Dana Mall: огни невероятной елки и познавательная акция к Новому году

Если не хватает новогоднего настроения – добро пожаловать в крупнейший в стране торгово-развлекательный комплексе Dana Mall! Вчера вечером при огромном скоплении зрителей здесь торжественно и красочно зажглись огни потрясающе красивой новогодней елки и начался марафон рождественских и предновогодних акций и праздников. Равнодушным под ветками новогодней красавицы остаться просто невозможно!

Торжественной включение огней на новогодней ели сопровождалось ярким танцевально-световым шоу. Костюмы артистов, музыка, игра света и гамма цветов, которая менялась в лучах прожекторов и лазерных установок, вмиг перенесли атриум торгового центра куда-то поближе к Северу, к полюсу. Туда, где небо расцвечивается сполохами северного сияния, завывает лютый ветер с вьюгой, а по морозной тундре спешат с подарками детям волшебные сани Деда Мороза.

Танцевально-световое шоу вмиг перенесло атриум торгового центра куда-то поближе к Северу, к полюсу

А потом музыка смолкла – и под аплодисменты зрителей елка вспыхнула тысячами огоньков и заиграла особыми красками в лучах интерактивной подсветки.

Красиво невероятно!

Под аплодисменты зрителей елка вспыхнула тысячами огоньков и заиграла особыми красками в лучах интерактивной подсветки

Многие наверняка запомнили трио поющих пингвинов, которые в прошлом году пели под новогодней елкой в центральном атриуме ТРЦ Dana Mall. Стоило ребенку нажать на кнопку - и забавные пингвины с удовольствием заводили свои рождественские мелодии. Детвора обожала этих смешных певцов!

Так вот вам хорошая новость – трио вернулось! Поющие пингвины вновь готовы повеселить ребят.

Хорошая новость – трио поющих пингвинов вернулось!

Но теперь у новогодних певцов – целая компания: северные птицы, белый медведь, моржи и олени – по декорациям елки можно изучать фауну Приполярья. А главное – на ледяных уступах и карнизах разместилась целая колония пингвинов. И пусть гости – из южного, а не северного полушария, но они словно живые – умеют потешно двигаться, махать крыльями. Невероятно эффектные декорации!

Северные птицы, белый медведь и моржи – по декорациям елки можно изучать фауну Приполярья

Сама новогодняя ель словно вырастает то ли из айсберга, то ли из вершины обледенелой горы. Она огромна – ее звезда теряется где-то под куполом атриума. Она красива, ярка, празднична. Описывать ее словами – дело неблагодарное! Лучше смотрите фото и видео наших корреспондентов, а еще правильнее – приезжайте в ТРЦ Dana Mall и получайте свой заряд новогоднего настроения!

Новогодняя ель словно вырастает то ли из айсберга, то ли из вершины обледенелой горы, а ее звезда теряется где-то под куполом атриума

Тем более, что и взрослых, и детей привлечет не только сама новогодняя красавица, но и весь праздничный антураж, который здесь старательно и со вкусом создан.

Во-первых, праздничные фотозоны на каждом этаже торгового центра плюс новогодняя световая объемная инсталляция при входе – это действительно доступная и приятная возможность самостоятельно режиссировать новогоднюю съемку своих любимых и близких и получить отличные снимки на память!

Праздничные фотозоны на каждом этаже торгового центра

А во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых – скучать в ТРЦ Dana Mall каждый новогодний день будет просто некогда!

Как рассказала руководитель проекта "Дана Холдингз" Елена Кебец, в этом году в оформлении торгово-развлекательного центра доминирует тема глобального потепления, к которой привлечено всеобщее внимание. И компания решила подробнее рассказать об этой проблеме – в первую очередь, конечно же, не взрослым, а детям.

Елена Кебец, руководитель проекта "Дана Холдингз"

– С включением новогодней елки в Dana Mall стартует уникальный образовательный проект, который называется "Полярная станция". Ее работа продлится до 8 января – ежедневно на третьем этаже торгового центра на островке детского творчества "Пальчики" аниматоры будут рассказывать ребятам о проблеме глобального потепления, о том, как мы можем влиять на ее решение, и что может делать каждый из нас, чтобы предотвратить ее последствия, – рассказала Елена Кебец.

