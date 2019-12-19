"Дана Молл": серьезный разговор у новогодней елки

Совершенно необычная акция была проведена днями в крупнейшем в стране торгово-развлекательном центре "Дана Молл". На протяжении часа в центральном атриуме ТРЦ, прямо у новогодней елки, была организована общественная дискуссия на важную и актуальную тему - о последствиях климатических изменений на нашей планете. В разговоре с учеными Международного государственного экологического института имени А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета могли принять участие все желающие.

В "Дана Молл" в предновогодние дни особенно многолюдно. Детей привлекает самая, пожалуй, красивая елка в городе и множество развлечений, а взрослых - возможность совершить необходимые покупки к Новому году и Рождеству. На открытой парковке у входа по вечерам место придется поискать!

Торгово-развлекательный центр Dana Mall в предновогодние дни привлекает детей множеством развлечений, а взрослых - возможностью совершить необходимые покупки к Новому году и Рождеству

- Каждый год мы думаем о том, как порадовать наших самых маленьких гостей атмосферой новогоднего праздника. Не скучают и взрослые - мы привезли в Минск самые известные бренды, чтобы удовлетворить интересы все более требовательных белорусских клиентов. И рады, что все больше иностранцев приезжают в наш торговый центр - литовцы, поляки, русские, гости из других стран. Именно поэтому ежемесячный трафик "Дана Молл" составляет свыше 1,5 миллионов посетителей. Минчанам больше нет необходимости уезжать за покупками за границу! Мы делаем все, чтобы радовать людей, чтобы их Новый год ничем не отличался от Нового года в парижской "Гелери Лафайетт" или лондонском "Харродсе". В Минске праздничная торговля организована абсолютно на таком же высоком уровне! - отмечает председатель совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич.

Председатель совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич

Новогодние праздники и акции в ТРЦ "Дана Молл" в этом году посвящены теме глобального потепления - самой актуальной экологической проблеме планеты. Даже в оформлении торгово-развлекательного центра доминирует этот вопрос, к которому привлечено всеобщее внимание.

Новогодняя ель словно вырастает то ли из айсберга, то ли из вершины обледенелой горы, а ее звезда теряется где-то под куполом атриума

Северные птицы, белый медведь и моржи - по декорациям елки можно изучать фауну Приполярья

Компания "Дана Холдингз" решила подробнее рассказать о проблеме изменения климата - и в первую очередь, конечно же, детям. Ведь именно им придется заниматься последствиями происходящих сегодня процессов уже во взрослой жизни. Правильное отношение к состоянию окружающей среды важно воспитывать с самых юных лет - дети должны понимать, к чему может привести бесконтрольная эксплуатация природных ресурсов.

Компания "Дана Холдингз" решила подробнее рассказать детям о проблеме глобального потепления

Детский образовательный проект компании получил название "Полярная станция". Ежедневно на третьем этаже торгового центра на островке детского творчества "Пальчики" аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления и о том, что может делать каждый из нас, чтобы предотвратить ее последствия.

На островке детского творчества "Пальчики" аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления, о том, как мы можем влиять на ее решение

Опытные педагоги проводят здесь с детьми также занятия по различным видам творчества - ребята учатся лепить, рисовать, мастерить различные поделки. Работать "Полярная станция" будет до 8 января - и это прекрасная возможность приобщить своего ребенка к актуальной и важной теме, а заодно провести время с пользой и удовольствием!

Профессиональные и опытные педагоги каждый день проводят с детьми занятия по различным видам детского творчества

Следует отметить, что дети тонко чувствуют справедливость, их не убедить, что можно вырубать леса или отказываться от уменьшения вредных выбросов ради экономической целесообразности. Именно поэтому защита природы находит в их сердцах такой чистый и искренний отклик. Деду Морозу в Беловежскую пущу посредством "Новогодней почты", которая работала в ТРЦ до середины декабря, ребята отправили тысячи писем со своими предложениями, как спасти планету от глобального потепления.

Ребята отправили тысячи писем Деду Морозу со своими предложениями, как спасти планету от глобального потепления

Главный Дед Мороз страны прочитал все эти послания! И приехал в Минск, в "Дана Молл", на грандиозный праздник - поблагодарить ребят за активность и поздравить с наступающим Новым годом.

Дед Мороз очень внимательно прочитал все письма детей!

Но о проблемах изменения климата разговаривать нужно и с взрослыми! Таяние ледников и повышение уровня мирового океана касаются всех, и думать об этом должны не только Нидерланды или Исландия. Именно поэтому в торгово-развлекательном центре "Дана Молл" состоялась первая общественная дискуссия на тему климатических изменений.

