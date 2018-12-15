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"Дана Молл": Новогодний "Театр чудес" сегодня вновь удивлял!

Общество 15.12.2018 | 19:30

Вы не забыли, что до Нового года осталось чуть больше двух недель? Если вдруг упустили этот факт из виду, то крупнейший торгово-развлекательный центр страны "Дана Молл" живо об этом напомнит! Ведь праздник поселился под его крышей еще 1 декабря, когда в первый день зимы здесь под аплодисменты зрителей прогремело первое представление "Театра чудес". Каждый день приближает нас к Рождеству и Новому году, и сегодня "Театр чудес" вновь порадовал праздничным шоу и детей, и взрослых.

"Театр чудес" вновь порадовал праздничным шоу и детей, и взрослых
"Театр чудес" вновь порадовал праздничным шоу и детей, и взрослых

Прежде чем рассказать, что происходило сегодня в главном атриуме ТРЦ "Дана Молл", позвольте спросить: "А вы слыхали, как поют пингвины?" Если нет, то многое потеряли! И можно лишь посоветовать поскорее поторопиться в "Дана Молл" вместе с вашими детьми - это нужно видеть! Три пингвина ростом с человека каждый устроились под новогодней елкой прямо со стороны центрального входа. Закрытые глазки, прижатые к пузатеньким бокам крылья… Просто куклы, пусть красивые и большие. Но стоит какому-нибудь малышу нажать кнопку, установленную перед пингвинами - и они сразу же оживают. Слаженное трио чуть хрипловатыми от антарктического мороза голосами исполняет различные рождественские и новогодние песенки. Знаменитая "Джингл беллс" - пусть и главная, но лишь одна из многочисленных композиций их репертуара. И нужно не только слышать, но и видеть пингвинов-певцов - крылышками себе помогают, глазками хлопают, клювики раскрывают, лапками притопывают… Малыши просто в восторге, да и взрослым трудно удержать улыбку. А ведь поющие пингвины - это лишь один сюрприз из целой череды удивлений и волшебства, которые приготовил ТРЦ "Дана Молл" для своих посетителей.

Стоит кому-нибудь нажать кнопку – и три пингвина слаженно, чуть хрипловатыми от антарктического мороза голосами исполняют различные рождественские и новогодние песенки
Стоит кому-нибудь нажать кнопку – и три пингвина слаженно, чуть хрипловатыми от антарктического мороза голосами исполняют различные рождественские и новогодние песенки

Сегодня ровно в 13.00 на сцене возле новогодней елки развернулось второе праздничное шоу "Театра чудес". Конечно же, праздник открыли Дед Мороз и Снегурочка - для ребят без волшебного старика и его веселой внучки и сказка не сказка! Дедушка Мороз вовлек детей в игры и щедро вознаграждал самых старательных подарками из своего бездонного мешка.

Дед Мороз и Снегурочка вовлекли детей в игры и щедро вознаградили самых старательных подарками
Дед Мороз и Снегурочка вовлекли детей в игры и щедро вознаградили самых старательных подарками

А потом ребятня с удовольствием посмотрела детский спектакль "Вокруг света", задорно похлопала смешным циркачам на высоченных ходулям и умелым жонглерам.

Ребятам очень понравились смешные циркачи на высоченных ходулях и умелые жонглеры
Ребятам очень понравились смешные циркачи на высоченных ходулях и умелые жонглеры

Настоящий фурор произвели дрессированные собачки - такие умные и послушные, что не один родитель в этот день услышал заветное желание своего ребенка найти под новогодней елкой четвероногого друга!

А дрессированные собачки произвели настоящий фурор
А дрессированные собачки произвели настоящий фурор

Хотели бы ребята и еще один подарочек - такую же забавную обезьянку, как цирковой Персик, который выступил перед ними со своими номерами. Но белорусские дети понимают - в наших лесах обезьянки не водятся. И поэтому просто с восторгом, затаив дыхание, смотрели за номерами, которые вытворял тот.

Ребята с восторгом смотрели за номерами, которые вытворяла обезьянка Персик
Ребята с восторгом смотрели за номерами, которые вытворяла обезьянка Персик

И какой же сказочный спектакль без фокусов? Иллюзионисты умеют сделать так, что даже взрослые не понимают, откуда что берется и куда исчезает. Что уж говорить о детях!

И какой же сказочный спектакль без фокусов?
И какой же сказочный спектакль без фокусов?

