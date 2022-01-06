Данилович: необходимо привить молодежи интерес к истории своего Отечества

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо привить молодежи интерес к истории своего Отечества, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович.

"Мы не должны бросить на самотек работу с молодежью, которая уже подросла. Мы все равно должны пытаться привить им интерес к своей истории, истории Беларуси, своего Отечеств. Очень важно, чтобы молодой человек через себя пропускал какие-то элементы сохранения исторической памяти", - рассказал Вячеслав Данилович.

Ректор привел в пример проект Национальной академии наук Беларуси - "Народную летопись Великой Отечественной войны". "Это возможность любому желающему белорусу, гражданам других стран рассказать о том, что твои предки сделали для нашей общей Великой Победы: в партизанах, в тылу, на фронте. Любой может прислать этот рассказ, приложить фотографии, какие-то документы. Уже увидела свет первая книга народной летописи, там размещены материалы, которые прислали, начиная от первоклассников и заканчивая академиками. Это тоже важный элемент, когда ты интересуешься своей историей, пропускаешь ее через себя и увековечиваешь для общества", - отметил он.

Не менее важно изучение истории своей страны через практическое дело. "Это то самое благоустройство мест захоронений павших воинов и жертв геноцида. Это тоже важный момент, когда ребята приходят, приводят в порядок эти захоронения и неизбежно у них возникает интерес к тому, что здесь за люди захоронены", - подчеркнул ректор.-0-