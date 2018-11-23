"Дана Молл": самая "черная пятница" и лучший шопинг в стране!

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
23 ноября 2018, Пт
-3°C
Сплошная облачность EUR 2.3996
USD 2.105
RUB 3.208
Главное
Александр Лукашенко "Должен быть результат!" - какие задачи Лукашенко ставит перед строительной отраслью
Президент
Лукашенко требует окончательно решить вопрос с обеспечением жильем многодетных семей
Президент
Беларусь выстраивает равноценные отношения и с Западом, и с Востоком - Анатолий Глаз
Политика
"Сразу потерял дар речи и долго не мог говорить!" Предприниматель из Гомеля выиграл столичную квартиру от "Евроопт"
Общество
Старт продаж нового жилого дома в комплексе класса люкс!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Лукашенко подписал распоряжение об улучшении жилищных условий работников СМИ
19:00 Президент
Минобороны Беларуси и Великобритании подписали план сотрудничества на 2019 год
18:46 Общество
Школьники из Рогачевского района изготовили из папье-маше фигуру Домрачевой
18:44 Калейдоскоп
Женский бизнес на старте нуждается в дополнительных мерах поддержки - Щеткина
18:38 Общество
Даниэль Ястремский: песня "Time" отражает чувства ребят моего возраста
18:35 Культура
ОМОН своей повседневной службой неизменно подтверждает высокий профессионализм - Зась
18:29 Общество
Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва
18:18 Президент
Международный турнир по кикбоксингу пройдет 2 декабря в Минске
18:14 Спорт
Дом Владимира Короткевича в Орше превратят в музей
18:12 Культура
Участок теплосети в Могилеве отключат 24 ноября для устранения повреждения
18:01 Регионы
Варшавские власти помогают мужчине найти девушку, которую он увидел в трамвае
18:00 Калейдоскоп
Отделения для ВИЧ-инфицированных появятся в медучреждениях Бреста и Пинска
17:54 Регионы
В Минсельхозпроде рассказали о планах по развитию точного земледелия в Беларуси
17:53 Экономика
РЕПОРТАЖ: От колбас до сыров - как в Слуцке создают бренды
17:51 Регионы
Вор в законе задержан в Минском районе за незаконный оборот оружия и наркотиков
17:49 Происшествия
Шумилин обсудил в ОАО "Гронитекс" инновационную политику предприятия
17:45 Регионы
Молочные предприятия должны наращивать долю белорусских фруктовых наполнителей - КГК
17:43 Экономика
Семинар по гимнастическим видам спорта в Минске соберет более 300 специалистов из 13 стран
17:35 Спорт
"Папа-залы" откроются в шести районах Минска 24 ноября
17:34 Регионы
Совмин утвердил положение о расчете объема белорусских передач в телеэфире
17:28 Общество
Все новости
Темы
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Право на защиту: советы адвоката Право на защиту: советы адвоката
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Дана Молл": самая "черная пятница" и лучший шопинг в стране!

Общество 23.11.2018 | 13:44

Сегодня в столичном ТРЦ "Дана Молл", самом большом торговом центре страны, происходит что-то необычное. Чтобы только заехать на парковку, пришлось несколько минут отстоять в очереди - ни на открытой площадке, ни на подземном паркинге с ходу мест не найти. И бесконечный поток покупателей от станции метро…

Покупатели с утра устремились в торговый центр "Дана Молл" - огромные скидки привлекли внимание всей столицы
Покупатели с утра устремились в торговый центр "Дана Молл" - огромные скидки привлекли внимание всей столицы

Не будем интриговать - сегодня, 23 ноября, в ТРЦ "Дана Молл" объявлена "черная пятница", и она обещает стать самой черной в стране. Забудьте о магазинах, которые снижение цены на рубль объявляют "черной пятницей", - в ТРЦ "Дана Молл" скидки сегодня достигают фантастических 90%!

