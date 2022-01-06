Данилович: нам необходимо выработать иммунитет против искажения и фальсификации истории

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нам необходимо выработать иммунитет против искажения и фальсификации истории, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович.

"История - это, если хотите, обоюдоострое оружие. История в одинаковой степени может работать на консолидацию, на объединение народа, общества, а в то же время могут ее использовать для раскола и разделения нации, народа, государства. И делается это, как правило, через искажение и фальсификацию исторического прошлого того либо иного народа", - сказал Вячеслав Данилович.

Поэтому нам необходимо выработать четкий механизм противостояния таким попыткам. "И я думаю, что как раз в Год исторической памяти мы этот механизм создадим. А дальше уже наша общая задача будет в том, чтобы этот механизм функционировал и приносил свои плоды в плане выработки иммунитета против искажения и фальсификации, - отметил ректор. - С молодых ногтей, как говорится, эта работа должна вестись. И тогда мы будем гарантированы от того, что нашу историю не отберут. Не заставят нас смотреть на нашу историю чужими глазами. Ибо тогда у нас никакого будущего просто не будет. И это принципиальные вопросы сохранения нашего суверенитета, нашей государственности, сохранения объективной исторической памяти народа".-0-