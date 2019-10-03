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03 октября 2019, 09:00

"Дана Танец": в ритме осеннего вальса

Сезон фонтанов в Минске закрыт. В последние выходные сентября в небо в последний раз в этом году взметнулись струи воды, чтобы вернуться к горожанам с журчанием весны. Столица готовится к зиме. Но разве осень не заслуживает приятных сюрпризов? Пусть радость лета чуть-чуть задержится! Так считает крупнейший белорусский застройщик компания "Дана Холдингз". И дарит минчанам еще немного солнечно-теплых пируэтов водного танца!

По нормам городского хозяйства, фонтаны следует отключать в дождь, при сильном ветре и температуре воздуха ниже 10 градусов. В конце сентября все эти факторы в наших широтах сходятся, и именно потому сезон фонтанов считается завершенным.

Но ведь случаются красивые солнечные дни и осенью! И пусть без летнего тепла, но настроение этой золотой поры великолепно. Именно так считают в компании "Дана Холдингз". И здесь решили продлить работу мультимедийного фонтана "Дана Танец" в комплексе "Маяк Минска" – насколько это будет возможно по погодным условиям.

Работа мультимедийного фонтана "Дана Танец" в комплексе "Маяк Минска" будет продлена насколько это будет возможно по погодным условиям
Работа мультимедийного фонтана "Дана Танец" в комплексе "Маяк Минска" будет продлена насколько это будет возможно по погодным условиям

"Дана Танец" стал новой достопримечательностью Минска. Его торжественно открытие состоялось в мае этого года, и минчане вместе придумывали название этому подарку, который преподнесла столице компания "Дана Холдингз". Крупнейший белорусский застройщик решил украсить многофункциональный комплекс "Маяк Минска", возведение которого уже практически завершено, и с помощью испанских специалистов установил у арки, выходящей на Национальную библиотеку, необычный мультимедийный фонтан.

Новая достопримечательность Минска – фонтан "Дана Танец"
Новая достопримечательность Минска – фонтан "Дана Танец"

С помощью сложного компьютерного управления его струи способны летать и танцевать, разбиваться в водяную пыль и создавать призрачную завесу журчащей воды. Мощная звуковая система, лазеры, подсветка и проектор превращают работу фонтана в яркое шоу, в котором сочетается все – цвет, музыка, ритм. Система позволяет выводить на водяной экран, по сути, любое изображение – хоть фильмы со звуком показывай!

Неповторимое шоу фонтана "Дана Танец"
Неповторимое шоу фонтана "Дана Танец"

Не удивительно, что по вечерам здесь собирались сотни и тысячи минчан, стремившиеся посмотреть светомузыкальное шоу. А майский концерт группы "Без билета", сопровождавший торжественное открытие фонтана "Дана Танец", собрал на площади, которой завершается бульвар Пикассо, пожалуй, полгорода!

Сотни и тысячи минчан по вечерам здесь собирались посмотреть светомузыкальное шоу
Сотни и тысячи минчан по вечерам здесь собирались посмотреть светомузыкальное шоу

Майский концерт группы "Без билета" собрал на площади пожалуй, полгорода!
Майский концерт группы "Без билета" собрал на площади пожалуй, полгорода!

К слову, сам бульвар Пикассо – тоже новая минская достопримечательность! На этой красивейшей пешеходной улице создана непередаваемая атмосфера средиземноморского релакса – простор бульвара, светлые фасады домов, стеклянные витрины и панорамные окна, широкие террасы, многочисленные кафе и магазины, лавочки и скульптурные композиции дарят настроение безмятежности и спокойствия. Здесь так приятно гулять мамам с детьми, прохаживаться людям старшего возраста, тусоваться молодежными компаниями.

