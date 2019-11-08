Dana Mall: звезда, бургеры и яркий праздник в "Маяке Минска"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 8 ноября 2019
Минск Облачно с прояснениями +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:04 Взрыв произошел в кафе в центре Бишкека В мире
11:36 Власти Японии выделят $1,2 млрд пострадавшим от тайфунов районам В мире
11:21 Дожди и до +15°С ожидаются в Беларуси 9 ноября Общество
11:17 Музей истории белорусской литературы устроит концерт к 50-летию фильма "Сыновья уходят в бой" Афиша
10:54 ФОТОРЕПОРТАЖ: Речица принимает областной праздник "Дажынкі-2019" Регионы
10:35 Духовые шкафы на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь Происшествия
10:32 Около 20 детей отравились в детском лагере под Екатеринбургом В мире
10:26 Беларусь ограничила ввоз свинины из региона Бразилии из-за чумы свиней Экономика
10:18 Футболисты ЦСКА и "Ференцварош" сыграли вничью в Лиге Европы Спорт
10:12 Лукашенко 11-12 ноября совершит официальный визит в Австрию Президент
10:02 Волонтеры расскажут жителям Минской области о выборах и мероприятиях на участках Регионы
10:00 Dana Mall: звезда, бургеры и яркий праздник в "Маяке Минска" Общество
09:56 В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель В мире
09:33 При землетрясении в Иране погибли пять человек В мире
09:17 Хоккеисты юниорской сборной Беларуси уступили немецким сверстникам на турнире в Дании Спорт
09:11 Белорусские футболистки обыграли эстонок в товарищеском матче Спорт
09:09 Лукашенко поздравил аграриев Гомельской области с "Дажынкамі" Президент
09:07 Белорусы разгромили гибралтарцев на юношеском футбольном турнире в Минске Спорт
09:04 Речица принимает праздник тружеников села Гомельской области "Дажынкі-2019" Регионы
08:30 Квартира, прибавка к пенсии и… корова! Что в планах у победителей нового тура игры "Удача в придачу!" Общество
00:35 После ДТП под Ставрополем двенадцать человек оказались в больнице В мире
00:09 Кейт Миддлтон снова беременна Калейдоскоп
07.11.19
07.11.19 23:33 В Италии произошло землетрясение магнитудой 4.4 В мире
07.11.19 22:42 На нефтеперерабатывающем заводе в Сирии прогремел взрыв В мире
07.11.19 22:12 ФОТОФАКТ: Чемпионат Европы по муай-тай проходит в Минске Спорт
07.11.19 21:35 Основатель Alibaba Джек Ма возглавил список богачей  Калейдоскоп
07.11.19 20:55 В Гвинее 10 человек погибли при обвале золотого рудника В мире
07.11.19 20:29 Юрий Вернидуб стал главным тренером футолистов солигорского "Шахтера" Спорт
07.11.19 19:59 Военный вертолет серьезно пострадал при жесткой посадке на борт эсминца в Италии В мире
07.11.19 19:25 Молодежная сборная Беларуси победила Латвию на старте "Турнира четырех наций" в Бобруйске Спорт
Все новости
Все новости
Общество
08 ноября 2019, 10:00

Dana Mall: звезда, бургеры и яркий праздник в "Маяке Минска"

Осень – не повод для радости? Как бы не так! Многофункциональный комплекс "Маяк Минска" не устает зажигать в любое время года. В день 7 ноября здесь отшумел, отгремел, отблистал очередной яркий праздник, который выплеснулся из стен ТРЦ Dana Mall на простор бульвара Пикассо и собрал тысячи благодарных зрителей.

Поводом для организации праздника стало открытие в Dana Mall ресторана сети Black StarBurger, одним из основателей которой стал известный российский рэпер Тимати. По условиям договора франчайзинга именно Тимати должен торжественно открывать заведения в новых городах, при этом лично раздавать бесплатные бургеры желающим. Ресторан на первом этаже торгово-развлекательного комплекса Dana Mall открылся для посетителей в самом начале ноября, но до вчерашнего дня он работал в тестовом режиме. После визита Тимати эта сеть открыта в Минске официально.

Открытие в Dana Mall ресторана сети Black StarBurger стало поводом для организации яркого праздника
Открытие в Dana Mall ресторана сети Black StarBurger стало поводом для организации яркого праздника

Организаторы праздника справедливо решили, что громкое и яркое шоу лучше вынести за пределы торгово-развлекательного центра даже невзирая на то, что это крупнейший в стране комплекс. Ведь в Dana Mall вечером выходного дня и без того многолюдно, а посмотреть на звезду собрались бы тысячи зрителей!

Посмотреть громкое и яркое шоу собрались тысячи зрителей!
Посмотреть громкое и яркое шоу собрались тысячи зрителей!

Впрочем, у известной в стране компании-застройщика, которая возвела многофункциональный комплекс "Маяк Минска" у Национальной библиотеки, есть огромный опыт проведения массовых праздников. Площадь у фонтана "Дана Танец", на которую выходит грандиозная арка бульвара Пикассо, уже не однажды собирала тысячи и тысячи зрителей. Концерты, фестивали, городские праздники – жизнь в "Маяке Минска" бурлит круглый год и в любую погоду. А приятный солнечный денек, который был в Минске, только способствовал отличному настроению собравшихся.

Отличному настроению собравшихся способствовал приятный солнечный денек
Отличному настроению собравшихся способствовал приятный солнечный денек

Зрители стали подтягиваться к площадке музыкального шоу уже с 16.00. Известный шоумен Артем Рыбакин стал ведущим этого праздника, а на сцене выступали приглашенные артисты – набирающие популярность минские команды рэперов и просто заводные парни, готовые "делать драйв" и будоражить молодежную аудиторию. Звучали и треки самого Тимати, на которые особенно бурно реагировали зрители.

