Данилович: духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения необходимо усиливать

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович рассказал корреспонденту БЕЛТА о важных аспектах программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку.

"На мой взгляд, очень важно, что в программе обращается особое внимание на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на основе народных традиций и ценностей, на основе знания истории. Это очень важный аспект, который необходимо усиливать, - сказал Вячеслав Данилович. - Также мне нравится, что сделан акцент на традиционные семейные ценности. Без семьи не будет полноценного общества. И то, что мы видим, например, на западе - это путь, по сути, к вырождению. Когда какие-то нетрадиционные вещи возводятся в ранг постулата - это ненормально, на мой взгляд".

Ректор отметил, что программа социально-экономического развития Беларуси направлена на повышение благосостояния народа и развитие регионов. "В принципе в любом регионе Беларуси люди должны чувствовать себя комфортно, удобно, и это важный момент", - подчеркнул он.

Отдельно Вячеслав Данилович остановился на преимуществах использования в вузовских вступительных кампаниях тестирования и собеседования. "Для нас это особо актуально. Мы уже внесли предложения в Министерство образования о том, чтобы при поступлении абитуриентов в Академию управления мы имели возможность проводить психолого-профессиональное собеседование. Мы должны видеть тех людей, которые к нам приходят, на что они настроены, какие у них мотивации, как они понимают свою цель обучения, склонны ли они к лидерству и управленческой деятельности. Эта вещь, особенно в Академии управления, должна, на мой взгляд, присутствовать, - добавил он. - Поэтому, такие моменты, которые нашли отражение в программе социально-экономического развития Беларуси, безусловно, важны и актуальны".-0-