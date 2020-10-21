Данилович: белорусы должны совершенствовать то, что имеют, и не допускать противостояния в обществе

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны совершенствовать то, что имеют, и не допускать противостояния в обществе. Такое мнение высказал ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы хотим сохранить то, что имеем, совершенствовать это и не допускать такого противостояния в обществе, чтобы оно могло поступательно, спокойно, без революционных потрясений, которых у нас хватало в прошлом, развиваться дальше, совершенствоваться", - сказал Вячеслав Данилович.

Ректор Академии управления напомнил, что по всей стране сейчас работают диалоговые площадки, где граждане обсуждают экономическое и политическое будущее Беларуси. По его мнению, такие инициативы очень важны, поскольку помогают услышать различные точки зрения и выбрать те, которые будут способствовать успешному развитию государства.

"Исторический опыт учит, что в любом обществе всегда будут недовольные. Всем угодить невозможно. Но, с другой стороны, меньшинство должно подчиняться большинству, а не диктовать свою волю. Поэтому я не вижу ничего страшного, если какой-то процент населения будет недоволен теми изменениями, которые внесли. Но нельзя позволять, чтобы они портили жизнь большинству народа, - подчеркнул Вячеслав Данилович. - Сначала говорили (в оппозиции. - Прим. БЕЛТА), что необходим диалог. Власть пошла на этот диалог, организовала. Сейчас это не устраивает, давай ультиматум. То есть изначально настроены на конфронтацию. Она что, в интересах белорусского народа? Абсолютно нет".

Он также считает, что государство должно прививать гражданам чувство ответственности за то, что происходит в их городах и стране. По мнению ректора, этому могут способствовать и созданные диалоговые площадки. А значит, добавил Вячеслав Данилович, их работу можно было бы сохранить и в дальнейшем, как минимум на местном уровне.-0-