На сцене выступали приглашенные артисты – набирающие популярность минские команды рэперов и просто заводные парни
На сцене выступали приглашенные артисты – набирающие популярность минские команды рэперов и просто заводные парни

Музыка, ритм, лазерное шоу, бурная реакция зрителей могли бы разбудить даже уснувший на зиму фонтан "Дана Танец"! Это было действительно круто, ярко, молодо. Притоптывали под ураганный рокот басов даже зрители вполне солидного возраста – ведь праздник сумел объединить и порадовать всех!

Появился, конечно, и сам Тимати. Сначала в Dana Mall, где в окружении суровых бодигардов он поприветствовал персонал и гостей бургерной, а затем и на концертной площадке. Бургеры выпекались прямо на сцене, а сам артист с помощниками раздавал их бесплатно всем желающим. Можно только представить, какой восторг фанатов это вызвало!

Бургеры выпекались прямо на сцене, а сам артист с помощниками раздавал их бесплатно всем желающим
Бургеры выпекались прямо на сцене, а сам артист с помощниками раздавал их бесплатно всем желающим

Участники праздника щедро делились эмоциями – и друг с другом, и с прессой.

Эвелин пришла в Dana Mall с друзьями и с удовольствием пританцовывала под заводные ритмы.

Эвелин
Эвелин

– Самое модное, самое тусовочное, самое хорошее место в Минске – это Dana Mall! – убеждена Эвелин. -Dana Mall по праву считается одним из самых модных заведений Минска. Это огромный торговый центр, множество магазинов, лучшие мировые бренды. Здесь интересно всем – и подросткам, и детям, и женщинам, и мужчинам. Это такое семейное место, где каждый может найти свой интерес. Я сама – дизайнер одежды, и каждый раз по-новому открываю для себя Dana Mall.

Анна Калюжная тоже в восторге и от праздника, и от того, какое место на карте Минска занял торгово-развлекательный центр в комплексе "Маяк Минска".

Анна Калюжная
Анна Калюжная

– Мне очень нравится Dana Mall. Не будет преувеличением сказать, что все мои друзья ездят сюда за покупками. Если с подругами договариваемся куда-то пойти, посидеть, поговорить – постоянно выбираем Dana Mall. Тем более, что там магазины таких брендов, которые любит молодежь. Я очень жду, например, скорую "черную пятницу" и обязательно приду в этот день с подругами на шопинг. А сегодня на концерт мы приехали с мамой и братом, попробовали и бургеры – безумно вкусные. Вообще фудкорт здесь отличный и очень разнообразный, в том числе есть и мои любимые суши! – улыбается девушка.

…Праздник продолжался до вечера. И "Маяк Минска" с Национальной библиотекой своими яркими огнями словно перемигивались в темноте о чем-то важном, новом. Вот и этот репортаж – конечно же, не про очередную бургерную, пусть и раскрученного бренда. Он – о празднике. О том, как благодаря современной архитектуре, энергии молодых и фестивальному духу новых районов Минск постепенно становится другим. Ярким. Самобытным. Молодым. Интересным. Европейским. Городом, который уверенно смотрит в будущее, путеводной звездой к которому сияют огни таких комплексов, как "Маяк Минска".

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
Минск недвижимость праздник
Новости рубрики Общество
Фото из архива Дожди и до +15°С ожидаются в Беларуси 9 ноября
Призы главным победителям 132-го тура вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 Квартира, прибавка к пенсии и… корова! Что в планах у победителей нового тура игры "Удача в придачу!"
Фото из архива СК расширит применение мер пресечения, альтернативных заключению под стражу
Фото из архива Европейская неделя качества пройдет в Беларуси с 11 по 17 ноября
Фото БРСМ Бойцы студотрядов примут участие в реконструкции музея молодежного движения Беларуси
Фото из архива В Беларуси обновлено положение о воинском учете
Главное
Во время встречи Лукашенко ознакомился с развитием в ОАЭ сферы искусственного интеллекта
Лукашенко 11-12 ноября совершит официальный визит в Австрию
Выборы в Совет Республики состоялись в Беларуси
Dana Mall: звезда, бургеры и яркий праздник в "Маяке Минска"
Топ-новости
Пансионат в Боровлянах, мост через Сож и детсад – какие еще соцобъекты открыли в Беларуси к 7 ноября
В Беларуси обновлено положение о воинском учете
ФОТОРЕПОРТАЖ: Речица принимает областной праздник "Дажынкі-2019"
Планово-расчетные цены на ЖКУ с 2020 года будут утверждаться на трехлетний период
Квартира, прибавка к пенсии и… корова! Что в планах у победителей нового тура игры "Удача в придачу!"
Афиша выходного дня: виртуальная реальность "Лістапада", хоккейные баталии и "Вячоркі" в Озерце
Национальный конкурс "Лістапада" без фальшивых нот - Николай Лавренюк
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске проходит фестиваль еврейской народной музыки
Смоляк: главная роль членов Совета Республики - представлять интересы граждан
Беларусь и Латвия проработают удобное для болельщиков расписание поездов во время ЧМ-2021 по хоккею
Выставка Budexpo-2020 пройдет в Минске 20-23 мая
Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции четырех белорусских предприятий
Ставка рефинансирования с 20 ноября снижается до 9% годовых
Европейская неделя качества пройдет в Беларуси с 11 по 17 ноября
Светлогорский ЦКК подписал меморандумы на поставку в Китай 24 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы
Афиша
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.