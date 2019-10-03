"Дана Танец": в ритме осеннего вальса

Сезон фонтанов в Минске закрыт. В последние выходные сентября в небо в последний раз в этом году взметнулись струи воды, чтобы вернуться к горожанам с журчанием весны. Столица готовится к зиме. Но разве осень не заслуживает приятных сюрпризов? Пусть радость лета чуть-чуть задержится! Так считает крупнейший белорусский застройщик компания "Дана Холдингз". И дарит минчанам еще немного солнечно-теплых пируэтов водного танца!

По нормам городского хозяйства, фонтаны следует отключать в дождь, при сильном ветре и температуре воздуха ниже 10 градусов. В конце сентября все эти факторы в наших широтах сходятся, и именно потому сезон фонтанов считается завершенным.

Но ведь случаются красивые солнечные дни и осенью! И пусть без летнего тепла, но настроение этой золотой поры великолепно. Именно так считают в компании "Дана Холдингз". И здесь решили продлить работу мультимедийного фонтана "Дана Танец" в комплексе "Маяк Минска" – насколько это будет возможно по погодным условиям.

Работа мультимедийного фонтана "Дана Танец" в комплексе "Маяк Минска" будет продлена насколько это будет возможно по погодным условиям

"Дана Танец" стал новой достопримечательностью Минска. Его торжественно открытие состоялось в мае этого года, и минчане вместе придумывали название этому подарку, который преподнесла столице компания "Дана Холдингз". Крупнейший белорусский застройщик решил украсить многофункциональный комплекс "Маяк Минска", возведение которого уже практически завершено, и с помощью испанских специалистов установил у арки, выходящей на Национальную библиотеку, необычный мультимедийный фонтан.

Новая достопримечательность Минска – фонтан "Дана Танец"

С помощью сложного компьютерного управления его струи способны летать и танцевать, разбиваться в водяную пыль и создавать призрачную завесу журчащей воды. Мощная звуковая система, лазеры, подсветка и проектор превращают работу фонтана в яркое шоу, в котором сочетается все – цвет, музыка, ритм. Система позволяет выводить на водяной экран, по сути, любое изображение – хоть фильмы со звуком показывай!

Неповторимое шоу фонтана "Дана Танец"

Не удивительно, что по вечерам здесь собирались сотни и тысячи минчан, стремившиеся посмотреть светомузыкальное шоу. А майский концерт группы "Без билета", сопровождавший торжественное открытие фонтана "Дана Танец", собрал на площади, которой завершается бульвар Пикассо, пожалуй, полгорода!

Сотни и тысячи минчан по вечерам здесь собирались посмотреть светомузыкальное шоу

Майский концерт группы "Без билета" собрал на площади пожалуй, полгорода!

К слову, сам бульвар Пикассо – тоже новая минская достопримечательность! На этой красивейшей пешеходной улице создана непередаваемая атмосфера средиземноморского релакса – простор бульвара, светлые фасады домов, стеклянные витрины и панорамные окна, широкие террасы, многочисленные кафе и магазины, лавочки и скульптурные композиции дарят настроение безмятежности и спокойствия. Здесь так приятно гулять мамам с детьми, прохаживаться людям старшего возраста, тусоваться молодежными компаниями.

Красивейшая пешеходная улица – бульвар Пикассо

Но современный город – этот вовсе не бег по кругу от дома до работы и обратно, а еще и приятный досуг, интересные развлечения, праздники и фестивали. "Дана Холдингз" всегда отличалась креативность – сколько ярких шоу к новогодним и рождественским праздникам здесь устроили, сколько благотворительных концертов и детских программ провели! Традиционным стал и творческий конкурс для детей и подростков, посвященный Воскресению Христову.

Компания "Дана Холдингз" поддерживает детское творчество, проводит семейные праздники и фестивали, организовывает благотворительные акции

Так что решение компании сделать бульвар Пикассо территорией городских праздников было вполне логичным. И этим летом каждые выходные здесь проводилось "Лето на Маяке" - концерты, фестивали, спортивные и детские мероприятия.

"Маяк Минска" стал настолько популярен и оказался таким "фотогеничным", что у молодоженов столицы появилась новая мода – проводить здесь фотосессии. Вид на Национальную библиотеку через огромную арку комплекса, игра воды в фонтане, блеск современной архитектуры – антураж потрясающий! Не случайно летний сезон празднований на бульваре Пикассо завершился невероятной Свадебной феерией – более 20 пар молодоженов собрались здесь 21 сентября, признались друг другу в любви, станцевали свадебный танец и получили самые памятные фото с торжества в подарок!

Свадебная феерия на бульваре Пикассо

Праздник получился таким красивым и так понравился молодоженам и всем минчанам, что было принято решение сделать Свадебную феерию традиционной, еще более масштабной и проводить ее каждый год. И уже в июне на бульваре Пикассо соберется еще больше влюбленных пар, включая молодоженов из других стран. Это будет символично и закономерно, ведь "Дана Холдингз" – международная компания!

