"Дана Молл": Чудеса начинаются 1 декабря

Отсчет рождественским и новогодним праздникам в "Дана Молл", крупнейшем торгово-развлекательном центре Беларуси, стартует в субботу, 1 декабря, ровно в 15.00. В главном атриуме ТРЦ в это время начнется новогодняя шоу-программа "Театр чудес", и с этого момента "Дана Молл" заживет в ритме приближающихся праздников.

1 декабря, ровно в 15.00 в главном атриуме ТРЦ "Дана Молл" начнется новогодняя шоу-программа "Театр чудес"

Что такое "Театр чудес"? Этого не расскажет никто. Во-первых, сюрприз. А во-вторых, разве чудо возможно спланировать? Разве сказка начинается с третьим звонком в фойе театра? Не нужно спрашивать, что такое "Театр чудес" – это надо просто увидеть!

Новогодние и рождественские дни – особенные. Светлые, праздничные, добрые, семейные. И полные сюрпризов и неожиданных превращений.

Новогодние и рождественские дни полны сюрпризов и неожиданных превращений

"Театр чудес" – это приближающиеся праздники, Новый год и Рождество, под крышей "Дана Молл". Это яркое и смелое шоу, это неожиданные ходы и невероятные преображения. Кстати, первые приметы приближающегося праздника можно будет заметить за несколько часов до начала шоу. Каждый раз, когда большая стрелка часов будет приближаться к цифре "12", под сводами ТРЦ "Дана Молл" станет совершаться такое…

Раскрыть секрет программы – просто предать волшебство! Можно лишь посоветовать – не премините оказаться в субботу в ТРЦ "Дана Молл". Всей семьей, с детьми, с друзьями и любимыми – "Театр чудес" с радостью встретит каждого!

Что такое "Театр чудес"? Это надо просто увидеть!

А предновогодний шопинг в многочисленных магазинах ТРЦ в компании с ведущими мировыми брендами и лучшими отечественными торговыми марками подарит самые яркие эмоции. Ведь так приятно готовить подарки под елку!

Предновогодний шопинг в многочисленных магазинах ТРЦ подарит самые яркие эмоции

Итак, суббота, 1 декабря, ТРЦ "Дана Молл", центральный атриум. Вход – со стороны станции метро "Восток". Время "Ч" – 15.00.

"Театр чудес" готов к открытию!