": самый выгодный в стране кредит на квартиру – 5,49%

Времена гиперинфляции и сумасшедших процентов по банковским кредитным программам давно позади. Процентные ставки с тех пор ощутимо снизились, и кредиты вновь становятся популярным способом финансирования покупок, особенно крупных. А что может быть значительнее и важнее квартиры? Теперь у крупнейшего белорусского застройщика компании "Дана Холдингз" можно приобрести квартиру в кредит под самый выгодный в стране процент – 5,49%!
Этот кредит стал результатом партнерской программы компании-застройщика с крупнейшим в стране банковским учреждением – ОАО "АСБ Беларусбанк".
Кредит предоставляется физическим лицам на финансирование недвижимости, покупаемой у компании "Дана Холдингз", в размере до 90% стоимости жилья. Срок выдачи – до 20 лет.
В первый год процентная ставка по кредиту рассчитывается по формуле: ставка рефинансирования Национального банка минус 4,01 процентных пункта. Таким образом, процент по кредиту первые 12 месяцев составит 5,49%.
Начиная с 13-го месяца ставка по кредиту рассчитывается по формуле: ставка рефинансирования Национального банка плюс 4,5 процентных пункта. Это сегодня 14%.
Важный момент –процентная ставка в период погашения задолженности по кредиту подлежит перерасчету в случае изменения размера ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Это значит, что если инфляционные процессы в стране будут и впредь замедляться, а ставка рефинансирования снижаться, то и процент по партнерскому кредиту будет уменьшаться.
Как бы то ни было, "Дана Холдингз" в партнерстве с ОАО "АСБ Беларусбанк" представили программу кредитования недвижимости с наилучшими условиями – 5,49%. Это стало возможным благодаря целенаправленным переговорам с банком-партнером.
По словам председателя совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибора Мулича, доступность нового жилья для самых широких кругов населения является стратегической целью компании.
– Мы считаем, что нужно стремиться к тому, чтобы каждый человек, имеющий постоянный доход в виде заработной платы или прибыли от предпринимательской деятельности, мог позволить себе решить свой квартирный вопрос. Если уровень доходов не позволяет приобрести квартиру сразу за собственные средства, значит, у людей должны быть дополнительные инструменты финансирования недвижимости. Например, кредитование, которое широко используется во всем мире. Но и кредиты должны быть доступными, а исполнение обязательств по ним – возможным. Именно поэтому вместе с "Беларусбанком" мы разработали партнерскую кредитную программу с самым низким в стране процентом годовых и первоначальным взносом от 10%. На наш взгляд, столь выгодные условия кредита откроют новые возможности по покупке квартиры для многих белорусских семей, – отметил Вибор Мулич.
А выбрать своей семье подходящую квартиру у "Дана Холдингз" легко. Ведь застройщик возводит самые современные жилые комплексы в лучших районах Минска!
Например, украшением города уже стал многофункциональный комплекс "Маяк Минска", строительство которого завершается рядом с Национальной библиотекой.
Этот комплекс расположен в одном из самых живописных районов города. Преимуществом "Маяка Минска" является его планировка по принципу "город в городе". Каждый житель комплекса найдет все необходимое рядом с домом. Приобретая квартиру в жилом комплексе "Маяк Минска", вы получаете не просто жилье, а образ жизни.
Расположение. Согласитесь, район города имеет огромное значение. Расположение рядом с Национальной библиотекой и лесопарковой зоной гарантируют чистый воздух и прекрасные виды.
Транспортное обеспечение. В районе прекрасно развита транспортная инфраструктура. В пешей доступности – станция метро "Восток" и удобные маршруты наземного транспорта.
Инфраструктура. Объекты образования, здравоохранения, близость к магазинам и развлечениям – жизнь в районе со всем, что необходимо современным горожанам, есть несомненное преимущество. В шаговой доступности строится детский сад. Школа, магазины, кафе и объекты сферы услуг – все рядом. А еще – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall и бизнес-центр Dana Center с современными офисами.