Так что жить в комплексе "Маяк Минска" – не просто комфортно, удобно и красиво, но и очень интересно и весело! Комплекс практически завершен и обжит, но у всех, кто хотел бы приобрести здесь квартиру, еще есть для этого шанс – свободные площади пока имеются в наличии в доме "Микеланджело"!

Дом "Микеланджело" в комплексе "Маяк Минска"

Если смотреть со стороны Национальной библиотеки, то первый слева дом в ансамбле современных зданий с наклонными фасадами – это и есть "Микеланджело".

Вид на многофункциональный комплекс "Маяк Минска" со стороны Национальной библиотеки

Проект разрабатывали специалисты международного холдинга "Дана" из разных стран мира, и в его архитектуре и планировках учтен лучший опыт зарубежного строительства. Партнеры "Дана Холдингз" из Объединенных Арабских Эмиратов, которые приезжали в Минск, сравнивали "Микеланджело" с небоскребом "Бурдж-Халифа" в Дубае – из-за сходных архитектурных решений. Интересна и планировка квартир – от небольших, площадью в 38 метров, до расположенных на верхних этажах пентхаусов площадью почти 200 "квадратов".

Террасы позволяют наслаждаться видом и на Национальную бибилиотеку и на парковую зону Слепянской водной системы

Многие характеристики этого проекта уникальны. Прежде всего отметим, что дом "Микеланджело" двухсекционный. Объединяет две его секции общее дизайнерское лобби с местом для консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столом и зонами отдыха – как в лучших отелях мира. В отделке – только качественные материалы, фактурой напоминающие мрамор, с которым всегда так умело работали итальянские мастера.

Просторное и светлое лобби с санитарной комнатой с пеленальным столом

У здания переменная этажность – от 9 до 13 этажей. В стилобате будет размещен двухэтажный торговый комплекс, где откроются также рестораны, кафе и оздоровительный центр, а еще подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. В паркинг можно спуститься на лифте прямо от двери квартиры – очень удобное решение!

В стилобате под домом "Микеланджело" будет размещен двухэтажный торговый комплекс

Здесь все сделано с особым вниманием к деталям. Это по-настоящему престижное жилье. Все квартиры свободной планировки, поэтому каждый владелец сможет оборудовать свое жилое пространство по своему вкусу и потребностям. Лифты скоростные и бесшумные, фирмы OTIS – известного европейского производителя, общественные помещения с дизайнерской отделкой и использованием натурального камня.

Скоростные и бесшумные лифты фирмы OTIS

Конечно же, здесь установлены современные домофоны и системы видеонаблюдения. А выход из лобби – прямо на бульвар Пикассо!

И еще один приятный нюанс – в этом доме есть квартиры с полной внутренней отделкой! Ремонт по дизайнерским проектам и с применением лучших материалов и оборудования позволяет вселиться в некоторые из них буквально сразу после покупки. Но у покупателей, конечно, есть возможность приобрести жилье свободной планировки без отделки и тогда скидка с каждого квадратного метра составит 500 евро по курсу НБ РБ.

Еще одна возможность стать жителем комплекса "Маяк Минска" – это приобрести квартиру в доме "Рафаэль", который подарит своим жильцам самый высокий уровень комфорта.

Комплекс дома "Рафаэль" на цокольном и первом этажах будет иметь помещения коммерческого назначения

На цокольном и первом этажах он будет иметь встроенно-пристроенные помещения, в состав которых входят кафе и рестораны, оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами, а также объекты коммерческого назначения, где разместятся магазины и салоны.

Дизайнерское лобби – светлое и просторное, с местом для консьержа. Санитарная комната с пеленальным столиком позволит мамам не подниматься в квартиру во время прогулок с малышами. И, конечно же, подъезды оснащены современной домофонной системой и скоростными бесшумными лифтами, которые отличаются высоким уровнем комфорта.

Дизайнерское лобби в доме "Рафаэль"

Современные скоростные бесшумные лифты

Свободная планировка, лоджии и панорамное остекление делают квартиры в доме "Рафаэль" светлыми, "воздушными" и обеспечивают прекрасный вид на весь комплекс "Маяк Минска".

Словом, осень – самое время присоединиться к тем, кто уже живет в этом чудесном месте!

В офисе продаж компании "Дана Холдингз" всегда помогут принять правильное решение. Тем более, что компания предлагает ряд уникальных финансовых инструментов, которые облегчат выбор и покупку своего жилья.

В офисе продаж компании "Дана Холдингз" всегда помогут принять правильное решение

Прежде всего, речь идет о беспроцентной рассрочке от застройщика – в домах комплекса "Маяк Минска" этой осенью можно приобрести квартиру, распределив выплату всей суммы на срок до пяти лет! Условия просты – необходимо внести от 30% стоимости выбранного помещения, а далее оформить рассрочку от застройщика на внесение остальной суммы равными долями на протяжении выбранного срока. Без справок о доходах и поручителей!

Можно приобрести также квартиру в кредит по партнерским программам самых крупных белорусских банков с наиболее выгодными условиями - кредит до 90% стоимости жилья выдается на срок до 20 лет. При этом в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или 6,99% на первые два года – и это лучшее предложение на рынке!

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж Dana Holdings. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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