В центральном атриуме ТРЦ "Дана Молл", прямо у новогодней елки, была организована общественная дискуссия на тему климатических изменений

Кандидат биологических наук Владимир Копиця очень доходчиво объяснил, почему эта тема важна для нашей страны:

- В Беларуси меняется контрастность климата. Летний сезон становится засушливым - например, уже несколько лет подряд июнь очень сухой. Мы получаем огромные экономические потери из-за того, что высыхают целые регионы, которые находятся на легких почвах и у которых водоснабжение ограничено и зависит, прежде всего, от осадков.

Кандидат биологических наук Владимир Копиця

Меняется и зимний температурный режим.

- До середины января стоит либо пограничная, либо слабоположительная погода, а потом наступает резкое похолодание. А жизненный цикл наших растений основан на том, что осенью они уходят на период покоя. И при теплом начале зимы многие растения, например, вишни или сливы, из этого периода покоя выходят и легко повреждаются зимними заморозками, - объясняет Владимир Николаевич. - А это вновь экономические потери и большие риски для плодоводства. Такая же ситуация - в земледелии: озимые культуры страдают, а перевод сельского хозяйства только на яровые культуры на сегодняшний момент нерентабелен.

Та же проблема - в лесоводстве, прудоводстве. Именно поэтому, считает ученый, оставаться вне решения проблем климатических изменений Беларусь не может.

Кандидат биологических наук Ирина Ровенская, которая также участвовала в общественной дискуссии, назвала такую форму работы с населением очень полезной.

Кандидат биологических наук Ирина Ровенская

- Многие из нас, что называется, не в теме - люди живут, у них свои проблемы, и они даже не понимают, что могут что-то сделать для всеобщего блага. А ведь помочь планете можно даже мелочами, но в глобальном масштабе они будут очень значимы и для страны, и для всего мира, - считает Ирина Александровна.

По мнению еще одного участника дискуссии, кандидата сельскохозяйственных наук Виктории Мисюченко, разговор вышел на достаточно неожиданные для широкой публики темы.

Кандидат сельскохозяйственных наук Виктория Мисюченко

- Затрагивались не только классические проблемы вроде раздельного сбора отходов или развития электротранспорта, но и вопросы заболевания и вырубки растений в городе, функционирования и роли зеленых зон в жилищном строительстве. Раздельный сбор мусора, например, успешно внедряется в городе, но многие не понимают значения этой работы. В определенной степени такой постановкой вопросов люди были даже удивлены. И состоявшийся разговор, считаю, был очень полезен для всех, но особенно для детей, школьников и студентов, которых в "Дана Молл" было сегодня очень много. Встреча имела важный познавательный экологический аспект, - прокомментировала Виктория Вячеславовна.

Внимание компании "Дана Холдингз" к проблемам экологии и природопользования - не разовая акция, а целенаправленная и осознанная позиция, говорит Вибор Мулич.

- Мы строим городское жилье будущего. И считаем, что жилое пространство должно быть максимально благоприятно и комфортно для людей, в том числе с точки зрения экологии. В многофункциональном комплексе "Минск Мир" буквально в каждом квартале проектируются зеленые зоны, а центральную часть всего комплекса займет новый большой городской парк, который будет заложен и оборудован ко времени окончательной сдачи строительства. В комплексе "Маяке Минска" в ближайшее время будет проведено масштабное озеленение - будет высажено более 250 больших, взрослых деревьев, выращенных в питомнике. Здесь также организован полный цикл раздельного сбора бытовых отходов - так, как это принято во всем мире, - подчеркнул Вибор Мулич.

Экологические проблемы волнуют людей во всем мире. Как международная компания, которая ведет социально ответственный бизнес, "Дана Холдингз" считает необходимым поддерживать усилия по защите окружающей среды.

- У детей и молодежи необходимо воспитывать чувство ответственного и бережного отношения к природе. Одной из форм такой работы мы избрали общественные дискуссии по проблемам изменения климата, в которых может принять участие любой желающий, - говорит Вибор Мулич.

Эко-встречи со специалистами и учеными в "Дана Молл" продолжатся - на декабрь и январь запланировано проведение не менее четырех дискуссий. Приходите, слушайте, задавайте вопросы, высказывайтесь - здоровье Земли заслуживает самого серьезного отношения!

Адрес ТРЦ "Дана Молл": г. Минск, ул. Мстиславца, 11, ст.м. "Восток". Время работы - ежедневно с 10.00 до 23.00. Телефон инфоцентра: +375 29 201-02-19.

По вопросам приобретения жилой и коммерческой недвижимости в современных столичных комплексах обращайтесь в отдел продаж "Дана Холдингз" по адресу: г. Минск, ул Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж). Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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