Кроме того, профессиональные и опытные педагоги будут каждый день проводить здесь с детьми занятия по различным видам детского творчества. Например, Анастасия Быковская с удовольствием уже освоила лепку из пластилина. Под руководством мастера-педагога девочка создала уже третью корзинку с цветами, и с каждым разом поделка в ее маленьких пальчиках становилась все удачнее!

Анастасия Быковская

– Спасибо торговому центру Dana Mall за то, что они организовали такой замечательный праздник детям. Ведь они так ждут Нового года, а здесь приближение праздника почувствует каждый, – уверена мама Насти Екатерина Быковская. – Мне очень понравился островок детского творчества. Лепка из пластилина – очень полезное занятие для детской моторики. И вообще, должна отметить – очень красиво украшен торговый центр!

Екатерина Быковская

Еще один важный детский проект предновогодних дней в Dana Mall – "Новогодняя почта Деда Мороза". Его идея перекликается с главной темой "Полярной станции". Ведь глобальное потепление угрожает не только всей нашей настоящей планете, но и сказочному миру – дому Деда Мороза тоже грозит беда. Поэтому на "Полярной станции" ребята могут придумать, как спасти дом волшебного старика, а потом с помощью сказочной новогодней почты отправить ему свои идеи.

На "Полярной станции" ребята могут придумать, как спасти дом Деда Мороза

С помощью сказочной новогодней почты ребята могут отправить письмо Деду Морозу

Главный Дед Мороз страны услышит каждого и обязательно приедет на встречу с детьми из своей резиденции в Беловежской пуще! Его появление в сопровождении снегурочки и других сказочный героев ожидается в ТРЦ Dana Mall 15 декабря. На большом празднике, который будет устроен по этому поводу, разочарованных и грустных лиц не предвидится, ведь Дед Мороз, конечно же, приедет с подарками. И щедро наградит авторов лучших писем в его адрес – мешок у волшебного старика большой!

Минчане Анастасия и Артем и их дочь Карина пришли на праздник включения елки всей семьей – и не пожалели!

Анастасия, Артем и их дочь Карина

– Это очень хорошо, что в торговом центре стоит елка, множество новогодних украшений – сразу возникает ощущение праздника. Хочется, чтобы быстрее наступил Новый год. Ведь не только дети его ждут – ты сам в такой обстановке свое детство вмиг вспоминаешь! – смеется Анастасия.

И супруг поддерживает ее:

– Елка очень замечательная!

Не осталась без комментария и Карина – ведь праздник, в конце концов, в первую очередь предназначен для детей!

– Мне очень понравилась. Особенно животные и птицы, потому что они двигаются, как живые. Новый год жду сильно-сильно. И подарок жду – кто ж его не ждет?! – мудро заметила девочка.

Отличные впечатления от состоявшегося шоу и красоты ТРЦ Dana Mall остались у Анны Давыдович и ее дочери Дарьи, которые специально приехали в торговый центр посмотреть на праздник включения новогодней елки.

Анна Давыдович

– Красивое открытие, очень нам понравилось. Елка вообще шикарная! Все блестящее, игрушки шевелятся – просто здорово! Мы не первый год приезжаем в Dana Mall, в прошлом году нам тоже очень понравилось. Подросли – и снова приехали, – улыбается Анна.

Папа с сыном на плечах у елки – Сергей Богданов. Переехал с семьей в Минск по работе. Сынишку Александра с удовольствием привел посмотреть на включение новогодней елки.

Сергей Богданов с сыном Александром

– Как по мне, это очень прекрасно – разбавить серые будни таким позитивом. К сожалению, мы простояли в пробках и чуть-чуть не успели на саму церемонию зажжения. Но сама елка очень порадовала – прекрасная! Очень красивая! Мы, кстати, ходили, караулили, когда елка еще была закрыта от глаз посетителей, мечтали увидеть, что же там – и вот свершилось. Честно – впечатлило! – искренне признался Сергей.

Впереди – больше месяца сначала предчувствия волшебства, а потом – и самих новогодних дней. Напоминаем, что до 8 января каждый день в Dana Mall – настоящий праздник! Позвольте своим детям почувствовать приближение Нового года! Приходите на новогодние мероприятия в Dana Mall, чтобы окунуться в сказку и написать письмо Деду Морозу. И становитесь волшебниками сами – дарите своим любимым и близким новогоднее настроение!

Запоминайте адрес, где Новый год уже почти наступил: г. Минск, ТРЦ Dana Mall, ул. П. Мстиславца, 11.

Размещение рекламы на БЕЛТА