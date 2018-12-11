"Дана Молл": новогодний "Театр чудес" продолжается! Новое представление - 15 декабря!

Крупнейший торгово-развлекательный центр страны "Дана Молл" в эти дни живет предвкушением новогодних и рождественских праздников. Старт новогоднему настроению был дан 1 декабря – в первый день зимы здесь под аплодисменты зрителей прогремело первое представление "Театра чудес". А в ближайшую субботу, 15 декабря, всех покупателей ТРЦ ждет продолжение праздничной программы!

ТРЦ "Дана Молл" красив в любую пору года, но сейчас здесь царит особая, предновогодняя атмосфера. Украшения, игрушки, мерцающие огоньки гирлянд и, конечно же, огромная красавица елка в атриуме напротив главного входа как яркое и красочное напоминание – до Рождества и Нового года осталось совсем чуть-чуть!

Особая, предновогодняя атмосфера царит в ТРЦ "Дана Молл": украшения, игрушки, мерцающие огоньки гирлянд и, конечно же, огромная красавица елка. До Рождества и Нового года осталось совсем чуть-чуть!

К праздникам нужно успеть подготовиться – и подарки купить, и соответствующее настроение для родных и близких создать. "Театр чудес" – это настоящее предвкушение праздника!

Прямо у новогодней елки ровно в 13.00 начнется новогоднее шоу. Зрителей порадуют Дед Мороз и Снегурочка с играми и подарками из волшебного мешка, ходулисты, детский спектакль "Вокруг света", жонглеры. А особенно и самым маленьким. И взрослым понравятся дрессированные собачки и очень сообразительная обезьянка Персик, а также невероятные фокусы и иллюзии с исчезновением артистов!

Впрочем, подробно описывать шоу – это раскрывать интригу праздника. Лучше его увидеть своими глазами.

Не забудем и о больших сказочных фигурах, которые окружают новогоднюю елку в главном атриуме. Стоит нажать на специальную кнопку перед ними – и пингвины с оленями готовы спеть рождественскую песенку для каждого маленького волшебника!

Поющие фигуры вокруг новогодней елки: каждый желающий сможет с помощью кнопки попросить для себя песню!

Молодая мама Анастасия с близняшками-сыновьями Тимуром и Даниилом приехала в Минск из Могилева. Зашла, прогуливаясь по городу, в ТРЦ "Дана Молл" – и была приятно поражена царящей здесь атмосферой новогоднего праздника!

Анастасия с близняшками-сыновьями Тимуром и Даниилом

– Нам очень нравится, – отметила женщина. – Это здорово, что есть куда придти с детками. В городе еще нигде как таковые елки не украсили, а здесь такая праздничная атмосфера. Даже самой так приятно – ассоциации с детством нахлынули, с новогодними фильмами. В общем, очень здорово! Если получится, обязательно придем в субботу на детское новогоднее шоу "Татр чудес"!

– Мы очень рады были приехать, увидеть всю эту красоту, – отметила и Кристина Грамаздина, которая приехала в "Дана Молл" с дочерью Арианой.

Кристина с дочерью Арианой

– Даже захватили с собой технику для того, чтобы отснять и оставить себе на память эти чудесные моменты праздника. В Минске я вижу первый раз, чтобы так красиво и здорово был украшен торговый центр, чтобы создавалась такая сказочная игровая площадка для детей. Это очень необычно и красиво. А поющие пингвины – просто прелесть, ребенок в восторге! Мы с удовольствием приедем сюда в субботу, дочь очень ждет этого события!

– Нам очень нравится праздничное украшение этого торгового центра и предновогодняя атмосфера, которая здесь создана, – рассказала Анна, которая показывала новогоднюю елку своему малышу Глебу.

Анна с сыном Глебом

– Мы рядом живем. С маленьким ребенком никуда особо далеко не отправишься, а раз "Дана Молл" близко, то мы сюда часто заходим. И представление можно посмотреть, причем бесплатно это все. Мы в субботу обязательно на праздник придем. На открытие "Театра чудес" не попали – мы спали в это время, а на этот раз точно представление посмотрим – как раз очень удобное время для нас!

Приятный сюрприз ожидает посетителей ТРЦ "Дана Молл" и на третьем этаже – здесь оборудована праздничная фотозона с санями, оленями и прочими атрибутами самого любимого детворой праздника. Можно сделать очень атмосферные и красивые фото!

В ТРЦ "Дана Молл" оформлены великолепные праздничные фотозоны, где можно сделать отличные фото на память в шикарном новогоднем интерьере.

А потом отправиться за предпраздничными покупками, ведь в многочисленных магазинах ТРЦ представлены самые различные товары – как мировых брендов, так и ведущих отечественных производителей. Подарки под елку здесь можно отыскать на любой вкус!

Сотни магазинов торгового центра помогут подобрать покупки на любой вкус и кошелек. Ведь нет ничего более приятного, чем положить под елочку подарки для близких людей!

Так что место встречи всех, кто готовится к наступлению нового года, – Минск, ул. Мстиславца, 11, ТРЦ "Дана Молл", центральный атриум. Вход со стороны станции метро "Восток".

Время действия – 15 декабря, 13.00.

"Театр чудес" продолжается!