Сегодня скидки в магазинах торгового центра достигают невероятных 90%
Сегодня скидки в магазинах торгового центра достигают невероятных 90%

На всех трех торговых уровнях комплекса царит необычайное оживление. Да и как может быть иначе? Ведь магазины одежды и обуви мировых брендов, которые "прописаны" в этом торговом центре, предоставили тот же самый уровень скидок, как в Варшаве, Берлине или Милане. Поэтому тем, кто собрался на шопинг в "Акрополис" или "Озос", сегодня вполне можно сэкономить бензин, время и нервы - до "Дана Молл" гораздо ближе и без хлопот!

Магазины, "прописанные" в ТРЦ "Дана Молл" предоставили тот же самый уровень скидок, как в Варшаве, Берлине или Милане
Магазины, "прописанные" в ТРЦ "Дана Молл" предоставили тот же самый уровень скидок, как в Варшаве, Берлине или Милане

Тем более, что атмосфера "черной пятницы" заполняет все пространство торгового центра. Скидки предоставляют все - и фирменные магазины отечественных производителей, и детские магазины, и интерьерные салоны, и лавки сувениров. Специальная цена установлена на билеты в многозальном кинотеатре, особые условия предлагаются для любителей полакомиться на огромном фуд-корте торгового центра.

В многозальном кинотеатре установлена специальная цена на билеты
В многозальном кинотеатре установлена специальная цена на билеты

Для любителей полакомиться на огромном фуд-корте торгового центра предлагаются особые условия
Для любителей полакомиться на огромном фуд-корте торгового центра предлагаются особые условия

Словом, в ТРЦ "Дана Молл" сегодня творится легкое сумасшествие, подогреваемое тем, что 80% посетителей - это, конечно же, представительницы прекрасного пола! Дамам при виде этой роскоши устоять совершенно невозможно, и даже у самых невозмутимых красавиц глаза горят огоньком мечты!

Это настоящий праздник шопинга!

Несмотря на будний день, в ТРЦ "Дана Молл" сегодня творится легкое сумасшествие, подогреваемое тем, что 80% посетителей - это, конечно же, представительницы прекрасного пола!
Несмотря на будний день, в ТРЦ "Дана Молл" сегодня творится легкое сумасшествие, подогреваемое тем, что 80% посетителей - это, конечно же, представительницы прекрасного пола!

- Мы сделали все возможное, чтобы каждый покупатель торгового центра "Дана Молл" почувствовал удовольствие и магию этого волшебного дня больших распродаж - "черной пятницы", - отметила директор по маркетингу компании "Дана Холдингс" Маша Карич. - Нашей компании удалось привлечь на площади ТРЦ "Дана Молл" известные мировые бренды, которые впервые в Беларуси открыли здесь свои магазины. Эти участники рынка прекрасно знают, что такое "черная пятница" и в чем ее значение, у них накоплен большой опыт работы в различных странах мира. Нам приятно, что день больших распродаж в ТРЦ "Дана Молл" эти бренды проводят с тем же уровнем скидок, как и в других европейских городах. Теперь Минск ничем не уступает другим центрам торговли в Европе, предлагая белорусским покупателям и достойный выбор, и приемлемый уровень цен.

Маша Карич отметила, что у "черной пятницы" есть и еще одно важное значение - этот день считается стартом рождественских и предновогодних распродаж.

- "Черная пятница" - это не один день большой торговли, а начало целой серии распродаж, приуроченной к Новому году и Рождеству, - рассказала Маша Карич. - Подарки, сувениры к празднику, украшения для дома, милые вещички, которые можно положить под елку, - все это в основном покупается в последний месяц года. И посетители ТРЦ "Дана Молл" почувствуют приближение самого любимого праздника в году - каждую неделю в нашем торговом центре будут проводиться специальные мероприятия, а магазины будут радовать покупателей специальными ценами и скидками.

…На часах – 9.45, и первые покупатели в достаточно плотной очереди уже ждут открытия у дверей своих любимых магазинов. Людей много по всему торговому центру, но чувствуется, что наиболее притягательны сегодня именно известные во всем мире бренды.