Атмосфера. В "Маяке Минска" расположена и красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо! Это широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства. А еще бульвар Пикассо – это пространство активной городской жизни, в котором есть место для детских и районных праздников, городских форумов, ярмарок и фестивалей.
И, конечно же, здесь же расположен удивительный фонтан "Дана Танец" – новая достопримечательность Минска и любимое место вечерних прогулок. Яркое лазерно-светового шоу в струях воды, танцующей под великолепную музыку – это незабываемое зрелище. И прекрасный релакс перед сном для тех, кто живет в этом комплексе!
Не может никого оставить равнодушным и "Парк Челюскинцев" – это элитный жилой комплекс, который строится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка. Это самый центр города – единственный в городе комплекс, который возводится с видом на главный проспект Минска и рядом с одним из красивейших парков Европы.
Преимущества элитного комплекса "Парк Челюскинцев" очевидны.
Это любимое место отдых минчан и гостей столицы. Независимо от времени года, парк Челюскинцев и Ботанический сад, которые занимают площадь более 175 гектаров, привлекают тысячи минчан и гостей столицы каждый день, а по выходным это вообще одно из самых популярных мест развлечений и отдыха.
Здесь есть все для отдыха и поддержания здоровья. Если вы приверженцы здорового образа жизни, то комплекс "Парк Челюскинцев" – это ваше место для жизни! И не только благодаря парку, в котором так удобно совершать утренние пробежки. Ведь буквально в шаговой доступности расположены водно-спортивный комплекс с дорожками 50-метрового бассейна, прыжковым и детским бассейном, аквапарк "Фристайл", футбольные поля, теннисные корты… В общем, для занятий физкультурой и спортом здесь есть все возможности, и даже больше!
Прекрасное транспортное сообщение. Множество маршрутов общественного транспорта на проспекте Независимости и сразу две станции метро – "Парк Челюскинцев" и "Московская" – делают этот район по-настоящему близким для каждого жителя – ведь благодаря метро добраться сюда даже из противоположного конца города можно всего за 15-20 минут!
Безопасность и спокойствие. Для безопасности жильцов и их гостей комплекс оснастят новейшей системой видеонаблюдения, а территорию огородят забором высотой 2 метра.
Удобный паркинг. Для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места на территории комплекса и гостевые места для парковки вдоль парка, а также теплый подземный паркинг в самом жилом комплексе на 190 мест, в который можно спуститься на лифте прямо от двери квартиры. Для жильцов дома, владельцев и арендаторов недвижимости не возникнет проблем где оставить машину.
Уникальный встроенный детский сад. Для семей с маленьким детьми в комплексе "Парк Челюскинцев" предлагается встроенный детский сад. Двухэтажный детский сад на 90 мест вписан в архитектурное решение дома, а безопасная прогулочная зона на улице имеет собственное надежное ограждение и отличное игровое оборудование.
Важно, что все квартиры, которые строит "Дана Холдингз" в Минске, вне зависимости от того, в каком комплексе возводятся, обладают характерными общими чертами, которые и определяют качественно новый уровень городской жизни.
Светлые дизайнерские лобби с местами для консьержа и санитарными комнатами с пеленальными столиками стали уже непременным атрибутом жилых домов, которые возводит застройщик.
Плюс скоростные бесшумные лифты ведущего европейского производителя – компании OTIS.
Как правило, во всех домах применяется панорамное остекление квартир и лоджий.
Придомовая территория – это ландшафтный дизайн, аккуратные газоны и специальное озеленение, детские и спортивные площадки.
Квартиры свободной планировки – это возможность создать именно то пространство, которое будет в максимальной степени отвечать потребностям владельца.
Жить в таких комплексах, где все вокруг новенькое, отвечающее самым современным стандартам и требованиям, и где заранее спланирована каждая мелочь для уюта, комфорта и радости, – действительно одно удовольствие! И те, кто успел оценить преимущества предложений "Дана Холдингз", не скрывают – это здорово!
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Все подробности по условиям покупки квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж на улице Мстиславца, 9 (Dana Center, 1 этаж). Отдел работает без выходных, телефоны: +375 17 39-39-465, +375 17 39-39-465, короткий номер 7675.