Радостные праздничные эмоции под новогодней елкой в ТРЦ "Дана Молл" били через край, и радостный детский смех был главной наградой как для взрослых покупателей, так и для организаторов этого чудесного праздника. И дети, и взрослые были готовы с удовольствием поделиться впечатлениями от шоу "Театр чудес".

Минчанка Татьяна зашла в "Дана Молл" с детьми практически случайно – просто гуляли в выходной день. И сразу окунулись в атмосферу Нового года!

– Мы вышли погулять, зашли в торговый центр и оказались у красивой елки. А здесь и музыка, и народ – сразу же появляется новогоднее настроение. Детям очень понравилось. Такие праздники – это весело, задорно, ярко! Так что большое спасибо организаторам, – поблагодарила женщина.

Татьяна: "Такие праздники – это весело, задорно, ярко! Так что большое спасибо организаторам"
Татьяна: "Такие праздники – это весело, задорно, ярко! Так что большое спасибо организаторам"

Андрей с супругой и сыном в "Дана Молл" пришел целенаправленно.

–Мы из интернета узнали, что здесь будет "Театр чудес", и решили прийти сюда с младшим сыном. Праздник понравился нам всем. Много конкурсов, подарков детям, которые в них участвуют. Очень здорово, что такой праздник организован. У нас в Первомайском районе, я считаю, а может и во всем городе это самое интересное для детей место, – рассказал мужчина, пока его сын увлеченно смотрел сказочное представление.

Андрей с супругой: "Очень здорово, что такой праздник организован. У нас в Первомайском районе, я считаю, а может и во всем городе это самое интересное для детей место"
Андрей с супругой: "Очень здорово, что такой праздник организован. У нас в Первомайском районе, я считаю, а может и во всем городе это самое интересное для детей место"

– Надо чаще устраивать такие праздники! – считает молодая мама Рамина, которая пришла на праздник с двумя детьми. – Только "Дана Молл" устраивает такие представления, в других торговых центрах такого не встретишь. Все организовано на высоком уровне, нам очень понравилось. Старший участвовал в конкурсах, танцевал, и вот теперь на сцене получает свой приз! Мы сразу ощутили, что приближается Новы год. Здесь потрясающе красивые декорации, самые лучшие в городе!

Рамина: "Только "Дана Молл" устраивает такие представления, в других торговых центрах такого не встретишь"
Рамина: "Только "Дана Молл" устраивает такие представления, в других торговых центрах такого не встретишь"

Конечно, праздник в "Дана Молл" не заканчивается ни елкой, ни пингвинами, ни даже новогодними представлениями "Театра чудес". Праздник - он повсюду! И в сказочном оформлении всего торгового центра, и во множестве сюрпризов, которые ожидают больших и маленьких посетителей. Например, на третьем этаже ТРЦ оборудована праздничная фотозона с санями, оленями и прочими атрибутами самого любимого детворой праздника. Можно залезть прямо в сани Деда Мороза и сделать очень атмосферные и красивые фото!

В ТРЦ "Дана Молл" оформлены великолепные праздничные фотозоны, где можно сделать отличные фото на память в шикарном новогоднем интерьере
В ТРЦ "Дана Молл" оформлены великолепные праздничные фотозоны, где можно сделать отличные фото на память в шикарном новогоднем интерьере

А навеселившись и отдохнув, мамы с папами могут уговорить детишек и отправиться за покупками. И пусть в магазинах малышне не так интересно, как под елкой, зато какие прекрасные подарки можно отыскать к празднику! Ведь в многочисленных магазинах ТРЦ представлены самые различные товары - как мировых брендов, так и ведущих отечественных производителей. Как для взрослых, так и для детей! Подарки под елку здесь можно отыскать на любой вкус и кошелек!

Сотни магазинов торгового центра помогут подобрать покупки на любой вкус и кошелек. Ведь нет ничего более приятного, чем положить под елочку подарки для близких людей!
Сотни магазинов торгового центра помогут подобрать покупки на любой вкус и кошелек. Ведь нет ничего более приятного, чем положить под елочку подарки для близких людей!

И самое главное - праздник в "Дана Молл" только разворачивается! Представления, концерты и шоу продлятся здесь вплоть до 15 января, так что и поющих пингвинов, и сани с оленями, и множество замечательных эстрадных, цирковых, танцевальных номеров еще смогут увидеть все желающие!

Главное, помнить адрес, где дарят настоящее новогоднее настроение - Минск, ул. Мстиславца, 11, ТРЦ "Дана Молл", центральный атриум. Вход со стороны станции метро "Восток".

"Театр чудес" открыт для каждого!

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