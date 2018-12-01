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"ДАНА МОЛЛ": Театр чудес открыт! Новогоднее волшебство продлится полтора месяца

Общество 01.12.2018 | 21:07

За что мы любим Новый год? Конечно, за елку, украшенную яркими игрушками, за мерцающие огоньки гирлянд, за подарки, спрятанные под лесной красавицей. А еще - за ощущение волшебства и сказки, которое дарят нам новогодние и рождественские праздники. Ведь в эти дни может случиться что угодно!

В крупнейшем торгово-развлекательном центре Беларуси "Дана Молл", который расположен в Минске рядом с Национальной библиотекой, новогодним праздникам дан старт! Сегодня здесь открылся "Театр чудес", и с этого момента ТРЦ засиял по-новому, преобразился. Дело не только в том, что все здание получило прекрасное новогоднее оформление - снежинки, шары, гирлянды и, конечно же, огромную красавицу-ель. Здесь просто разлито ощущение приближающихся праздников! Входишь в огромный атриум и сразу понимаешь - до Рождества и Нового года осталось совсем чуть-чуть! И уже слышны шаги Деда Мороза и стук его посоха, и звенит смех Снегурочки, и переливаются колокольчики на стариковской упряжке, везущей подарки для каждого из нас. В ТРЦ "Дана Молл" ощущаешь настоящее волшебство!

В ТРЦ "Дана Молл" просто разлито ощущение приближающихся праздников!
В ТРЦ "Дана Молл" просто разлито ощущение приближающихся праздников!

Новый год не приходит внезапно. У этого праздника есть великолепное качество - мы предчувствуем его приближение. Предчувствие, что сегодня что-то случится, сполна охватило и посетителей торгового центра этим субботним утром. И это был очень неожиданный ход постановщиков "Театра чудес"! Только представьте себе - в толчее огромного здания ровно в одиннадцать часов утра вдруг зазвучала ария герцога из оперы Джузеппе Верди "Риголетто". Ее вживую, стоя у парапета, исполнил артист, поклонился аплодисментам… и исчез.

В одиннадцать часов утра вдруг зазвучала ария герцога из оперы Джузеппе Верди "Риголетто"
В одиннадцать часов утра вдруг зазвучала ария герцога из оперы Джузеппе Верди "Риголетто"

А ровно через час, в двенадцать, под сводами ТРЦ "Дана Молл" прозвучала знаменитая ария Калафа из оперы Джакомо Пуччини "Турандот" - и вновь вживую, в исполнении внезапно появившегося из толпы артиста. В час покупатели слушали невероятную неаполитанскую песню O sole mio, которую с удовольствием исполняли все самые лучшие артисты мира - от Карузо до Бочелли. А в два часа дня под сводами "Дана Молл" разлилась ария Libiamo ne' lieti calici, более известный как "Застольная песня" из оперы опять же Джузеппе Верди "Травиата".

Это "оперное" вступление к основному действу намекнуло: "Театр чудес" - многожанровый. В нем возможно все - классика и балет, эстрада и джаз, современные ритмы и даже цирк! Главное, что любой номер здесь - настоящее открытие, неожиданное, яркое, запоминающееся!

Арии заставили публику с нетерпением ждать 15.00 - времени, на которое было назначено открытие "Театра чудес". И к этому часу у главной новогодней елки в центральном атриуме собралось множество людей - молодежь, семьи с маленькими детьми, солидные дяди и ухоженные тети. Все ждали чудо, и оно вдруг произошло!

У новогодней елки в центральном атриуме собралось множество людей. Все ждали чудо, и оно вдруг произошло!
У новогодней елки в центральном атриуме собралось множество людей. Все ждали чудо, и оно вдруг произошло!

Ровно в пятнадцать ноль-ноль на сцене появился музыкант, который сел за ударную установку и стал что-то выстукивать, постепенно набирая темп. К заданному ритму вдруг присоединилась одна труба, потом вторая… Музыканты играли в разных концах огромного зала, и складывалось впечатление, что они вышли просто из толпы. И когда оркестр собрался вместе, на весь ТРЦ грянула яркая и всем известная рождественская песенка "Джингл беллс"! Вот оно, начало настоящего предновогоднего чуда, начало волшебного представления!

Когда оркестр собрался вместе, на весь ТРЦ грянула яркая и всем известная рождественская песенка "Джингл беллс"!
Когда оркестр собрался вместе, на весь ТРЦ грянула яркая и всем известная рождественская песенка "Джингл беллс"!

Публика дружно вздохнула, подтягиваясь к сцене, многие вытягивали шеи, стараясь увидеть, что там происходит. А некоторые… пустились в пляс! Вот две девчонки пошли навстречу друг другу, красиво исполняя музыкальные па.

Публика дружно пустилась в пляс!
Публика дружно пустилась в пляс!

"Слаженно танцуют! Явно долго тренировались!" - наверняка подумали в этот момент многие. Но что это - к двум девчонкам присоединилось еще четверо, а потом еще. И вот уже человек двадцать в едином ритме танцуют прямо в толпе! Вот подхватила швабру и присоединилась к танцу уборщица торгового центра. Из-за прилавка выскочила в фартушке официантка одного из кафе - и туда же, танцевать! Бросил тележку с продуктами из гипермаркета солидный мужчина - и скрылся в круговороте танца!

И если поначалу было понятно, что "заводилами" этого невероятного флешмоба, который развернулся на глазах сотен покупателей, стали подготовленные артисты, то вскоре к танцу присоединились и обычные посетители. И это нужно было видеть! Несколько сот человек, слаженно и не очень, умело и не совсем танцевали под новогодней елью. И какая разница, как у них это получалось, если рождественская мелодия и веселый танец доставляли им подлинное удовольствие!

