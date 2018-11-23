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"Дана Молл": самая "черная пятница" и лучший шопинг в стране!

Общество 23.11.2018 | 22:00

Сегодня в столичном ТРЦ "Дана Молл", самом большом торговом центре страны, происходит что-то необычное. Чтобы только заехать на парковку, пришлось несколько минут отстоять в очереди - ни на открытой площадке, ни на подземном паркинге с ходу мест не найти. И бесконечный поток покупателей от станции метро…

Покупатели с утра устремились в торговый центр "Дана Молл" - огромные скидки привлекли внимание всей столицы
Покупатели с утра устремились в торговый центр "Дана Молл" - огромные скидки привлекли внимание всей столицы

Не будем интриговать - сегодня, 23 ноября, в ТРЦ "Дана Молл" объявлена "черная пятница", и она обещает стать самой черной в стране. Забудьте о магазинах, которые снижение цены на рубль объявляют "черной пятницей", - в ТРЦ "Дана Молл" скидки сегодня достигают фантастических 90%!

На всех трех торговых уровнях комплекса царит необычайное оживление. Да и как может быть иначе? Ведь магазины одежды и обуви мировых брендов, которые "прописаны" в этом торговом центре, предоставили тот же самый уровень скидок, как в Варшаве, Берлине или Милане. Поэтому тем, кто собрался на шопинг в "Акрополис" или "Озос", сегодня вполне можно сэкономить бензин, время и нервы - до "Дана Молл" гораздо ближе и без хлопот!

Магазины, "прописанные" в ТРЦ "Дана Молл" предоставили тот же самый уровень скидок, как в Варшаве, Берлине или Милане
Магазины, "прописанные" в ТРЦ "Дана Молл" предоставили тот же самый уровень скидок, как в Варшаве, Берлине или Милане

Тем более, что атмосфера "черной пятницы" заполняет все пространство торгового центра. Скидки предоставляют все - и фирменные магазины отечественных производителей, и детские магазины, и интерьерные салоны, и лавки сувениров. Специальная цена установлена на билеты в многозальном кинотеатре, особые условия предлагаются для любителей полакомиться на огромном фуд-корте торгового центра.

В многозальном кинотеатре установлена специальная цена на билеты
В многозальном кинотеатре установлена специальная цена на билеты

Для любителей полакомиться на огромном фуд-корте торгового центра предлагаются особые условия
Для любителей полакомиться на огромном фуд-корте торгового центра предлагаются особые условия

Словом, в ТРЦ "Дана Молл" сегодня творится легкое сумасшествие, подогреваемое тем, что 80% посетителей - это, конечно же, представительницы прекрасного пола! Дамам при виде этой роскоши устоять совершенно невозможно, и даже у самых невозмутимых красавиц глаза горят огоньком мечты!

Это настоящий праздник шопинга!

Несмотря на будний день, в ТРЦ "Дана Молл" сегодня творится легкое сумасшествие, подогреваемое тем, что 80% посетителей - это, конечно же, представительницы прекрасного пола!
Несмотря на будний день, в ТРЦ "Дана Молл" сегодня творится легкое сумасшествие, подогреваемое тем, что 80% посетителей - это, конечно же, представительницы прекрасного пола!

- Мы сделали все возможное, чтобы каждый покупатель торгового центра "Дана Молл" почувствовал удовольствие и магию этого волшебного дня больших распродаж - "черной пятницы", - отметила директор по маркетингу компании "Дана Холдингс" Маша Карич. - Нашей компании удалось привлечь на площади ТРЦ "Дана Молл" известные мировые бренды, которые впервые в Беларуси открыли здесь свои магазины. Эти участники рынка прекрасно знают, что такое "черная пятница" и в чем ее значение, у них накоплен большой опыт работы в различных странах мира. Нам приятно, что день больших распродаж в ТРЦ "Дана Молл" эти бренды проводят с тем же уровнем скидок, как и в других европейских городах. Теперь Минск ничем не уступает другим центрам торговли в Европе, предлагая белорусским покупателям и достойный выбор, и приемлемый уровень цен.

Маша Карич отметила, что у "черной пятницы" есть и еще одно важное значение - этот день считается стартом рождественских и предновогодних распродаж.

- "Черная пятница" - это не один день большой торговли, а начало целой серии распродаж, приуроченной к Новому году и Рождеству, - рассказала Маша Карич. - Подарки, сувениры к празднику, украшения для дома, милые вещички, которые можно положить под елку, - все это в основном покупается в последний месяц года. И посетители ТРЦ "Дана Молл" почувствуют приближение самого любимого праздника в году - каждую неделю в нашем торговом центре будут проводиться специальные мероприятия, а магазины будут радовать покупателей специальными ценами и скидками.

…На часах – 9.45, и первые покупатели в достаточно плотной очереди уже ждут открытия у дверей своих любимых магазинов. Людей много по всему торговому центру, но чувствуется, что наиболее притягательны сегодня именно известные во всем мире бренды.

10.00 – магазины открыты и заполняются потоком покупателей.

10.30 –"черная пятница" только начинает сгущаться, а первые удачные покупки уже совершены! Счастливых покупателей очень легко вычислять в толпе по брендированным пакетам в руках.

Минчанин Максим Костылев одним из первых покидал торговый центр с покупкой и с удовольствием согласился поделиться своими впечатлениями.

Максим Костылев
Максим Костылев

– Акция мне понравилась. Очень большой ассортимент, много брендов участвует в распродаже. Да и вообще этот торговый центр нравится – в "Дана Молл", классно! Скидки приятные, многие доходят до половины цены и больше. Я, например, сделал покупки в Zara – там до 50% и даже выше на некоторые позиции, - отметил этот покупатель.