Красивейшая пешеходная улица – бульвар Пикассо
Красивейшая пешеходная улица – бульвар Пикассо

Но современный город – этот вовсе не бег по кругу от дома до работы и обратно, а еще и приятный досуг, интересные развлечения, праздники и фестивали. "Дана Холдингз" всегда отличалась креативность – сколько ярких шоу к новогодним и рождественским праздникам здесь устроили, сколько благотворительных концертов и детских программ провели! Традиционным стал и творческий конкурс для детей и подростков, посвященный Воскресению Христову.

Компания "Дана Холдингз" поддерживает детское творчество, проводит семейные праздники и фестивали, организовывает благотворительные акции
Компания "Дана Холдингз" поддерживает детское творчество, проводит семейные праздники и фестивали, организовывает благотворительные акции

Так что решение компании сделать бульвар Пикассо территорией городских праздников было вполне логичным. И этим летом каждые выходные здесь проводилось "Лето на Маяке" - концерты, фестивали, спортивные и детские мероприятия.

"Маяк Минска" стал настолько популярен и оказался таким "фотогеничным", что у молодоженов столицы появилась новая мода – проводить здесь фотосессии. Вид на Национальную библиотеку через огромную арку комплекса, игра воды в фонтане, блеск современной архитектуры – антураж потрясающий! Не случайно летний сезон празднований на бульваре Пикассо завершился невероятной Свадебной феерией – более 20 пар молодоженов собрались здесь 21 сентября, признались друг другу в любви, станцевали свадебный танец и получили самые памятные фото с торжества в подарок!

Свадебная феерия на бульваре Пикассо
Свадебная феерия на бульваре Пикассо

Праздник получился таким красивым и так понравился молодоженам и всем минчанам, что было принято решение сделать Свадебную феерию традиционной, еще более масштабной и проводить ее каждый год. И уже в июне на бульваре Пикассо соберется еще больше влюбленных пар, включая молодоженов из других стран. Это будет символично и закономерно, ведь "Дана Холдингз" – международная компания!

Так что жить в комплексе "Маяк Минска" – не просто комфортно, удобно и красиво, но и очень интересно и весело! Комплекс практически завершен и обжит, но у всех, кто хотел бы приобрести здесь квартиру, еще есть для этого шанс – свободные площади пока имеются в наличии в доме "Микеланджело"!

Дом "Микеланджело" в комплексе "Маяк Минска"
Дом "Микеланджело" в комплексе "Маяк Минска"

Если смотреть со стороны Национальной библиотеки, то первый слева дом в ансамбле современных зданий с наклонными фасадами – это и есть "Микеланджело".

Вид на многофункциональный комплекс "Маяк Минска" со стороны Национальной библиотеки
Вид на многофункциональный комплекс "Маяк Минска" со стороны Национальной библиотеки

Проект разрабатывали специалисты международного холдинга "Дана" из разных стран мира, и в его архитектуре и планировках учтен лучший опыт зарубежного строительства. Партнеры "Дана Холдингз" из Объединенных Арабских Эмиратов, которые приезжали в Минск, сравнивали "Микеланджело" с небоскребом "Бурдж-Халифа" в Дубае – из-за сходных архитектурных решений. Интересна и планировка квартир – от небольших, площадью в 38 метров, до расположенных на верхних этажах пентхаусов площадью почти 200 "квадратов".

Террасы позволяют наслаждаться видом и на Национальную бибилиотеку и на парковую зону Слепянской водной системы
Террасы позволяют наслаждаться видом и на Национальную бибилиотеку и на парковую зону Слепянской водной системы

Многие характеристики этого проекта уникальны. Прежде всего отметим, что дом "Микеланджело" двухсекционный. Объединяет две его секции общее дизайнерское лобби с местом для консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столом и зонами отдыха – как в лучших отелях мира. В отделке – только качественные материалы, фактурой напоминающие мрамор, с которым всегда так умело работали итальянские мастера.

