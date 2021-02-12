Данилович: белорусы должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое. Такое мнение высказал ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович, выступая сегодня на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусы должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое, который должен способствовать консолидации общества, воспитанию патриотических и гражданских качеств у подрастающего поколения, служить укреплению межнационального и межконфессионального согласия, быть иммунитетом против чуждых идеалов и ценностей. Это особенно актуально в условиях информационных и гибридных войн", - сказал Вячеслав Данилович.

По его словам, история - мощнейшее средство мобилизации чувства коллективной идентичности народа, которая способна в равной степени выступать орудием как интеграции и созидания, так и раскола общества. "В мировоззренческой основе формирования личности, ее гражданских и патриотических качеств лежит прежде всего историческая память, способствующая формированию культуры, традиций и духовного мира, определяющих самоидентификацию народа. Разрушение этих основополагающих скреп, искажение идентификационной исторической основы приводит к деградации и распаду нации. Однако многие лидеры современных государств пренебрегают этой закономерностью и, как не раз это было в истории, ведут свои народы и державы к краху", - пояснил он.

Ректор отметил, что для исследователей очень важно и ценно, что власть в Беларуси никогда не указывала историкам, что и как надо писать, что превозносить, а что очернять или замалчивать. "Более того, на встрече с белорусской научной общественностью в 2014 году, говоря об исторической науке, Александр Лукашенко сказал предельно ясно: задача одна - дайте нам объективную картину исторического прошлого", - добавил Вячеслав Данилович.

Он подчеркнул, что объективность - это основополагающий принцип исторической науки, который подразумевает недопустимость искажения и фальсификации фактов и событий.-0-