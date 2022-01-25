Данилович: белорусы должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое. Об этом сегодня на заседании-совещании с НАН Беларуси с участием главы государства заявил ректор Академии управления при Президенте Беларуси кандидат исторических наук Вячеслав Данилович, передает корреспондент БЕЛТА.

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"В современных условиях гибридных войн огромную роль в деле успешной реализации государственной исторической политики играет сохранение исторической памяти, противостояние попыткам искажения и фальсификации истории, - сказал ректор академии. - Мы, белорусы, должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое, который должен способствовать консолидации общества, воспитанию патриотических и гражданских качеств подрастающего поколения, служить укреплению межнационального и межконфессионального согласия, являться иммунитетом против чуждых идеалов и ценностей".

Вячеслав Данилович подчеркнул, что в том числе нельзя допустить пересмотра итогов Великой Победы и забвения подвига предков.

"Общими усилиями мы должны закрепить в сознании молодежи и активно продвигать понимание непрерывности истории Беларуси, ее целостное восприятие в учебных материалах, художественной и научно-популярной литературе, телепередачах, кино и анимационных фильмах. Особенно в интернет-пространстве", - отметил он.

В целом ректор академии полагает важным сформировать в обществе иммунитет против попыток искажения и фальсификации исторического прошлого.-0-