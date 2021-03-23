Данилович: история - важнейшее средство мобилизации чувства коллективной идентичности народа

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. История - важнейшее средство мобилизации чувства коллективной идентичности народа. Такое мнение высказал сегодня ректор Академии управления при Президенте Беларуси кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович во время международной научно-практической конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз", передает корреспондент БЕЛТА.

"История - важнейшее средство мобилизации чувства коллективной идентичности народа, способное в равной степени выступать орудием как интеграции и созидания, так и раскола общества. Основополагающий принцип исторической науки - объективность - подразумевает недопустимость искажения и фальсификации фактов и событий. Однако они могут интерпретироваться по-разному, исходя из их влияния на жизнь и развития того или иного народа. Поэтому мы, белорусы, должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое, который должен способствовать консолидации общества, воспитанию патриотических и гражданских качеств подрастающего поколения. Служить укреплению межнационального и межконфессионального согласия, являться иммунитетом против чуждых идеалов и ценностей. Это особенно актуально в условиях информационных и гибридных войн", - сказал Вячеслав Данилович.

По его словам, благодаря поддержке государства в стране многое делается для сохранения исторической памяти.

"Особенно важно то, что целенаправленно проводятся объективные научные исследования исторических процессов. Нам надо совместными усилиями формировать и поддерживать интерес молодежи к истории Беларуси, всячески направлять молодое поколение к тому, чтобы оно стремилось знать отечественную историю и гордиться ею. Очень важно, чтобы наша молодежь чувствовала сопричастность к истории страны. Необходимо содействовать формированию этой сопричастности через знание истории своей семьи, своего рода, своего региона. Вехи исторического пути белорусов должны находить отражение в современных проектах, интересных в первую очередь молодежи. Потому что это вопрос сохранения нашей идентичности и суверенитета, основа для понимания своего исторического права жить на этой земле", - подчеркнул ректор.

Вячеслав Данилович добавил, что важнейшей задачей является сохранение исторической памяти о событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн, которые оставили глубочайший след в истории белорусского народа и в первую очередь подвергаются искажениям и фальсификациям со стороны деструктивных сил. "На наш взгляд, День народного единства обязательно должен быть связан с событиями осени 1939 года, когда на деле осуществился процесс воссоединения нашего народа. Также важно установить в Минске памятник воссоединению белорусского народа. Все внутри Беларуси и за ее пределами должны навсегда усвоить, что для нас, белорусов, это был акт исторической справедливости", - заключил он.

Международная научно-практическая конференция "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз" прошла в Палате представителей. В фокусе ее работы были вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания в нашей стране. В мероприятии приняли участие парламентарии, представители исполнительной ветви власти, ученые, студенты и зарубежные гости.

Конференция подготовлена при участии Национальной академии наук и Академии управления при Президенте Беларуси.-0-