"Заводилами" этого невероятного флешмоба стали подготовленные артисты, а вскоре к танцу присоединились и обычные посетители
"Заводилами" этого невероятного флешмоба стали подготовленные артисты, а вскоре к танцу присоединились и обычные посетители

Конечно же, посетители центра обратили внимание на большие сказочные фигуры, стоящие вокруг елки. Как оказалось, они умеют петь! Как только завершился флешмоб, три пингвина по мановению двух юных магов подхватили мелодию "Джингл беллс" поставленными, сильными голосами!

Три пингвина, как оказалось, умеют петь!
Три пингвина, как оказалось, умеют петь!

А потом был большой красивый концерт, где взрослые и детские коллективы танцевали и исполняли рождественские и новогодние песни. И создавали прекрасное настроение для удачного новогоднего шопинга!

Большой красивый концерт создавал прекрасное настроение для удачного новогоднего шопинга!
Большой красивый концерт создавал прекрасное настроение для удачного новогоднего шопинга!

Сразу после концерта стало ясно, что у фигур вокруг елки есть и еще одна забавная функция. Дело в том, что перед каждой фигурой - кнопка. Трудно сказать, кто решился первым на нее нажать - кажется, еще совсем маленький мальчишка. Но по его заказу фигуры вновь начали петь! Каждый желающий мог с помощью кнопки попросить для себя новую песню. Тем более, что в репертуаре - только новогодние мелодии, и это было действительно круто!

Поющие фигуры вокруг новогодней елки: каждый желающий мог с помощью кнопки попросить для себя новую песню!
Поющие фигуры вокруг новогодней елки: каждый желающий мог с помощью кнопки попросить для себя новую песню!

­– Мы впервые выступали перед таким большим количеством зрителей, и это было круто! – признались девчонки из танцевального коллектива, помогавшего организовать под новогодней елкой флеш-моб. – Это так здорово, когда столько людей и все аплодируют. Мы сразу почувствовали, что приближается Новый год! И песенка для танца была подобрана самая новогодняя. Это очень интересно – погулять в таком красивом торговом центре, посмотреть на новогодние украшения.

Танцевальный коллектив, помогавший организовать под новогодней елкой флеш-моб
Танцевальный коллектив, помогавший организовать под новогодней елкой флеш-моб

Татьяна пришла на открытие "Театра чудес" в "Дана Молл" с дочерью и не скрывает удовольствия:

Татьяна с дочерью Настей
Татьяна с дочерью Настей

– Очень хороший получился праздник. Поднимает настроение, всем посетителям торгового центра здесь весело и интересно.

А ее дочь Настя уже прониклась предновогодним настроением и точно знает, что хочет получить на Новый год:

– Под елкой я хочу найти музыкальную колонку!

– Праздник мне очень понравился, – отметила минчанка Екатерина Баранова. – "Дана Молл" в этом плане молодцы, организовали такой новогодний контент, который прекрасно поднимает настроение. Я бы еще с удовольствием приходила за этими эмоциями! Сразу почувствовала приближение Нового года – до новогодней ночи осталось совсем немного, и скоро можно будет очень хорошо потусить!

Екатерина Баранова
Екатерина Баранова

Оценила масштаб праздника и Марина, которая пришла на праздник с сыном Вадиком:

Марина с сыном Вадиком
Марина с сыном Вадиком

– Задумка прекрасная, концерт отличный. Новогодние представления в "Дана Молл" стартовали, и будем ждать, что в предпраздничные дни здесь пройдут представления и для самых маленьких. Как в прошлом году – были клоуны и фея, и сыну это очень понравилось. А в целом отмечу, что такие шоу помогают создавать новогоднее настроение, оно появляется сразу, и мы уже с удовольствием готовимся к наступающим праздникам!

А мы констатируем – "Театр чудес" открыт! Он будет работать в ТРЦ "Дана Молл" ровно полтора месяца, до 15 января, и за это время посетители торгового центра увидят немало ярких концертов, искрометных танцев, цирковых номеров. Большое новогоднее и рождественское шоу каждому зрителю доставит невероятное удовольствие!

Кстати, на третьем этаже ТРЦ открыта великолепная праздничная фотозона, где можно сделать отличные фото на память в шикарном новогоднем интерьере.

В ТРЦ «Дана Молл» оформлены великолепные праздничные фотозоны, где можно сделать отличные фото на память в шикарном новогоднем интерьере
В ТРЦ «Дана Молл» оформлены великолепные праздничные фотозоны, где можно сделать отличные фото на память в шикарном новогоднем интерьере

Ну, а потом, с отличным настроением и улыбками можно приступить и к шопингу! Ведь сколько надо успеть всего приобрести к праздникам! Сотни магазинов торгового центра, в которых представлены как ведущие мировые бренды, так и торговые марки отечественных производителей, помогут подобрать покупки на любой вкус и кошелек. Ведь, согласитесь, нет ничего более приятного, чем положить под елочку подарки для близких людей!

Сотни магазинов торгового центра помогут подобрать покупки на любой вкус и кошелек. Ведь нет ничего более приятного, чем положить под елочку подарки для близких людей
Сотни магазинов торгового центра помогут подобрать покупки на любой вкус и кошелек. Ведь нет ничего более приятного, чем положить под елочку подарки для близких людей

Поторопитесь в ТРЦ "Дана Молл", в котором открыт "Театр чудес". Кто знает, когда начнется новое представление? Организаторы рождественских и новогодних праздников в самом большом торговом центре страны любят сохранять интригу. И не хотят выдавать свои тайны - что там еще ожидает покупателей? Известно только одно - в "Дана Молл" скучно не будет! Праздник начался!

Кто не помнит, подскажем: Минск, ул. Мстиславца, 11, станция метро "Восток".

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