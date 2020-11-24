Данилович: фактически ничего позитивного за БЧБ-флагом не стоит

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фактически ничего позитивного за БЧБ-флагом не стоит, заявил сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович.

"Мы должны говорить правду о символике, используемой кем-то в нашей стране. Было время, когда она была официальной. Но чего достиг белорусский народ под БЧБ-флагом? - задался вопросом Вячеслав Данилович. - Фактически ничего позитивного за флагом, который был придуман в 1917 году деятелями Белорусского национального движения, не стоит. Но найдем огромный негатив, связанный с Великой Отечественной войной. И наоборот, в государственной символике нет отрицательных вещей. Она была официально утверждена в 1951 году и под ней БССР развивалась успешно. Был заложен социально-экономический и духовно-культурный потенциал, общественно-политический фундамент, на котором и выросла независимая Беларусь".

Ректор Академии управления подчеркнул, что в современный флаг заложен большой смысл. "Он выходит из БССР. В 1951 году об этом и не задумывались, но теперь, если посмотреть на нашу символику, видим огромные смысловые слои, которые туда заложены. Оппоненты современной белорусской государственной символики любят говорить, что у белорусов нет более древнего символа, чем БЧБ-флаг. Это не так. Орнамент, который на нашем флаге присутствует, - это тысячелетия нашей истории. Кроме того, что это древний символ, он еще с глубоким позитивным смыслом: засеянное поле, пожелание благополучия, процветания тем людям, которые живут под этим флагом. Орнаментальная составляющая - очень редкая вещь на флагах. Мы можем гордиться: наш флаг уникален в этом плане", - отметил он.-0-