Просторное и светлое лобби с санитарной комнатой с пеленальным столом
Просторное и светлое лобби с санитарной комнатой с пеленальным столом

У здания переменная этажность – от 9 до 13 этажей. В стилобате будет размещен двухэтажный торговый комплекс, где откроются также рестораны, кафе и оздоровительный центр, а еще подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. В паркинг можно спуститься на лифте прямо от двери квартиры – очень удобное решение!

В стилобате под домом "Микеланджело" будет размещен двухэтажный торговый комплекс
В стилобате под домом "Микеланджело" будет размещен двухэтажный торговый комплекс

Здесь все сделано с особым вниманием к деталям. Это по-настоящему престижное жилье. Все квартиры свободной планировки, поэтому каждый владелец сможет оборудовать свое жилое пространство по своему вкусу и потребностям. Лифты скоростные и бесшумные, фирмы OTIS – известного европейского производителя, общественные помещения с дизайнерской отделкой и использованием натурального камня.

Скоростные и бесшумные лифты фирмы OTIS
Скоростные и бесшумные лифты фирмы OTIS

Конечно же, здесь установлены современные домофоны и системы видеонаблюдения. А выход из лобби – прямо на бульвар Пикассо!

И еще один приятный нюанс – в этом доме есть квартиры с полной внутренней отделкой! Ремонт по дизайнерским проектам и с применением лучших материалов и оборудования позволяет вселиться в некоторые из них буквально сразу после покупки. Но у покупателей, конечно, есть возможность приобрести жилье свободной планировки без отделки и тогда скидка с каждого квадратного метра составит 500 евро по курсу НБ РБ.

Еще одна возможность стать жителем комплекса "Маяк Минска" – это приобрести квартиру в доме "Рафаэль", который подарит своим жильцам самый высокий уровень комфорта.

Комплекс дома "Рафаэль" на цокольном и первом этажах будет иметь помещения коммерческого назначения
Комплекс дома "Рафаэль" на цокольном и первом этажах будет иметь помещения коммерческого назначения

На цокольном и первом этажах он будет иметь встроенно-пристроенные помещения, в состав которых входят кафе и рестораны, оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами, а также объекты коммерческого назначения, где разместятся магазины и салоны.

Дизайнерское лобби – светлое и просторное, с местом для консьержа. Санитарная комната с пеленальным столиком позволит мамам не подниматься в квартиру во время прогулок с малышами. И, конечно же, подъезды оснащены современной домофонной системой и скоростными бесшумными лифтами, которые отличаются высоким уровнем комфорта.

Дизайнерское лобби в доме "Рафаэль"
Дизайнерское лобби в доме "Рафаэль"

Современные скоростные бесшумные лифты
Современные скоростные бесшумные лифты

Свободная планировка, лоджии и панорамное остекление делают квартиры в доме "Рафаэль" светлыми, "воздушными" и обеспечивают прекрасный вид на весь комплекс "Маяк Минска".

Словом, осень – самое время присоединиться к тем, кто уже живет в этом чудесном месте!

В офисе продаж компании "Дана Холдингз" всегда помогут принять правильное решение. Тем более, что компания предлагает ряд уникальных финансовых инструментов, которые облегчат выбор и покупку своего жилья.

В офисе продаж компании "Дана Холдингз" всегда помогут принять правильное решение
В офисе продаж компании "Дана Холдингз" всегда помогут принять правильное решение

Прежде всего, речь идет о беспроцентной рассрочке от застройщика – в домах комплекса "Маяк Минска" этой осенью можно приобрести квартиру, распределив выплату всей суммы на срок до пяти лет! Условия просты – необходимо внести от 30% стоимости выбранного помещения, а далее оформить рассрочку от застройщика на внесение остальной суммы равными долями на протяжении выбранного срока. Без справок о доходах и поручителей!

Можно приобрести также квартиру в кредит по партнерским программам самых крупных белорусских банков с наиболее выгодными условиями - кредит до 90% стоимости жилья выдается на срок до 20 лет. При этом в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или 6,99% на первые два года – и это лучшее предложение на рынке!

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж Dana Holdings. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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