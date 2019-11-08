Dana Mall: звезда, бургеры и яркий праздник в "Маяке Минска"

Осень – не повод для радости? Как бы не так! Многофункциональный комплекс "Маяк Минска" не устает зажигать в любое время года. В день 7 ноября здесь отшумел, отгремел, отблистал очередной яркий праздник, который выплеснулся из стен ТРЦ Dana Mall на простор бульвара Пикассо и собрал тысячи благодарных зрителей.

Поводом для организации праздника стало открытие в Dana Mall ресторана сети Black StarBurger, одним из основателей которой стал известный российский рэпер Тимати. По условиям договора франчайзинга именно Тимати должен торжественно открывать заведения в новых городах, при этом лично раздавать бесплатные бургеры желающим. Ресторан на первом этаже торгово-развлекательного комплекса Dana Mall открылся для посетителей в самом начале ноября, но до вчерашнего дня он работал в тестовом режиме. После визита Тимати эта сеть открыта в Минске официально.

Открытие в Dana Mall ресторана сети Black StarBurger стало поводом для организации яркого праздника

Организаторы праздника справедливо решили, что громкое и яркое шоу лучше вынести за пределы торгово-развлекательного центра даже невзирая на то, что это крупнейший в стране комплекс. Ведь в Dana Mall вечером выходного дня и без того многолюдно, а посмотреть на звезду собрались бы тысячи зрителей!

Посмотреть громкое и яркое шоу собрались тысячи зрителей!

Впрочем, у известной в стране компании-застройщика, которая возвела многофункциональный комплекс "Маяк Минска" у Национальной библиотеки, есть огромный опыт проведения массовых праздников. Площадь у фонтана "Дана Танец", на которую выходит грандиозная арка бульвара Пикассо, уже не однажды собирала тысячи и тысячи зрителей. Концерты, фестивали, городские праздники – жизнь в "Маяке Минска" бурлит круглый год и в любую погоду. А приятный солнечный денек, который был в Минске, только способствовал отличному настроению собравшихся.

Отличному настроению собравшихся способствовал приятный солнечный денек

Зрители стали подтягиваться к площадке музыкального шоу уже с 16.00. Известный шоумен Артем Рыбакин стал ведущим этого праздника, а на сцене выступали приглашенные артисты – набирающие популярность минские команды рэперов и просто заводные парни, готовые "делать драйв" и будоражить молодежную аудиторию. Звучали и треки самого Тимати, на которые особенно бурно реагировали зрители.

На сцене выступали приглашенные артисты – набирающие популярность минские команды рэперов и просто заводные парни

Музыка, ритм, лазерное шоу, бурная реакция зрителей могли бы разбудить даже уснувший на зиму фонтан "Дана Танец"! Это было действительно круто, ярко, молодо. Притоптывали под ураганный рокот басов даже зрители вполне солидного возраста – ведь праздник сумел объединить и порадовать всех!

Появился, конечно, и сам Тимати. Сначала в Dana Mall, где в окружении суровых бодигардов он поприветствовал персонал и гостей бургерной, а затем и на концертной площадке. Бургеры выпекались прямо на сцене, а сам артист с помощниками раздавал их бесплатно всем желающим. Можно только представить, какой восторг фанатов это вызвало!

Бургеры выпекались прямо на сцене, а сам артист с помощниками раздавал их бесплатно всем желающим

Участники праздника щедро делились эмоциями – и друг с другом, и с прессой.

Эвелин пришла в Dana Mall с друзьями и с удовольствием пританцовывала под заводные ритмы.

Эвелин

– Самое модное, самое тусовочное, самое хорошее место в Минске – это Dana Mall! – убеждена Эвелин. -Dana Mall по праву считается одним из самых модных заведений Минска. Это огромный торговый центр, множество магазинов, лучшие мировые бренды. Здесь интересно всем – и подросткам, и детям, и женщинам, и мужчинам. Это такое семейное место, где каждый может найти свой интерес. Я сама – дизайнер одежды, и каждый раз по-новому открываю для себя Dana Mall.

Анна Калюжная тоже в восторге и от праздника, и от того, какое место на карте Минска занял торгово-развлекательный центр в комплексе "Маяк Минска".

Анна Калюжная

– Мне очень нравится Dana Mall. Не будет преувеличением сказать, что все мои друзья ездят сюда за покупками. Если с подругами договариваемся куда-то пойти, посидеть, поговорить – постоянно выбираем Dana Mall. Тем более, что там магазины таких брендов, которые любит молодежь. Я очень жду, например, скорую "черную пятницу" и обязательно приду в этот день с подругами на шопинг. А сегодня на концерт мы приехали с мамой и братом, попробовали и бургеры – безумно вкусные. Вообще фудкорт здесь отличный и очень разнообразный, в том числе есть и мои любимые суши! – улыбается девушка.

…Праздник продолжался до вечера. И "Маяк Минска" с Национальной библиотекой своими яркими огнями словно перемигивались в темноте о чем-то важном, новом. Вот и этот репортаж – конечно же, не про очередную бургерную, пусть и раскрученного бренда. Он – о празднике. О том, как благодаря современной архитектуре, энергии молодых и фестивальному духу новых районов Минск постепенно становится другим. Ярким. Самобытным. Молодым. Интересным. Европейским. Городом, который уверенно смотрит в будущее, путеводной звездой к которому сияют огни таких комплексов, как "Маяк Минска".

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