10.00 – магазины открыты и заполняются потоком покупателей.

10.30 –"черная пятница" только начинает сгущаться, а первые удачные покупки уже совершены! Счастливых покупателей очень легко вычислять в толпе по брендированным пакетам в руках.

Минчанин Максим Костылев одним из первых покидал торговый центр с покупкой и с удовольствием согласился поделиться своими впечатлениями.

Максим Костылев
Максим Костылев

– Акция мне понравилась. Очень большой ассортимент, много брендов участвует в распродаже. Да и вообще этот торговый центр нравится – в "Дана Молл", классно! Скидки приятные, многие доходят до половины цены и больше. Я, например, сделал покупки в Zara – там до 50% и даже выше на некоторые позиции, - отметил этот покупатель.

Хорошей и нужной для покупателей акцией считает "черную пятницу" Андрей Алесин.

Андрей Алесин со своей девушкой Анной Пугачевой
Андрей Алесин со своей девушкой Анной Пугачевой

– Распродажи очень полезны для людей, которые хотят сэкономить, это правильный и очень хороший вариант для покупок. Главное, чтобы магазины были честными, предоставляли реальные скидки. Мы походили, посмотрели, здесь реальные скидки – цены действительно установлены ниже, чем обычно. Так что, думаю, покупатели это оценят, "черная пятница" найдет у людей отклик. Мы вот уже кое-что нашли! Это подарки в Рождеству и Новому году для родителей и близких людей, – улыбнулся Андрей, который на шопинг пришел со своей девушкой Анной Пугачевой.

А Анастасия Сачук пришла в "Дана Молл" с подругой. Девушки точно знали, в какой магазин хотят отправиться в первую очередь.

Анастасия Сачук
Анастасия Сачук

– "Черная пятница" – замечательная акция. В Massimо Dutti мы с подругой сделали покупки со скидкой 20%. Согласитесь, приятно сделать себе такой подарок. Поэтому я убеждена, что такие акции нужны для покупателей, и пусть бы они проводились чаще! – считает Анастасия.

Игорь Фридрих – пинчанин, но живет и учится в Минске. Парень оказался очень рациональным покупателем и охотно поделился собственным опытом.

Игорь Фридрих
Игорь Фридрих

– Сегодня я был пока только в двух магазинах. Заранее, еще вчера, походил, посмотрел, какие вещи есть, померил, что мне понравилось. И сегодня пришел уже целенаправленно. Скидки честные, и это очень удобно – купил по цене значительно дешевле, чем все это стоило вчера. Сэкономил уже 50 рублей – и это очень приятно! Поэтому всем советую – делать в этот день умные покупки, – так прокомментировал "черную пятницу" в "Дана Молл" Игорь Фридрих.

Праздник выгодного шопинга продолжается, и у каждого еще есть шанс в нем поучаствовать, воспользовавшись рациональными советами героев этого репортажа.

Кстати, ровно в 17.00 в главном атриуме ТРЦ "Дана Молл" начнется грандиозная шоу-программа. Всех посетителей торгового центра порадуют виртуозные танцевальные номера коллективов Trend Deluxe и Lamp Post Show. На сцене появится лучший двойник Майкла Джексона в Беларуси - знаменитый Олег Усов. Прозвучат выступления стильного коллектива Meriem Band, выступит также Аннагазель Гокинаева с группой Taboo. А всколыхнет этот яркий осенний вечер знаменитый DJ Jimmy Nelson. Так что сегодня вечером самая черная пятница в ТРЦ "Дана Молл" станет еще и самой шумной и веселой!

В 17.00 в главном атриуме ТРЦ Dana Mall начнется грандиозная шоу-программа
В 17.00 в главном атриуме ТРЦ Dana Mall начнется грандиозная шоу-программа

Знаменитый DJ Jimmy Nelson всколыхнет этот яркий осенний вечер
Знаменитый DJ Jimmy Nelson всколыхнет этот яркий осенний вечер

Пропустить такое событие - просто невозможно! Пусть осеннюю хандру разгонит великолепный, лучший в стране шопинг и яркая концертная программа!

