Данилович: для белорусов воссоединение народа осенью 1939 года является значительным событием

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для белорусов воссоединение народа осенью 1939 года - значительное событие, заявил журналистам ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович во время круглого стола на тему "День народного единства как символ консолидации белорусского народа" в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это событие приобретает очень важное звучание в связи с теми событиями, которые, к сожалению, произошли в нашей стране в 2020 году, когда реализовывалась попытка государственного переворота, так называемая цветная революция. И только благодаря тому, что большинство нашего народа объединилось вокруг нашего лидера Александра Лукашенко, удалось преодолеть эту попытку, выстоять в этом натиске сообща. Поэтому недаром у нас и Год народного единства, и определен указом Президента День народного единства именно 17 сентября", - сказал Вячеслав Данилович.

По его словам, очень важно, чтобы любая праздничная дата в нашей истории имела мощную историческую основу. "Если мы с вами посмотрим на историю Беларуси в целом, то самый яркий момент в воссоединении нашего народа произошел именно осенью 1939 года. К сожалению, по условиям Рижского мирного договора, который стал результатом Советско-польской войны, Западная Беларусь была включена в состав польского государства. Фактически один народ, белорусы, был разделен на две части. И поэтому для нас, граждан Республики Беларусь, воссоединение народа осенью 1939 года - это значительное событие. Очень важно, что именно в этом году принято решение о том, что День народного единства будет отмечаться 17 сентября. Здесь и историческая преемственность, и связь с современностью - то, что происходит на сегодняшний день в геополитическом пространстве", - отметил ректор.

Участниками круглого стола стали члены Совета Республики, уполномоченный по делам религий и национальностей, представители управления культуры Мингорисполкома, Академии управления при Президенте, руководители центральных средств массовой информации, молодежь и другие.

Работу круглого стола предварило открытие тематической выставки "17 сентября - День народного единства". Республиканский музейный проект подготовлен Национальным историческим музеем и областными музеями. Экспозиции были представлены во время церемонии открытия посредством телемоста. Также состоялась презентация книги-альбома "17 верасня. Дзень народнага адзінства" лауреата премии "За духовное возрождение" Владимира Лиходедова.-0-