Хорошей и нужной для покупателей акцией считает "черную пятницу" Андрей Алесин.

Андрей Алесин со своей девушкой Анной Пугачевой
Андрей Алесин со своей девушкой Анной Пугачевой

– Распродажи очень полезны для людей, которые хотят сэкономить, это правильный и очень хороший вариант для покупок. Главное, чтобы магазины были честными, предоставляли реальные скидки. Мы походили, посмотрели, здесь реальные скидки – цены действительно установлены ниже, чем обычно. Так что, думаю, покупатели это оценят, «черная пятница» найдет у людей отклик. Мы вот уже кое-что нашли! Это подарки в Рождеству и Новому году для родителей и близких людей, – улыбнулся Андрей, который на шопинг пришел со своей девушкой Анной Пугачевой.

А Анастасия Сачук пришла в "Дана Молл" с подругой. Девушки точно знали, в какой магазин хотят отправиться в первую очередь.

Анастасия Сачук
Анастасия Сачук

– "Черная пятница" – замечательная акция. В Massimо Dutti мы с подругой сделали покупки со скидкой 20%. Согласитесь, приятно сделать себе такой подарок. Поэтому я убеждена, что такие акции нужны для покупателей, и пусть бы они проводились чаще! – считает Анастасия.

Игорь Фридрих – пинчанин, но живет и учится в Минске. Парень оказался очень рациональным покупателем и охотно поделился собственным опытом.

Игорь Фридрих
Игорь Фридрих

– Сегодня я был пока только в двух магазинах. Заранее, еще вчера, походил, посмотрел, какие вещи есть, померил, что мне понравилось. И сегодня пришел уже целенаправленно. Скидки честные, и это очень удобно – купил по цене значительно дешевле, чем все это стоило вчера. Сэкономил уже 50 рублей – и это очень приятно! Поэтому всем советую – делать в этот день умные покупки, – так прокомментировал «черную пятницу» в «Дана Молл» Игорь Фридрих.

Праздник выгодного шопинга продолжается, и у каждого еще есть шанс в нем поучаствовать, воспользовавшись рациональными советами героев этого репортажа.

Чем больше смеркалось на улице – тем выше поднимался градус азарта внутри торгового центра. Сказывалось окончание рабочего дня, и с каждой минутой людей становилось все больше, а очереди – все длиннее. В самые популярные магазины змейки покупателей вытягивались на несколько десятков метров, и дамы всех возрастов терпеливо ждали появления возможности для себя, любимой, окунуться в атмосферу безудержного шопинга – выбора, примерки, сравнения и принятия решения! Глаза горели у каждой, и в них было все – надежда и предвкушение, радость и подлинное удовольствие от праздника скидок!

А ровно в 17.00 в главном атриуме ТРЦ "Дана Молл" прозвучали первые музыкальные аккорды – и началась грандиозная шоу-программа, которую вел знаменитый DJ Jimmy Nelson.

DJ Jimmy Nelson
DJ Jimmy Nelson

Гости "черной пятницы" могли сфотографироваться с мимом, который будто спустился с холмов Монмартра, и с самой настоящей черной Пятницей, подругой Робинзона, – дамой в меру упитанной и не в меру веселой.

Самая настоящая черная Пятница - подруга Робинзона Крузо
Самая настоящая черная Пятница - подруга Робинзона Крузо

А еще посетителей торгового центра радовали виртуозные танцевальные номера коллективов Trend Deluxe и Lamp Post Show.

Танцевальный номер Lamp Post Show
Танцевальный номер Lamp Post Show

В разгар шоу на сцене появился лучший двойник Майкла Джексона в Беларуси – знаменитый пародист Олег Усов. А затем прозвучали выступления стильного коллектива Meriem Band. Гостей "Дана Молл" порадовала также своим неповторимым вокалом известная в столице певица Аннагазель Гокинаева, музыкальное сопровождение которой обеспечила группа Taboo. В общем, вечер в ТРЦ "Дана Молл" стал не только самым азартным для покупателей, но еще и самым шумным и веселым в городе!

Антон Тум
Антон Тум

– Традицию проводить в конце ноября акцию «черная пятница» можно только приветствовать. Конечно, собралось очень много народа, но это, так сказать, издержки распродаж с большими скидками. С другой стороны, мы успели сделать много покупок, потому что скидки – это приятно! – отметил Антон Тум, который держал в руках срезу несколько пакетов различных магазинов.

Тархат, студент из Узбекистана
Тархат, студент из Узбекистана

– Очень хорошая акция, все можно купить по низким ценам. Выгодно со всех сторон получается! И музыкальная программа – это здорово, она придает энергии и создает воодушевление для приятного шопинга, – считает Тархат, студент из Узбекистана, который учится в БГЭУ.

Георгий: "отличная акция "черная пятница". Скидки реальные"
Георгий: "отличная акция "черная пятница". Скидки реальные"

– Я считаю, отличная акция "черная пятница". Скидки реальные. Поэтому для покупателей это очень хорошая возможность сделать удачные покупки, да еще и послушать отличный концерт, – таким мнением поделился Георгий.

До позднего вечера шумел, пел, танцевал и, конечно же, покупал ТРЦ "Дана Молл". Большинство посетителей торгового центра покидали его с покупками в руках. Отразилось скидочное безумие и на трафике – по данным ресурса "Яндекс. Пробки", заторы на проспекте Независимости в районе комплекса "Маяк Минска" и Национальной библиотеки достигали в этот вечер рекордных 10 баллов! Но любые пробки – ничто по сравнению с тем огромным удовольствием, которое получили покупатели!

Самая черная пятница в ТРЦ "Дана Молл" оставила у минчан и гостей столицы самые яркие впечатления!

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