Запоминайте адрес: ТРЦ "Дана Молл", ул. Мстиславца, 11, ст. м. "Восток".

И торопитесь за яркими эмоциями - праздник продлится до позднего вечера, большинство магазинов закроется не раньше 22.00!

Самая черная пятница в ТРЦ "Дана Молл" обязательно оставит самые яркие впечатления!

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3996 BYN 2.395 BYN 2.4 BYN
USD
2.105 BYN 2.105 BYN 2.11 BYN
RUB
3.208 BYN 3.195 BYN 3.209 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Планируем выходные с Белгидрометом.
Все видео

Фотоновости

Лукашенко принял участие в республиканском семинаре-совещании по работе стройкомплекса
Все фото

Инфографика

Строительство жилья в Беларуси В январе-октябре 2018 года организациями всех форм собственности построено 31,9 тыс. квартир. Введено в эксплуатацию 2,79 млн кв.м общей площади жилья.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко: зарплата в Br1 тыс. не означает, что квадратный метр жилья должен стоить столько же
Лукашенко подписал распоряжение об улучшении жилищных условий работников СМИ
Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва
Политика
Райнер Линднер и Владимир Макей. Фото МИД Беларуси Макей и Линднер рассмотрели возможности расширения белорусско-германской промкооперации
Беларусь выстраивает равноценные отношения и с Западом, и с Востоком - Анатолий Глаз
Белорусские и германские парламентарии договорились о новых форматах взаимодействия
Экономика
Фото из архива ЕИБ предоставит Беларусбанку кредитную линию на 25 млн евро для поддержки частного сектора
В Минсельхозпроде рассказали о планах по развитию точного земледелия в Беларуси
Молочные предприятия должны наращивать долю белорусских фруктовых наполнителей - КГК
Происшествия
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома Машина в Минске вылетела на тротуар: пострадали дети
Вор в законе задержан в Минском районе за незаконный оборот оружия и наркотиков
Пинский врач за неоказание помощи пациенту получил полтора года ограничения свободы и штраф
Регионы
Фото из архива Ярмарки вакансий для предприятий торговли и строительства организуют в Бресте в декабре
Афиша выходного дня: финал детского "Евровидения", конгресс "МамаPro" и реконструкция освобождения Гомеля
От бутылок до телефонов. Белорусы убрали из зеленых зон 150 кубометров мусора
Спорт
Команда из Владивостока рада победе. Фото ХК "Адмирал" Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли в гостях "Адмиралу" в чемпионате КХЛ
Международный турнир по кикбоксингу пройдет 2 декабря в Минске
Семинар по гимнастическим видам спорта в Минске соберет более 300 специалистов из 13 стран
Технологии
Фото из архива Электронные зачетные книжки разработали в БГУ
Городской центр трансфузиологии в 2019 году запустит в Минске приложение для подбора доноров
В Великобритании в продаже появилась гирлянда для бороды
Культура
Даниэль Ястремский Даниэль Ястремский: песня "Time" отражает чувства ребят моего возраста
Дом Владимира Короткевича в Орше превратят в музей
Гранд-фестиваль "Звездочет" проходит на высоком профессиональном уровне - жюри
В мире
Фото The Washington Post "Черная пятница" в Алабаме: мужчина открыл стрельбу в торговом центре
Samsung принес извинения за смертельные случаи и болезни рабочих
В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить семейные такси
Калейдоскоп
Дарья Домрачева. Фото из архива Школьники из Рогачевского района изготовили из папье-маше фигуру Домрачевой
Варшавские власти помогают мужчине найти девушку, которую он увидел в трамвае
Мороз не помешал проведению парада в Нью-Йорке в честь Дня благодарения
Газета 7 дней
Людей лечит – природу калечит
Дом, где 100 лет царит любовь и забота
Генерал мелового карьера
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия